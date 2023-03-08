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https://sputnikarabic.ae/20230308/سياسي-فرنسي-يصف-زيلينسكي-بأنه-دمية-تحركها-المخابرات-المركزية-1074465494.html
سياسي فرنسي يصف زيلينسكي بأنه دمية تحركها المخابرات المركزية
سياسي فرنسي يصف زيلينسكي بأنه دمية تحركها المخابرات المركزية
كتب السياسي الفرنسي وعضو سابق في البرلمان الأوروبي فلوريان فيليبو على "تويتر"، أن المعلومات الجديدة حول انفجارات "نورد ستريم" تؤكد أن الرئيس الأوكراني فلاديمير... 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T08:33+0000
2023-03-08T08:33+0000
العالم
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وقال: "وفقا للمعلومات التي نشرتها مساء اليوم صحيفة "دي تسايت" و"نيويورك تايمز"، فإن "مجموعة موالية لأوكرانيا" شاركت أيضا في تخريب خط أنابيب الغاز نورد ستريم! وهذا تأكيد على أننا ضحايا العمل العسكري لحلف شمال الأطلسي، وزيلينسكي هو دمية في وكالة المخابرات المركزية!".في وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" وجود معلومات استخبارية، تفيد بأن بعض الجماعات الموالية لأوكرانيا كانت وراء التخريب على خطوط أنابيب الغاز، والتي لم تكن خططها معروفة بالضرورة في كييف. بدورها، كتبت المجلة الألمانية "تسايت" أن آثار الهجوم على خطوط الأنابيب تدل على أن الجاني أوكراني.ووصف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف هذه المنشورات بأنها حشو منسق في وسائل الإعلام، معربا عن حيرته كيف يمكن للمسؤولين الأمريكيين الذين أشارت إليهم المنشورات أن يفترضوا شيئًا عن الهجمات الإرهابية على "نورد ستريم" دون تحقيق.
https://sputnikarabic.ae/20230308/إعلام-تم-تحديد-السفينة-التي-استخدمت-في-الهجوم-على-نورد-ستريم-1074461144.html
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العالم
العالم

سياسي فرنسي يصف زيلينسكي بأنه دمية تحركها المخابرات المركزية

08:33 GMT 08.03.2023
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2023
© AP Photo / Leo Correa
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كتب السياسي الفرنسي وعضو سابق في البرلمان الأوروبي فلوريان فيليبو على "تويتر"، أن المعلومات الجديدة حول انفجارات "نورد ستريم" تؤكد أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي هو دمية في وكالة المخابرات المركزية.
وقال: "وفقا للمعلومات التي نشرتها مساء اليوم صحيفة "دي تسايت" و"نيويورك تايمز"، فإن "مجموعة موالية لأوكرانيا" شاركت أيضا في تخريب خط أنابيب الغاز نورد ستريم! وهذا تأكيد على أننا ضحايا العمل العسكري لحلف شمال الأطلسي، وزيلينسكي هو دمية في وكالة المخابرات المركزية!".
محطة تخزين الغاز ريكورد بالقرب من إيترفيلد، وسط ألمانيا، في 14 يوليو 2022، بعد إغلاق خط أنابيب التيار الشمالي 1 بسبب الصيانة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2023
إعلام: تم تحديد السفينة التي استخدمت في الهجوم على "نورد ستريم"
05:10 GMT
في وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" وجود معلومات استخبارية، تفيد بأن بعض الجماعات الموالية لأوكرانيا كانت وراء التخريب على خطوط أنابيب الغاز، والتي لم تكن خططها معروفة بالضرورة في كييف. بدورها، كتبت المجلة الألمانية "تسايت" أن آثار الهجوم على خطوط الأنابيب تدل على أن الجاني أوكراني.
ووصف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف هذه المنشورات بأنها حشو منسق في وسائل الإعلام، معربا عن حيرته كيف يمكن للمسؤولين الأمريكيين الذين أشارت إليهم المنشورات أن يفترضوا شيئًا عن الهجمات الإرهابية على "نورد ستريم" دون تحقيق.
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