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https://sputnikarabic.ae/20230308/وزير-الخارجية-الصيني-ندعم-استقلال-دول-الشرق-الأوسط-ولا-نسعى-لملأ-أي-فراغ-مزعوم-1074463233.html
وزير الخارجية الصيني: ندعم استقلال دول الشرق الأوسط ولا نسعى لملء أي فراغ مزعوم
وزير الخارجية الصيني: ندعم استقلال دول الشرق الأوسط ولا نسعى لملء أي فراغ مزعوم
قال وزير الخارجية الصيني تشين جانغ إن بلاده ترغب في تعزز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وتسعى لتكون شريكة للتنمية والازدهار فيه. 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T07:01+0000
2023-03-08T07:01+0000
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وأضاف الوزير، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية، أن بلاده تتمتع بتاريخ طويل من الصداقة والشراكة في الشرق الأوسط، ولذلك تعمل على "تعزيز الوحدة والقوة فيه".وأكد تشين على أن بلاده "تدعم دول الشرق الأوسط في التمسك بالاستقلال الاستراتيجي، وتعارض التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لدول الشرق الأوسط".وتابع: "الصين ستواصل التمسك بالعدالة ودعم دول الشرق الأوسط في السعي لتسوية سياسية للقضايا الساخنة في المنطقة من خلال الحوار والتشاور".وشدد على أن بلاده "تحترم تماما دول الشرق الأوسط بصفتها سادة شؤونها، وليس لديها نية لملء الفراغ المزعوم ولن تبني دوائر حصرية في المنطقة".وأشار تشين جانغ إلى أن الصين والدول العربية اتفقت في القمة الصينية-العربية الأولى (التي عقدت في 9 ديسمبر/ كانون الأول) 2022، "على بذل جهود شاملة لبناء مجتمع مصير مشترك صيني-عربي في العصر الجديد، ما دفع التعاون الودي بين الصين والدول العربية".ولفت إلى أن الزيارة التي أجراها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى الصين الشهر الماضي، اتفق خلالها الجانبان على تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وإيران ودفع العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد.
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العالم, أخبار العالم الآن, الصين, الأخبار, الشرق الأوسط, الدول العربية

وزير الخارجية الصيني: ندعم استقلال دول الشرق الأوسط ولا نسعى لملء أي فراغ مزعوم

07:01 GMT 08.03.2023
© AFP 2023 / -وزير الخارجية الصيني، تشين جانغ
وزير الخارجية الصيني، تشين جانغ - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2023
© AFP 2023 / -
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قال وزير الخارجية الصيني تشين جانغ إن بلاده ترغب في تعزز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وتسعى لتكون شريكة للتنمية والازدهار فيه.
وأضاف الوزير، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية، أن بلاده تتمتع بتاريخ طويل من الصداقة والشراكة في الشرق الأوسط، ولذلك تعمل على "تعزيز الوحدة والقوة فيه".
وأكد تشين على أن بلاده "تدعم دول الشرق الأوسط في التمسك بالاستقلال الاستراتيجي، وتعارض التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لدول الشرق الأوسط".
وتابع: "الصين ستواصل التمسك بالعدالة ودعم دول الشرق الأوسط في السعي لتسوية سياسية للقضايا الساخنة في المنطقة من خلال الحوار والتشاور".
وزير الخارجية الصيني، تشين جانغ - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2023
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وشدد على أن بلاده "تحترم تماما دول الشرق الأوسط بصفتها سادة شؤونها، وليس لديها نية لملء الفراغ المزعوم ولن تبني دوائر حصرية في المنطقة".
وأشار تشين جانغ إلى أن الصين والدول العربية اتفقت في القمة الصينية-العربية الأولى (التي عقدت في 9 ديسمبر/ كانون الأول) 2022، "على بذل جهود شاملة لبناء مجتمع مصير مشترك صيني-عربي في العصر الجديد، ما دفع التعاون الودي بين الصين والدول العربية".
ولفت إلى أن الزيارة التي أجراها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى الصين الشهر الماضي، اتفق خلالها الجانبان على تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وإيران ودفع العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد.
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