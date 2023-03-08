https://sputnikarabic.ae/20230308/مسؤولي-سودان-يحذر-من-تحول-بلاده-إلى-بؤرة-لجرائم-الاتجار-بالبشر-1074478195.html
مسؤول سوداني يحذر من تحول بلاده إلى بؤرة لجرائم الاتجار بالبشر
مسؤول سوداني يحذر من تحول بلاده إلى بؤرة لجرائم الاتجار بالبشر
حذر مسؤول سوداني من تحول بلاده إلى بؤرة تتركز فيها جرائم الاتجار بالبشر من وإلى دول الجوار التي تشهد ظروفا مختلفة تجعلها غير مستقرة. 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T13:55+0000
2023-03-08T13:55+0000
2023-03-08T13:55+0000
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وقال عادل شمس الدين، المستشار بوزارة العدل السودانية إن الموقع الجغرافي للسودان وتوسطه لعدة دول تشهد اضطرابات سياسية وعسكرية جعله يتحول إلى بؤرة لجرائم الاتجار بالبشر، حسبما ذكرت صحيفة "سودان تربيون" السودانية، اليوم الأربعاء.جاء حديث شمس الدين خلال ورشة تدريبية عن أمن الحدود في سياق مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، نظمتها إدارة التدريب بوزارة العدل السودانية.وتعاني ليبيا المجاورة للسودان من حرب أهلية منذ سنوات، بينما تشهد أفريقيا الوسطى نزاعات مسلحة وكذلك الحال بالنسبة لإثيوبيا وجنوب السودان وتشاد.ويتعاون الجيش السوداني مع أجهزة الشرطة والمخابرات في مكافحة عمليات الاتجار بالبشر على حدوده ويعلنون بين الحين والآخر عن إحباط العديد من عمليات تهريب البشر على حدوده مع دول الجوار.
https://sputnikarabic.ae/20221009/محارق-المهاجرين-لماذا-أخفقت-ليبيا-في-القضاء-على-الاتجار-بالبشر-1068804046.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, أخبار ليبيا اليوم, أخبار إثيوبيا, أخبار جنوب السودان
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, أخبار ليبيا اليوم, أخبار إثيوبيا, أخبار جنوب السودان
مسؤول سوداني يحذر من تحول بلاده إلى بؤرة لجرائم الاتجار بالبشر
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حذر مسؤول سوداني من تحول بلاده إلى بؤرة تتركز فيها جرائم الاتجار بالبشر من وإلى دول الجوار التي تشهد ظروفا مختلفة تجعلها غير مستقرة.
وقال عادل شمس الدين، المستشار بوزارة العدل السودانية إن الموقع الجغرافي للسودان وتوسطه لعدة دول تشهد اضطرابات سياسية وعسكرية جعله يتحول إلى بؤرة لجرائم الاتجار بالبشر، حسبما ذكرت
صحيفة "سودان تربيون" السودانية، اليوم الأربعاء.
جاء حديث شمس الدين خلال ورشة تدريبية عن أمن الحدود في سياق مكافحة الاتجار بالبشر
وتهريب المهاجرين، نظمتها إدارة التدريب بوزارة العدل السودانية.
وتعاني ليبيا المجاورة للسودان من حرب أهلية منذ سنوات، بينما تشهد أفريقيا الوسطى نزاعات مسلحة وكذلك الحال بالنسبة لإثيوبيا وجنوب السودان وتشاد.
ويتعاون الجيش السوداني مع أجهزة الشرطة والمخابرات في مكافحة عمليات
الاتجار بالبشر على حدوده ويعلنون بين الحين والآخر عن إحباط العديد من عمليات تهريب البشر على حدوده مع دول الجوار.