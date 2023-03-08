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https://sputnikarabic.ae/20230308/الجيش-الكوري-الشمالي-يتهم-نظيره-الجنوبي-بإطلاق-30-قذيفة-مدفعية-بالقرب-من-الحدود-1074466821.html
الجيش الكوري الشمالي يتهم نظيره الجنوبي بإطلاق 30 قذيفة مدفعية بالقرب من الحدود
الجيش الكوري الشمالي يتهم نظيره الجنوبي بإطلاق 30 قذيفة مدفعية بالقرب من الحدود
اتهم الجيش الكوري الشمالي نظيره الكوري بإطلاق 30 قذيفة مدفعية على ميدان رماية بالقرب من الحدود بين الجارتين. 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T09:04+0000
2023-03-08T09:04+0000
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وقال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري الشمالي إن "إطلاق النار وقع في الميدان في مدينة باجو الواقعة شمال غرب سيئول في وقت سابق من اليوم"، بحسب وكالة الأنباء الكورية "يونهاب".ووصف المتحدث باسم هيئة الأركان الكوري الشمالي إطلاق القذائف بأنه "عمل استفزازي عسكري خطير للغاية".وأضاف المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري الشمالي إنه "بعد إطلاق النيران أمرت وحدات المدفعية التابعة للفليق الثاني بالاستعداد للهجوم، واتخذت خطوة لتكثيف المراقبة الشاملة في الخطوط الأمامية والاستعداد القتالي المضاد للطائرات".
https://sputnikarabic.ae/20230307/المخابرات-الكورية-الجنوبية-تنشر-تفاصيل-حول-أسرة-الزعيم-كيم-هل-منع-تسمية-البنات-باسم-ابنته؟-1074427203.html
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كوريا الشمالية, أخبار كوريا, الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية

الجيش الكوري الشمالي يتهم نظيره الجنوبي بإطلاق 30 قذيفة مدفعية بالقرب من الحدود

09:04 GMT 08.03.2023
© AFP 2023 / KCNA VIA KNSارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 16 مايو 2022
ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 16 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2023
© AFP 2023 / KCNA VIA KNS
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اتهم الجيش الكوري الشمالي نظيره الكوري بإطلاق 30 قذيفة مدفعية على ميدان رماية بالقرب من الحدود بين الجارتين.
وقال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري الشمالي إن "إطلاق النار وقع في الميدان في مدينة باجو الواقعة شمال غرب سيئول في وقت سابق من اليوم"، بحسب وكالة الأنباء الكورية "يونهاب".
ووصف المتحدث باسم هيئة الأركان الكوري الشمالي إطلاق القذائف بأنه "عمل استفزازي عسكري خطير للغاية".
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أمس, 12:59 GMT
وأضاف المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري الشمالي إنه "بعد إطلاق النيران أمرت وحدات المدفعية التابعة للفليق الثاني بالاستعداد للهجوم، واتخذت خطوة لتكثيف المراقبة الشاملة في الخطوط الأمامية والاستعداد القتالي المضاد للطائرات".
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