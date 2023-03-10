https://sputnikarabic.ae/20230310/الدفاع-الروسية-فايزر-الأمركية-تعترف-بإجراء-بحوث-في-مجال-التطور-الموجه-للفيروسات--1074565910.html

الدفاع الروسية: "فايزر" الأمركية تعترف بإجراء بحوث في مجال "التطور الموجه" للفيروسات

الدفاع الروسية: "فايزر" الأمركية تعترف بإجراء بحوث في مجال "التطور الموجه" للفيروسات

أعلن رئيس قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، إيغور كيريلوف، اليوم الجمعة، أن مدير البحوث في شركة الصناعات الدوائية... 10.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-10T15:05+0000

2023-03-10T15:05+0000

2023-03-10T15:05+0000

روسيا

العالم

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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موسكو - سبوتنيك. وقال كيريلوف، في إحاطة إعلامية: "لقد صرح (ووكر) واعترف بأن الشركة تستغل إمكانية إجراء بحرث "التطور الموجّه" لتعزيز فعالية لقاحاتها"، معلقاً على النهج لتحضير اللقاحات الجديدة، قال ووكر: "لماذا لا نغيّر الفيروس حتى نتمكن من تطوير اللقاحات الجديدة بشكل استباقي".وأشار كيريلوف إلى أن مجلس الشيوخ الأمريكي، قد طلب من وزارة الصحة معلومات حول تصريحات ووكر. وفي الطلب تمت محاولة تقدير صحة المعلومات التي تلقتها الشركة غير الربحية الأمريكية "بروجكت فيريتاس" من ووكر.وشدد كيريلوف على أنه لم يتم دحض أي حقيقة من الأبحاث البيولوجية الأمريكية ذات الاستخدام المزدوج، والتي أعلنت عنها وزارة الدفاع الروسية.وأشار كيريلوف إلى أن وزارة الدفاع الروسية أشارت مراراً إلى المخاطر المحتملة لـ "البرامج ثنائية الغرض"، التي تنفذها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها وخارجها.وفي وقت سابق، أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن لدى بلاده كافة الأدلة على التجارب البيولوجية العسكرية التي تجريها كييف.وقال بهذا الصدد: "واشنطن تتهرب من الإجابة عن التساؤلات بشأن أنشطتها البيولوجية على الأراضي الأوكرانية".كذلك، أوضح بأن بلاده قدمت منذ آذار/مارس 2022، جميع الوثائق التي تثبت هذا الأمر.في وقت سابق، فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بشأن تطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، منذ عام 2005.ووفقاً للجنة التحقيق الروسية، فقد مولت الولايات المتحدة برامج بيولوجية في أوكرانيا بقيمة تصل لأكثر من 224 مليون دولار. وبالإضافة إلى ذلك، تمكنت لجنة التحقيق الروسية وبشكل واضح من تحديد دائرة الأشخاص المرتبطين بهذا النشاط البيولوجي العسكري .

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