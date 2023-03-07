السوداني لوزير الدفاع الأمريكي: العراق ينتهج علاقات متوازنة مع المحيط الإقليمي والدولي
© AP Photo / photo from the Iraqi parliamentرئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني
© AP Photo / photo from the Iraqi parliament
استعرض رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مع وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، التعاون المشترك بين بلديهما، وأداء القوات الأمنية العراقية في مكافحة الإرهاب، وملاحقة عصابات "داعش" الإرهابية.
وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، أنه "خلال اللقاء، أكد السوداني حرص الحكومة العراقية على تعزيز العلاقات مع أمريكا، وتوطيدها، على مختلف المستويات والأصعدة"، وفقا لموقع "السومرية نيوز".
كما لفت السوداني إلى "نهج الحكومة في اتباع علاقات متوازنة مع المحيط الإقليمي والدولي تستند إلى المصالح المشتركة واحترام السيادة"، وتابع مشددًا أن استقرار العراق مفتاح لأمن المنطقة واستقرارها، مشيرًا الى دور العراق في تقريب وجهات النظر وخفض التوترات بالمنطقة.
من ناحيته، أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، خلال لقائه برئيس الوزراء العراقي، التزام "بلاده بدعم استقرار العراق، والتطلع إلى ترسيخ العلاقات بين البلدين وتنمية شراكاتهما في مختلف المجالات"، وفقا للبيان.
رئيس مجلس الوزراء @mohamedshia يؤكد نهج الحكومة في اتباع علاقات متوازنة مع المحيط الإقليمي والدولي تستند الى المصالح المشتركة واحترام السيادة، مشيرا الى أن استقرار العراق مفتاح لأمن المنطقة واستقرارها.— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) March 7, 2023
جاء ذلك خلال استقباله وزير الدفاع الأمريكي @SecDef والوفد المرافق له. pic.twitter.com/R25P7CjwjY
السوداني يستقبل وزير الدفاع الامريكي لويد اوستن..ويستعرضان خلال اللقاء التعاون المشترك بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية.. pic.twitter.com/dDzKFz2IRa— ⭕️ أحمـد العــلاق ، 🅽🅴🆆 𝐴𝐶𝐶𝑂𝑈𝑁𝑇 ⭕️ (@Ahmed_iraqi_22) March 7, 2023
وأجرى وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، زيارة غير معلنة إلى العراق.
وقال أوستن، عبر حسابه على "تويتر"، إن "هدف زيارته لبغداد هي إعادة التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق"، مؤكدًا أن أمريكا "تتحرك نحو عراق أكثر أمنا واستقرارا وسيادة".
من جهته، قال مسؤول رفيع بوزارة الدفاع إن "ما سيسمعه (العراقيون) منه هو تعهد بالحفاظ على وجود قواتنا، لكن الأمر لا يتعلق فقط بالأداة العسكرية. الولايات المتحدة مهتمة بقدر كبير بشراكة استراتيجية مع حكومة العراق".
وتأتي هذه الزيارة ضمن الجولة التي يقوم بها أوستن في الشرق الأوسط.