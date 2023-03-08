https://sputnikarabic.ae/20230308/سياسي-فرنسي-يصف-زيلينسكي-بأنه-دمية-تحركها-المخابرات-المركزية-1074465494.html

سياسي فرنسي يصف زيلينسكي بأنه دمية تحركها المخابرات المركزية

سياسي فرنسي يصف زيلينسكي بأنه دمية تحركها المخابرات المركزية

كتب السياسي الفرنسي وعضو سابق في البرلمان الأوروبي فلوريان فيليبو على "تويتر"، أن المعلومات الجديدة حول انفجارات "نورد ستريم" تؤكد أن الرئيس الأوكراني فلاديمير... 08.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-08T08:33+0000

2023-03-08T08:33+0000

2023-03-08T08:33+0000

العالم

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وقال: "وفقا للمعلومات التي نشرتها مساء اليوم صحيفة "دي تسايت" و"نيويورك تايمز"، فإن "مجموعة موالية لأوكرانيا" شاركت أيضا في تخريب خط أنابيب الغاز نورد ستريم! وهذا تأكيد على أننا ضحايا العمل العسكري لحلف شمال الأطلسي، وزيلينسكي هو دمية في وكالة المخابرات المركزية!".في وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" وجود معلومات استخبارية، تفيد بأن بعض الجماعات الموالية لأوكرانيا كانت وراء التخريب على خطوط أنابيب الغاز، والتي لم تكن خططها معروفة بالضرورة في كييف. بدورها، كتبت المجلة الألمانية "تسايت" أن آثار الهجوم على خطوط الأنابيب تدل على أن الجاني أوكراني.ووصف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف هذه المنشورات بأنها حشو منسق في وسائل الإعلام، معربا عن حيرته كيف يمكن للمسؤولين الأمريكيين الذين أشارت إليهم المنشورات أن يفترضوا شيئًا عن الهجمات الإرهابية على "نورد ستريم" دون تحقيق.

https://sputnikarabic.ae/20230308/إعلام-تم-تحديد-السفينة-التي-استخدمت-في-الهجوم-على-نورد-ستريم-1074461144.html

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