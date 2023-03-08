https://sputnikarabic.ae/20230308/مجلس-الأمن-البيلاروسي-يأمر-وزارة-الدفاع-بتطوير-عقيدة-عسكرية-جديدة-1074460368.html
مجلس الأمن البيلاروسي يأمر وزارة الدفاع بتطوير عقيدة عسكرية جديدة
مجلس الأمن البيلاروسي يأمر وزارة الدفاع بتطوير عقيدة عسكرية جديدة
أوعز مجلس الأمن في بيلاروسيا إلى وزارة الدفاع في البلاد بالتنسيق مع السلطات الأخرى ذات الصلة بوضع عقيدة عسكرية جديدة على خلفية البيئة العسكرية والاستراتيجية... 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T03:31+0000
2023-03-08T03:31+0000
2023-03-08T03:34+0000
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مينسك - سبوتنيك. وجاء في القرار: "فيما يتعلق بالتغييرات في البيئة العسكرية والاستراتيجية، ستبدأ وزارة الدفاع، بالتعاون مع الوكالات والمنظمات الحكومية المعتمدة، في تطوير عقيدة عسكرية جديدة".بالإضافة إلى ذلك، أصدر مجلس الأمن، في أعقاب اجتماعه الأخير، تعليمات بالموافقة على مشروع مفهوم جديد للأمن القومي، "يعكس تحويل الطيف الكامل للتهديدات الحديثة ويحدد النهج المشتركة لتشكيل وتنفيذ سياسة الدولة في هذا المجال".ووفقا للقرار، ستستمر المناقشات العامة حول المفهوم الجديد، وسيتم تقديم المفهوم مرة أخرى للموافقة عليه إلى مؤتمر الشعب البيلاروسي.وجاء في الوثيقة: "في ظروف تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، ينبغي أن تركز الجهود الرئيسية لهيئات الدولة ذات الصلة، وفقا لاختصاصها، على تنفيذ تدابير الردع الاستراتيجي التي تهدف إلى حماية الاستقلال والسلامة الإقليمية والسيادة والنظام الدستوري من التهديدات الخارجية والداخلية".في 20 فبراير، عقد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اجتماعا لمجلس الأمن لمناقشة مفهوم الأمن القومي الجديد ومشروع قانون بشأن قوات وطنية.وقال أمين مجلس الأمن ألكسندر فولفوفيتش إن المفهوم الجديد يأخذ في الاعتبار أكثر من عقد من التغييرات في الوضع العسكري والسياسي في المناطق، فضلا عن تجربة روسيا خلال عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230307/لوكاشينكو-بيلاروس-اختبرت-صاروخها-الخاص-لمجمع-بوك-المضاد-للطائرات-1074449392.html
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أخبار بيلاروسيا اليوم, أحداث بيلاروسيا, العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
أخبار بيلاروسيا اليوم, أحداث بيلاروسيا, العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
مجلس الأمن البيلاروسي يأمر وزارة الدفاع بتطوير عقيدة عسكرية جديدة
03:31 GMT 08.03.2023 (تم التحديث: 03:34 GMT 08.03.2023) تابعنا عبر
أوعز مجلس الأمن في بيلاروسيا إلى وزارة الدفاع في البلاد بالتنسيق مع السلطات الأخرى ذات الصلة بوضع عقيدة عسكرية جديدة على خلفية البيئة العسكرية والاستراتيجية المتغيرة، وفقا لقرار مجلس الأمن، المنشور على البوابة القانونية الوطنية.
مينسك - سبوتنيك
. وجاء في القرار: "فيما يتعلق بالتغييرات في البيئة العسكرية والاستراتيجية، ستبدأ وزارة الدفاع، بالتعاون مع الوكالات والمنظمات الحكومية المعتمدة، في تطوير عقيدة عسكرية جديدة".
بالإضافة إلى ذلك، أصدر مجلس الأمن، في أعقاب اجتماعه الأخير، تعليمات بالموافقة على مشروع مفهوم جديد للأمن القومي، "يعكس تحويل الطيف الكامل للتهديدات الحديثة ويحدد النهج المشتركة لتشكيل وتنفيذ سياسة الدولة في هذا المجال".
ووفقا للقرار، ستستمر المناقشات العامة حول المفهوم الجديد، وسيتم تقديم المفهوم مرة أخرى للموافقة عليه إلى مؤتمر الشعب البيلاروسي.
وجاء في الوثيقة: "في ظروف تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، ينبغي أن تركز الجهود الرئيسية لهيئات الدولة ذات الصلة، وفقا لاختصاصها، على تنفيذ تدابير الردع الاستراتيجي التي تهدف إلى حماية الاستقلال والسلامة الإقليمية والسيادة والنظام الدستوري من التهديدات الخارجية والداخلية".
في 20 فبراير، عقد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اجتماعا لمجلس الأمن لمناقشة مفهوم الأمن القومي
الجديد ومشروع قانون بشأن قوات وطنية.
وقال أمين مجلس الأمن ألكسندر فولفوفيتش إن المفهوم الجديد يأخذ في الاعتبار أكثر من عقد من التغييرات في الوضع العسكري والسياسي في المناطق، فضلا عن تجربة روسيا خلال عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.