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صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف قطاع غز
صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف قطاع غز
قال جيش الدفاع الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، إن صفارات الإنذار للغارات الجوية تدوي في جنوب إسرائيل. 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T01:50+0000
2023-03-08T02:02+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان على تويتر، "إطلاق صفارات الإنذار في جنوب إسرائيل".وأمس الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل 4 فلسطينيين خلال تبادل لإطلاق النار مع القوات الإسرائيلية بمخيم جنين شمالي الضفة الغربية، مشيرا إلى أن منفذ عملية حوارة -الأسبوع الماضي التي أسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين من بين القتلى.ومساء الأحد الماضي، شن عشرات المستوطنينهجمات عنيفة، على بلدة حوارة الفلسطينية جنوب نابلس، وقتلوا فلسطينيا، وذلك بعد مقتل مستوطنين اثنين في إطلاق نار قرب البلدة.
https://sputnikarabic.ae/20230307/الأردن-يحذر-من-التصعيد-الإسرائيلي-المتواصل-في-فلسطين-1074455976.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, اشتباكات غزة, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, اشتباكات غزة, العالم العربي

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف قطاع غز

01:50 GMT 08.03.2023 (تم التحديث: 02:02 GMT 08.03.2023)
© AFP 2023 / Menahem Kahana القبة الحديدية تتصدى صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021
 القبة الحديدية تتصدى صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2023
© AFP 2023 / Menahem Kahana
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قال جيش الدفاع الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، إن صفارات الإنذار للغارات الجوية تدوي في جنوب إسرائيل.
موسكو - سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان على تويتر، "إطلاق صفارات الإنذار في جنوب إسرائيل".
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2023
الأردن يحذر من التصعيد الإسرائيلي المتواصل في فلسطين
أمس, 19:38 GMT
وأمس الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل 4 فلسطينيين خلال تبادل لإطلاق النار مع القوات الإسرائيلية بمخيم جنين شمالي الضفة الغربية، مشيرا إلى أن منفذ عملية حوارة -الأسبوع الماضي التي أسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين من بين القتلى.
ومساء الأحد الماضي، شن عشرات المستوطنينهجمات عنيفة، على بلدة حوارة الفلسطينية جنوب نابلس، وقتلوا فلسطينيا، وذلك بعد مقتل مستوطنين اثنين في إطلاق نار قرب البلدة.
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