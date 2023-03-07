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https://sputnikarabic.ae/20230307/السوداني-لوزير-الدفاع-الأمريكي-العراق-ينتهج-علاقات-متوازنة-مع-المحيط-الإقليمي-والدولي-1074421910.html
السوداني لوزير الدفاع الأمريكي: العراق ينتهج علاقات متوازنة مع المحيط الإقليمي والدولي
السوداني لوزير الدفاع الأمريكي: العراق ينتهج علاقات متوازنة مع المحيط الإقليمي والدولي
استعرض رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مع وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، التعاون المشترك بين بلديهما، وأداء القوات الأمنية... 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T11:06+0000
2023-03-07T11:06+0000
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وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، أنه "خلال اللقاء، أكد السوداني حرص الحكومة العراقية على تعزيز العلاقات مع أمريكا، وتوطيدها، على مختلف المستويات والأصعدة"، وفقا لموقع "السومرية نيوز".كما لفت السوداني إلى "نهج الحكومة في اتباع علاقات متوازنة مع المحيط الإقليمي والدولي تستند إلى المصالح المشتركة واحترام السيادة"، وتابع مشددًا أن استقرار العراق مفتاح لأمن المنطقة واستقرارها، مشيرًا الى دور العراق في تقريب وجهات النظر وخفض التوترات بالمنطقة.من ناحيته، أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، خلال لقائه برئيس الوزراء العراقي، التزام "بلاده بدعم استقرار العراق، والتطلع إلى ترسيخ العلاقات بين البلدين وتنمية شراكاتهما في مختلف المجالات"، وفقا للبيان.وأجرى وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، زيارة غير معلنة إلى العراق.وقال أوستن، عبر حسابه على "تويتر"، إن "هدف زيارته لبغداد هي إعادة التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق"، مؤكدًا أن أمريكا "تتحرك نحو عراق أكثر أمنا واستقرارا وسيادة".من جهته، قال مسؤول رفيع بوزارة الدفاع إن "ما سيسمعه (العراقيون) منه هو تعهد بالحفاظ على وجود قواتنا، لكن الأمر لا يتعلق فقط بالأداة العسكرية. الولايات المتحدة مهتمة بقدر كبير بشراكة استراتيجية مع حكومة العراق".وتأتي هذه الزيارة ضمن الجولة التي يقوم بها أوستن في الشرق الأوسط.
https://sputnikarabic.ae/20230302/وزير-الدفاع-الأمريكي-يقوم-بجولة-في-الشرق-الأوسط-تشمل-مصر-والأردن-وإسرائيل-1074241975.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

السوداني لوزير الدفاع الأمريكي: العراق ينتهج علاقات متوازنة مع المحيط الإقليمي والدولي

11:06 GMT 07.03.2023
© AP Photo / photo from the Iraqi parliamentرئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2023
رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني
© AP Photo / photo from the Iraqi parliament
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استعرض رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مع وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، التعاون المشترك بين بلديهما، وأداء القوات الأمنية العراقية في مكافحة الإرهاب، وملاحقة عصابات "داعش" الإرهابية.
وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، أنه "خلال اللقاء، أكد السوداني حرص الحكومة العراقية على تعزيز العلاقات مع أمريكا، وتوطيدها، على مختلف المستويات والأصعدة"، وفقا لموقع "السومرية نيوز".
كما لفت السوداني إلى "نهج الحكومة في اتباع علاقات متوازنة مع المحيط الإقليمي والدولي تستند إلى المصالح المشتركة واحترام السيادة"، وتابع مشددًا أن استقرار العراق مفتاح لأمن المنطقة واستقرارها، مشيرًا الى دور العراق في تقريب وجهات النظر وخفض التوترات بالمنطقة.
من ناحيته، أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، خلال لقائه برئيس الوزراء العراقي، التزام "بلاده بدعم استقرار العراق، والتطلع إلى ترسيخ العلاقات بين البلدين وتنمية شراكاتهما في مختلف المجالات"، وفقا للبيان.
وأجرى وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، زيارة غير معلنة إلى العراق.
وقال أوستن، عبر حسابه على "تويتر"، إن "هدف زيارته لبغداد هي إعادة التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق"، مؤكدًا أن أمريكا "تتحرك نحو عراق أكثر أمنا واستقرارا وسيادة".
وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
وزير الدفاع الأمريكي يقوم بجولة في الشرق الأوسط تشمل مصر والأردن وإسرائيل
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من جهته، قال مسؤول رفيع بوزارة الدفاع إن "ما سيسمعه (العراقيون) منه هو تعهد بالحفاظ على وجود قواتنا، لكن الأمر لا يتعلق فقط بالأداة العسكرية. الولايات المتحدة مهتمة بقدر كبير بشراكة استراتيجية مع حكومة العراق".
وتأتي هذه الزيارة ضمن الجولة التي يقوم بها أوستن في الشرق الأوسط.
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