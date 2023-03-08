https://sputnikarabic.ae/20230308/رئيس-الوزراء-العراقي-يجري-مباحثات-مع-الرئيس-الإيراني-بشأن-التحديات-في-المنطقة-1074493973.html
رئيس الوزراء العراقي يجري مباحثات مع الرئيس الإيراني بشأن التحديات في المنطقة
رئيس الوزراء العراقي يجري مباحثات مع الرئيس الإيراني بشأن التحديات في المنطقة
أجرى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مباحثات مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لتعزيز التعاون والشراكة في مختلف المجالات. 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T20:43+0000
2023-03-08T20:43+0000
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جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن رئيس الوزراء العراقي، تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين.وخلال الاتصال تبادل الزعيمان وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، والبحث في سبل تعزيز التعاون والشراكة في مختلف المجالات.كما تناول الحوار التنسيق بشأن التحديات المشتركة التي تشهدها المنطقة، لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين، وتدعيم الأمن والاستقرار.
https://sputnikarabic.ae/20230306/العراق-مقتل-4-مدنيين-وإصابة-3-آخرين-بهجوم-مزدوج-في-محافظة-ديالى-شرقي-البلاد-1074404876.html
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الأخبار, العالم العربي, إيران, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار إيران
الأخبار, العالم العربي, إيران, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار إيران
رئيس الوزراء العراقي يجري مباحثات مع الرئيس الإيراني بشأن التحديات في المنطقة
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أجرى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مباحثات مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لتعزيز التعاون والشراكة في مختلف المجالات.
جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال البيان إن رئيس الوزراء العراقي
، تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين.
وخلال الاتصال تبادل الزعيمان وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، والبحث في سبل تعزيز التعاون والشراكة في مختلف المجالات.
كما تناول الحوار التنسيق بشأن التحديات المشتركة التي تشهدها المنطقة، لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين، وتدعيم الأمن والاستقرار.