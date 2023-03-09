https://sputnikarabic.ae/20230309/ضابط-استخبارات-أمريكي-الصراع-الأوكراني-دخل-المرحلة-النهائية-1074511975.html
ضابط استخبارات أمريكي: الصراع الأوكراني دخل "المرحلة النهائية"
ضابط استخبارات أمريكي: الصراع الأوكراني دخل "المرحلة النهائية"
كشف ضابط سابق في الاستخبارات البحرية الأمريكية، أن القوات المسلحة الأوكرانية بدأت بالتفكك وأن الصراع في أوكرانيا دخل المرحلة النهائية. 09.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-09T11:47+0000
2023-03-09T11:47+0000
2023-03-09T11:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال ضابط الاستخبارات البحرية الأمريكية المتقاعد سكوت ريتر، في قناته على "يوتيوب"، إن الصراع في أوكرانيا دخل المرحلة النهائية، حيث سيبدأ الجيش الروسي في "تفكيك" السلاسل اللوجستية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وأضاف الضابط المتقاعد: "الأوكرانيون ينفدون من الذخيرة والدبابات وكل شيء آخر، لذلك يتوسل زيلينسكي للحصول على أسلحة، ويقول: إذا لم تعطني كل هذا للقتال، فسيتعين عليكم - أبناء وبنات أمريكا - القيام بذلك".يذكر أن ريتر كان قد توقع، في فبراير / شباط الماضي، استسلام القوات الأوكرانية بحلول أكتوبر/ تشرين الأول من هذا العام.وفقًا للمستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، العقيد دوغلاس ماكغريغور، سيتعين على الرئيس الأمريكي جو بايدن الاعتراف بالخطأ الذي ارتكبه في أوكرانيا والموافقة على اتفاقية سلام مع موسكو، وإلا فإن الجيش الروسي سوف يعبر نهر دنيبر ويسيطر على كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230309/القوات-الروسية-توجه-ضربات-قاسية-ردا-على-الهجوم-الإرهابي-الأوكراني-في-بريانسك-1074511064.html
https://sputnikarabic.ae/20230309/البرلمان-السويسري-يرفض-تصدير-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-1074511699.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
ضابط استخبارات أمريكي: الصراع الأوكراني دخل "المرحلة النهائية"
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كشف ضابط سابق في الاستخبارات البحرية الأمريكية، أن القوات المسلحة الأوكرانية بدأت بالتفكك وأن الصراع في أوكرانيا دخل المرحلة النهائية.
وقال ضابط الاستخبارات البحرية الأمريكية المتقاعد سكوت ريتر، في قناته على "يوتيوب"، إن الصراع في أوكرانيا دخل المرحلة النهائية، حيث سيبدأ الجيش الروسي في "تفكيك" السلاسل اللوجستية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وأكد ريتر أن "الصراع يدخل المرحلة النهائية. واحدة من الاستراتيجيات الروسية هي استراتيجية (المحو والسحق)، والعصب الرئيسي لهذه العملية هو تدمير الخدمات اللوجستية".
وأضاف الضابط المتقاعد: "الأوكرانيون ينفدون من الذخيرة والدبابات وكل شيء آخر، لذلك يتوسل زيلينسكي للحصول على أسلحة، ويقول: إذا لم تعطني كل هذا للقتال، فسيتعين عليكم - أبناء وبنات أمريكا - القيام بذلك".
يذكر أن ريتر كان قد توقع، في فبراير / شباط الماضي، استسلام القوات الأوكرانية بحلول أكتوبر/ تشرين الأول من هذا العام.
وفقا لضابط الاستخبارات السابق، ستتوقف أوكرانيا عن تلقي المعدات الغربية بحلول منتصف الصيف وستهزم كييف في الخريف.
وفقًا للمستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، العقيد دوغلاس ماكغريغور، سيتعين على الرئيس الأمريكي جو بايدن الاعتراف بالخطأ الذي ارتكبه في أوكرانيا والموافقة على اتفاقية سلام مع موسكو، وإلا فإن الجيش الروسي سوف يعبر نهر دنيبر ويسيطر على كييف.