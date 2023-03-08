https://sputnikarabic.ae/20230308/الجيش-الكوري-الشمالي-يتهم-نظيره-الجنوبي-بإطلاق-30-قذيفة-مدفعية-بالقرب-من-الحدود-1074466821.html
الجيش الكوري الشمالي يتهم نظيره الجنوبي بإطلاق 30 قذيفة مدفعية بالقرب من الحدود
الجيش الكوري الشمالي يتهم نظيره الجنوبي بإطلاق 30 قذيفة مدفعية بالقرب من الحدود
اتهم الجيش الكوري الشمالي نظيره الكوري بإطلاق 30 قذيفة مدفعية على ميدان رماية بالقرب من الحدود بين الجارتين. 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T09:04+0000
2023-03-08T09:04+0000
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وقال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري الشمالي إن "إطلاق النار وقع في الميدان في مدينة باجو الواقعة شمال غرب سيئول في وقت سابق من اليوم"، بحسب وكالة الأنباء الكورية "يونهاب".ووصف المتحدث باسم هيئة الأركان الكوري الشمالي إطلاق القذائف بأنه "عمل استفزازي عسكري خطير للغاية".وأضاف المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري الشمالي إنه "بعد إطلاق النيران أمرت وحدات المدفعية التابعة للفليق الثاني بالاستعداد للهجوم، واتخذت خطوة لتكثيف المراقبة الشاملة في الخطوط الأمامية والاستعداد القتالي المضاد للطائرات".
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كوريا الشمالية, أخبار كوريا, الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية, أخبار كوريا, الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية
الجيش الكوري الشمالي يتهم نظيره الجنوبي بإطلاق 30 قذيفة مدفعية بالقرب من الحدود
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اتهم الجيش الكوري الشمالي نظيره الكوري بإطلاق 30 قذيفة مدفعية على ميدان رماية بالقرب من الحدود بين الجارتين.
وقال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري الشمالي إن "إطلاق النار وقع في الميدان في مدينة باجو الواقعة شمال غرب سيئول في وقت سابق من اليوم"، بحسب وكالة
الأنباء الكورية "يونهاب".
ووصف المتحدث باسم هيئة الأركان الكوري الشمالي إطلاق القذائف بأنه "عمل استفزازي عسكري خطير للغاية".
وأضاف المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري الشمالي إنه "بعد إطلاق النيران
أمرت وحدات المدفعية التابعة للفليق الثاني بالاستعداد للهجوم، واتخذت خطوة لتكثيف المراقبة الشاملة في الخطوط الأمامية والاستعداد القتالي المضاد للطائرات".