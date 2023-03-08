https://sputnikarabic.ae/20230308/صفارات-الإنذار-تدوي-في-مستوطنات-غلاف-قطاع-غز-1074460190.html
صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف قطاع غز
صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف قطاع غز
قال جيش الدفاع الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، إن صفارات الإنذار للغارات الجوية تدوي في جنوب إسرائيل. 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T01:50+0000
2023-03-08T01:50+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان على تويتر، "إطلاق صفارات الإنذار في جنوب إسرائيل".وأمس الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل 4 فلسطينيين خلال تبادل لإطلاق النار مع القوات الإسرائيلية بمخيم جنين شمالي الضفة الغربية، مشيرا إلى أن منفذ عملية حوارة -الأسبوع الماضي التي أسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين من بين القتلى.ومساء الأحد الماضي، شن عشرات المستوطنينهجمات عنيفة، على بلدة حوارة الفلسطينية جنوب نابلس، وقتلوا فلسطينيا، وذلك بعد مقتل مستوطنين اثنين في إطلاق نار قرب البلدة.
https://sputnikarabic.ae/20230307/الأردن-يحذر-من-التصعيد-الإسرائيلي-المتواصل-في-فلسطين-1074455976.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, اشتباكات غزة, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, اشتباكات غزة, العالم العربي
صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف قطاع غز
01:50 GMT 08.03.2023 (تم التحديث: 02:02 GMT 08.03.2023) تابعنا عبر
قال جيش الدفاع الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، إن صفارات الإنذار للغارات الجوية تدوي في جنوب إسرائيل.
موسكو - سبوتنيك
. وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان على تويتر، "إطلاق صفارات الإنذار في جنوب إسرائيل".
وأمس الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل 4 فلسطينيين خلال تبادل لإطلاق النار مع القوات الإسرائيلية بمخيم جنين شمالي الضفة الغربية، مشيرا إلى أن منفذ عملية حوارة -الأسبوع الماضي التي أسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين من بين القتلى.
ومساء الأحد الماضي، شن عشرات المستوطنين
هجمات عنيفة، على بلدة حوارة الفلسطينية جنوب نابلس، وقتلوا فلسطينيا، وذلك بعد مقتل مستوطنين اثنين في إطلاق نار قرب البلدة.