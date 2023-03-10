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Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230310/الدفاع-الروسية-فايزر-الأمركية-تعترف-بإجراء-بحوث-في-مجال-التطور-الموجه-للفيروسات--1074565910.html
الدفاع الروسية: "فايزر" الأمركية تعترف بإجراء بحوث في مجال "التطور الموجه" للفيروسات
الدفاع الروسية: "فايزر" الأمركية تعترف بإجراء بحوث في مجال "التطور الموجه" للفيروسات
أعلن رئيس قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، إيغور كيريلوف، اليوم الجمعة، أن مدير البحوث في شركة الصناعات الدوائية... 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T15:05+0000
2023-03-10T15:05+0000
روسيا
العالم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقال كيريلوف، في إحاطة إعلامية: "لقد صرح (ووكر) واعترف بأن الشركة تستغل إمكانية إجراء بحرث "التطور الموجّه" لتعزيز فعالية لقاحاتها"، معلقاً على النهج لتحضير اللقاحات الجديدة، قال ووكر: "لماذا لا نغيّر الفيروس حتى نتمكن من تطوير اللقاحات الجديدة بشكل استباقي".وأشار كيريلوف إلى أن مجلس الشيوخ الأمريكي، قد طلب من وزارة الصحة معلومات حول تصريحات ووكر. وفي الطلب تمت محاولة تقدير صحة المعلومات التي تلقتها الشركة غير الربحية الأمريكية "بروجكت فيريتاس" من ووكر.وشدد كيريلوف على أنه لم يتم دحض أي حقيقة من الأبحاث البيولوجية الأمريكية ذات الاستخدام المزدوج، والتي أعلنت عنها وزارة الدفاع الروسية.وأشار كيريلوف إلى أن وزارة الدفاع الروسية أشارت مراراً إلى المخاطر المحتملة لـ "البرامج ثنائية الغرض"، التي تنفذها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها وخارجها.وفي وقت سابق، أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن لدى بلاده كافة الأدلة على التجارب البيولوجية العسكرية التي تجريها كييف.وقال بهذا الصدد: "واشنطن تتهرب من الإجابة عن التساؤلات بشأن أنشطتها البيولوجية على الأراضي الأوكرانية".كذلك، أوضح بأن بلاده قدمت منذ آذار/مارس 2022، جميع الوثائق التي تثبت هذا الأمر.في وقت سابق، فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بشأن تطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، منذ عام 2005.ووفقاً للجنة التحقيق الروسية، فقد مولت الولايات المتحدة برامج بيولوجية في أوكرانيا بقيمة تصل لأكثر من 224 مليون دولار. وبالإضافة إلى ذلك، تمكنت لجنة التحقيق الروسية وبشكل واضح من تحديد دائرة الأشخاص المرتبطين بهذا النشاط البيولوجي العسكري .
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https://sputnikarabic.ae/20230310/الدفاع-الروسية-تنشر-أسماء-المشاركين-في-البرنامج-البيولوجي-الأمريكي--1074561507.html
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الدفاع الروسية: "فايزر" الأمركية تعترف بإجراء بحوث في مجال "التطور الموجه" للفيروسات

15:05 GMT 10.03.2023
© Sputnik . WASIM SULIMANوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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أعلن رئيس قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، إيغور كيريلوف، اليوم الجمعة، أن مدير البحوث في شركة الصناعات الدوائية الأمريكية "فايزر"، جوردان ووكر، اعترف بإجراء الشركة بحوثاً في مجال "التطور الموجّه" للفيروسات.
موسكو - سبوتنيك. وقال كيريلوف، في إحاطة إعلامية: "لقد صرح (ووكر) واعترف بأن الشركة تستغل إمكانية إجراء بحرث "التطور الموجّه" لتعزيز فعالية لقاحاتها"، معلقاً على النهج لتحضير اللقاحات الجديدة، قال ووكر: "لماذا لا نغيّر الفيروس حتى نتمكن من تطوير اللقاحات الجديدة بشكل استباقي".

وبذلك، وفقاً لكيريلوف، اعترف موظف فايزر بحقيقة إجراء بحوث "التطور الموجّه" بهدف الحصول على المزايا التنافسية وزيادة الأرباح.

وأشار كيريلوف إلى أن مجلس الشيوخ الأمريكي، قد طلب من وزارة الصحة معلومات حول تصريحات ووكر. وفي الطلب تمت محاولة تقدير صحة المعلومات التي تلقتها الشركة غير الربحية الأمريكية "بروجكت فيريتاس" من ووكر.
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وشدد كيريلوف على أنه لم يتم دحض أي حقيقة من الأبحاث البيولوجية الأمريكية ذات الاستخدام المزدوج، والتي أعلنت عنها وزارة الدفاع الروسية.

وقال كيريلوف: "تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم التشكيك أو دحض أي من الحقائق التي أعلنت عنها وزارة الدفاع الروسية بشأن إجراء الولايات المتحدة الأمريكية لبحوث ذات استخدام مزدوج. وفي محاولة للتبرير من قبل واشنطن، هناك مزاعم بأن جميع الأعمال يتم تنفيذها من أجل المصالح الوطنية للولايات المتحدة ولضمان الأمن البيولوجي العالمي".

وأشار كيريلوف إلى أن وزارة الدفاع الروسية أشارت مراراً إلى المخاطر المحتملة لـ "البرامج ثنائية الغرض"، التي تنفذها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها وخارجها.
وفي وقت سابق، أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن لدى بلاده كافة الأدلة على التجارب البيولوجية العسكرية التي تجريها كييف.

وأشار إلى أن المختبرات البيولوجية العسكرية في أوكرانيا ممولة من واشنطن، مؤكدًا أن موسكو تعمل على فضح تفاصيل تلك التجارب.

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وقال بهذا الصدد: "واشنطن تتهرب من الإجابة عن التساؤلات بشأن أنشطتها البيولوجية على الأراضي الأوكرانية".
كذلك، أوضح بأن بلاده قدمت منذ آذار/مارس 2022، جميع الوثائق التي تثبت هذا الأمر.

وكانت موسكو أعلنت في مارس 2022، أن جيشها كشف أدلة على وجود برامج بيولوجية عسكرية تموّلها الولايات المتحدة في أوكرانيا، بما في ذلك وثائق تؤكد تطوير مكونات أسلحة بيولوجية.

في وقت سابق، فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بشأن تطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، منذ عام 2005.
ووفقاً للجنة التحقيق الروسية، فقد مولت الولايات المتحدة برامج بيولوجية في أوكرانيا بقيمة تصل لأكثر من 224 مليون دولار. وبالإضافة إلى ذلك، تمكنت لجنة التحقيق الروسية وبشكل واضح من تحديد دائرة الأشخاص المرتبطين بهذا النشاط البيولوجي العسكري .
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