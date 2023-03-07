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https://sputnikarabic.ae/20230307/أول-تعليق-من-وزير-خارجية-قطر-على-تعيينه-رئيسا-لمجلس-الوزراء-1074422460.html
أول تعليق من وزير خارجية قطر على تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء
أول تعليق من وزير خارجية قطر على تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء
علق وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الثلاثاء، على قرار أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بتعيينه رئيسا لمجلس وزراء البلاد. 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T11:18+0000
2023-03-07T11:18+0000
قطر
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أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
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وكتب على "تويتر": "تشرفت اليوم بالثقة التي أولاني إياها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد بتكليفي رئيسا لمجلس الوزراء".وتابع: "أسأل المولى عز وجل التوفيق، وأتطلع للعمل مع زملائي الوزراء في خدمة وطننا، والإسهام في رفعته في ظل القيادة الرشيدة لأمير قطر".وأصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، أمرا بتعيين الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيساً لمجلس الوزراء.وأعلن الديوان الأميري، عبر بيان له، أن "سمو الأمير أصدر أمرا أميريا رقم (2) لسنة 2023 بتعيين معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيسا لمجلس الوزراء".وقضى الأمر الأميري، الذي نشرته وكالة الأنباء القطرية، بأن "يعمل بالقرار من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية".يأتي ذلك بعدما أصدر أمير قطر أمرا أميريا رقم (1) لسنة 2023 بقبول استقالة الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء.يشار إلى أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.
https://sputnikarabic.ae/20230307/تعيين-محمد-بن-عبد-الرحمن-آل-ثاني-رئيسا-جديدا-لمجلس-الوزراء-القطري-1074416587.html
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قطر, أخبار قطر اليوم, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , العالم العربي, الأخبار
قطر, أخبار قطر اليوم, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , العالم العربي, الأخبار

أول تعليق من وزير خارجية قطر على تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء

11:18 GMT 07.03.2023
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERYوزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2023
وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERY
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علق وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الثلاثاء، على قرار أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بتعيينه رئيسا لمجلس وزراء البلاد.
وكتب على "تويتر": "تشرفت اليوم بالثقة التي أولاني إياها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد بتكليفي رئيسا لمجلس الوزراء".
وتابع: "أسأل المولى عز وجل التوفيق، وأتطلع للعمل مع زملائي الوزراء في خدمة وطننا، والإسهام في رفعته في ظل القيادة الرشيدة لأمير قطر".
وأصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، أمرا بتعيين الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيساً لمجلس الوزراء.
وأعلن الديوان الأميري، عبر بيان له، أن "سمو الأمير أصدر أمرا أميريا رقم (2) لسنة 2023 بتعيين معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيسا لمجلس الوزراء".
وقضى الأمر الأميري، الذي نشرته وكالة الأنباء القطرية، بأن "يعمل بالقرار من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية".
وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في صربيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2023
أمير قطر يعين وزير الخارجية رئيسا جديدا للوزراء
08:55 GMT
يأتي ذلك بعدما أصدر أمير قطر أمرا أميريا رقم (1) لسنة 2023 بقبول استقالة الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء.
يشار إلى أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.
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