https://sputnikarabic.ae/20230310/أردنيون-ينظمون-وقفة-غضب-قرب-سفارة-إسرائيل-1074550843.html
أردنيون ينظمون وقفة غضب قرب سفارة إسرائيل
أردنيون ينظمون وقفة غضب قرب سفارة إسرائيل
لبى مواطنون أردنيون، اليوم الجمعة، دعوة اللجان العاملة للأسرى في الأردن، لتنظيم "وقفة غضب" قرب سفارة إسرائيل في عمان؛ وذلك احتجاجًا على إجراءات تل أبيب تجاه... 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T12:04+0000
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عمان- سبوتنيك. وقال شاهين مرعي، وهو شقيق المعتقل الأردني منير مرعي، المحكوم خمس مؤبدات: "إذا استمر هذا الخنق والممارسات [من قبل السلطات الإسرائيلية]، سيعلن الأسرى إضرابهم الشامل عن الطعام، في بداية شهر رمضان المبارك".وقالت اللجان العاملة لأجل الأسرى في الأردن، في دعوتها: "الوقفة تأتي احتجاجا على الممارسات الوحشية ضد الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، وعلى رأسها قانون إعدام الأسرى".ورفع المحتجون شعارات تدعو الأسرى إلى الصمود، وتندد بمشروع قانون في الكنيست الإسرائيلي، يدعو إلى إعدام منفذي العمليات، التي تسفر عن قتل إسرائيليين.يذكر أنه في 24 يناير/ كانون الثاني، سلّم أهالي الأسرى الأردنيين في السجون الإسرائيلية، رسالة من الأسرى (المعتقلين) الأردنيين، إلى وزارة الخارجية الأردنية.وطالبت الرسالة الحكومة الأردنية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المصادقة على قانون "إعدام الأسرى"؛ وطالبوا بوضع "ملف الأسرى الأردنيين"، على رأس أولويات الحكومة الأردنية.وأعلنت هيئة الأسرى، في ديسمبر/ كانون الأول 2022، أن السلطات الإسرائيلية ما زالت تحتجز في سجونها 17 شخصا؛ بعضهم يحمل الجنسية الأردنية، وبعضهم الآخر من أصول فلسطينية، ولديهم أرقام وطنية أردنية.
https://sputnikarabic.ae/20230309/وزير-الأمن-القومي-الإسرائيلي-يقيل-قائد-شرطة-تل-أبيب-1074526979.html
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العالم العربي, أخبار الأردن, أحداث الأردن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار الأردن, أحداث الأردن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
أردنيون ينظمون وقفة غضب قرب سفارة إسرائيل
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لبى مواطنون أردنيون، اليوم الجمعة، دعوة اللجان العاملة للأسرى في الأردن، لتنظيم "وقفة غضب" قرب سفارة إسرائيل في عمان؛ وذلك احتجاجًا على إجراءات تل أبيب تجاه المعتقلين الأردنيين في سجونها.
عمان- سبوتنيك. وقال شاهين مرعي، وهو شقيق المعتقل الأردني منير مرعي، المحكوم خمس مؤبدات: "إذا استمر هذا الخنق والممارسات [من قبل السلطات الإسرائيلية]، سيعلن الأسرى إضرابهم الشامل عن الطعام، في بداية شهر رمضان المبارك".
وقالت اللجان العاملة لأجل الأسرى في الأردن، في دعوتها: "الوقفة تأتي احتجاجا على الممارسات الوحشية
ضد الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، وعلى رأسها قانون إعدام الأسرى".
ورفع المحتجون شعارات تدعو الأسرى إلى الصمود، وتندد بمشروع قانون في الكنيست الإسرائيلي، يدعو إلى إعدام منفذي العمليات، التي تسفر عن قتل إسرائيليين.
يذكر أنه في 24 يناير/ كانون الثاني، سلّم أهالي الأسرى الأردنيين في السجون الإسرائيلية، رسالة من الأسرى (المعتقلين) الأردنيين، إلى وزارة الخارجية الأردنية.
وطالبت الرسالة الحكومة الأردنية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المصادقة على قانون "إعدام الأسرى"؛ وطالبوا بوضع "ملف الأسرى الأردنيين"، على رأس أولويات الحكومة الأردنية
.
وأعلنت هيئة الأسرى، في ديسمبر/ كانون الأول 2022، أن السلطات الإسرائيلية ما زالت تحتجز في سجونها 17 شخصا؛ بعضهم يحمل الجنسية الأردنية، وبعضهم الآخر من أصول فلسطينية، ولديهم أرقام وطنية أردنية.