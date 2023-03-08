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عبد اللهيان يوجه رسالة إلى الشيخ محمد بن عبد الرحمن بعد تعيينه رئيسا لوزراء قطر

عبد اللهيان يوجه رسالة إلى الشيخ محمد بن عبد الرحمن بعد تعيينه رئيسا لوزراء قطر

بعث وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بعد تعيينه رئيسا للوزراء في قطر. 08.03.2023, سبوتنيك عربي

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وأعرب عبد اللهيان، في رسالته، عن "أمله في أن نشهد تقدم وتنمية العلاقات الودية والتعاون الثنائي أكثر من ذي قبل من خلال توظيف فرص وإمكانيات البلدين كما في السابق"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس الثلاثاء، أمرا بتعيين الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيساً لمجلس الوزراء.وأعلن الديوان الأميري، عبر بيان له، أن "سمو الأمير أصدر أمرا أميريا رقم (2) لسنة 2023 بتعيين معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيسا لمجلس الوزراء".وقضى الأمر الأميري، الذي نشرته وكالة الأنباء القطرية، بأن "يعمل بالقرار من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية".يشار إلى أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.

https://sputnikarabic.ae/20230307/أول-تعليق-من-وزير-خارجية-قطر-على-تعيينه-رئيسا-لمجلس-الوزراء-1074422460.html

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