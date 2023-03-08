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السوداني: هناك من يتربص بالحكومة ويعرقل توجهها نحو الاستقرار
السوداني: هناك من يتربص بالحكومة ويعرقل توجهها نحو الاستقرار
رأى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن هناك من يتربص بحكومته ويعرقل توجهها نحو الاستقرار. 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T20:25+0000
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جاء ذلك خلال اجتماع السوداني بقادة أمنيين في محافظة ديالى شرقي البلاد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وأضاف السوداني: "نحن نخطط لإقامة العديد من المشاريع في ديالى ومن بينها استثمار الغاز".واعتبر رئيس الوزراء أن "هناك من يتربص بالحكومة ويعرقل توجهها نحو الاستقرار ولا يريد لها أن تمضي بمشاريعها".وشدد على أن حكومته لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يحدث دون وضع خطوط حمراء مهما كانت الأسماء والعناوين.وطالب السوداني الأجهزة الأمنية بتحديد "المجرم أو الجهة أيا كانت، ولا إرادة فوق إرادة القانون".وكان مجلس القضاء الأعلى بالعراق، قد أعلن في وقت سابق اليوم الأربعاء إصدار مذكرات توقيف "بحق عدد من المجرمين المتورطين بزعزعة الأمن في ديالى".
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار

السوداني: هناك من يتربص بالحكومة ويعرقل توجهها نحو الاستقرار

20:25 GMT 08.03.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI رئيس مجلس الوزراء، في العراق، محمد السوداني
 رئيس مجلس الوزراء، في العراق، محمد السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI
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رأى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن هناك من يتربص بحكومته ويعرقل توجهها نحو الاستقرار.
جاء ذلك خلال اجتماع السوداني بقادة أمنيين في محافظة ديالى شرقي البلاد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2023
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وأضاف السوداني: "نحن نخطط لإقامة العديد من المشاريع في ديالى ومن بينها استثمار الغاز".
واعتبر رئيس الوزراء أن "هناك من يتربص بالحكومة ويعرقل توجهها نحو الاستقرار ولا يريد لها أن تمضي بمشاريعها".
وشدد على أن حكومته لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يحدث دون وضع خطوط حمراء مهما كانت الأسماء والعناوين.
وطالب السوداني الأجهزة الأمنية بتحديد "المجرم أو الجهة أيا كانت، ولا إرادة فوق إرادة القانون".
وكان مجلس القضاء الأعلى بالعراق، قد أعلن في وقت سابق اليوم الأربعاء إصدار مذكرات توقيف "بحق عدد من المجرمين المتورطين بزعزعة الأمن في ديالى".
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