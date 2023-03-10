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https://sputnikarabic.ae/20230310/الدفاع-الروسية-خبراء-أمريكيون-قد-يكونون-وراء-تفشي-إيبولا-في-أفريقيا-----1074560854.html
الدفاع الروسية: خبراء أمريكيون قد يكونون وراء تفشي "إيبولا" في أفريقيا
الدفاع الروسية: خبراء أمريكيون قد يكونون وراء تفشي "إيبولا" في أفريقيا
أعلن رئيس قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، اليوم الجمعة، أن وزارة الصحة في إحدى دول وسط أفريقيا،... 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T14:15+0000
2023-03-10T15:17+0000
روسيا
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وقال كيريلوف، خلال إيجاز إعلامي: "إن وزارة الصحة في إحدى دول وسط أفريقيا تجري دراسة بهدف التأكد من احتمال نشر فيروس إيبولا بطريقة اصطناعية في أيلول/سبتمبر عام 2022".ووفقاً لكيريلوف، فإن الدراسة تشمل قضية التعامل اللامبالي مع مسببات الأمراض من قبل الخبراء العسكريين الأمريكيين في علم الأحياء، الذين عملوا في هذا الإقليم".وكان مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في جنيف، غينادي غاتيلوف، قد أعلن نهاية العام الماضي، أن روسيا لم تتلق رداً شاملاً من الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا فيما يتعلق بالأنشطة البيولوجية والعسكرية للولايات المتحدة على أراضي أوكرانيا بموجب اتفاقية التخلص من الأسلحة البيولوجية والكيميائية.أضاف غاتيلوف: "نتيجة لذلك، وعلى الرغم من حقيقة أننا استخدمنا جميع الآليات المتاحة بموجب الاتفاقية لحل النزاعات فإن الوضع الحالي غير المقبول المرتبط مباشرة بتنفيذ الاتفاقية لا يزال دون حل، وسنضغط على الطرفين الأمريكي والأوكراني لتصحيح ذلك".وأردف: "إلى جانب الغالبية العظمى من الدول المشاركة، فإن روسيا مقتنعة بأن فعالية الاتفاقية ستزداد بشكل كبير إذا تم اعتماد بروتوكول عالمي ملزم قانونًا وحيادي يتعلق بجميع مواد الاتفاقية وينص على آلية تحقيق".
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

الدفاع الروسية: خبراء أمريكيون قد يكونون وراء تفشي "إيبولا" في أفريقيا

14:15 GMT 10.03.2023 (تم التحديث: 15:17 GMT 10.03.2023)
© Fotolia / nanomanproفيروس إيبولا
فيروس إيبولا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2023
© Fotolia / nanomanpro
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أعلن رئيس قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، اليوم الجمعة، أن وزارة الصحة في إحدى دول وسط أفريقيا، تجري دراسة بهدف التأكد من احتمال نشر فيروس "إيبولا" بطريقة اصطناعية، في سبتمبر / أيلول عام 2022، وذلك على يد الخبراء العسكريين الأمريكيين في علم الأحياء.
موسكو - سبوتنيك. وقال كيريلوف، خلال إيجاز إعلامي: "إن وزارة الصحة في إحدى دول وسط أفريقيا تجري دراسة بهدف التأكد من احتمال نشر فيروس إيبولا بطريقة اصطناعية في أيلول/سبتمبر عام 2022".

وتابع كيريلوف: "ويعود السبب في القلق المثار في هذا الصدد إلى حقيقة أن سلالة "سودان" المكتشفة تعد متطابقة تمامًا للفيروس الذي كان قد تفشى في أفريقيا خلال وباء عام 2012".

وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري لأبطال فيلم قاتلوا من أجل الوطن الأم - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2023
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ووفقاً لكيريلوف، فإن الدراسة تشمل قضية التعامل اللامبالي مع مسببات الأمراض من قبل الخبراء العسكريين الأمريكيين في علم الأحياء، الذين عملوا في هذا الإقليم".
وكان مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في جنيف، غينادي غاتيلوف، قد أعلن نهاية العام الماضي، أن روسيا لم تتلق رداً شاملاً من الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا فيما يتعلق بالأنشطة البيولوجية والعسكرية للولايات المتحدة على أراضي أوكرانيا بموجب اتفاقية التخلص من الأسلحة البيولوجية والكيميائية.

وقال غاتيلوف خلال كلمة ألقاها أمام الدول الأطراف في الاتفاقية في جنيف: "لم نتلق ردا ملائما وذا مغزى على الوثائق والأدلة المقدمة التي تلقي الضوء على الطبيعة الحقيقية للتفاعل بين البنتاغون والمتعاقدين معه والجانب الأوكراني في مجال الأنشطة العسكرية والبيولوجية".

وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2023
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أضاف غاتيلوف: "نتيجة لذلك، وعلى الرغم من حقيقة أننا استخدمنا جميع الآليات المتاحة بموجب الاتفاقية لحل النزاعات فإن الوضع الحالي غير المقبول المرتبط مباشرة بتنفيذ الاتفاقية لا يزال دون حل، وسنضغط على الطرفين الأمريكي والأوكراني لتصحيح ذلك".

كما أضاف غاتيلوف أن روسيا تريد أن يجعل البروتوكول الجديد جميع قواعد اتفاقية الأسلحة البيولوجية ملزمة من أجل تعزيز الاتفاقية.

وأردف: "إلى جانب الغالبية العظمى من الدول المشاركة، فإن روسيا مقتنعة بأن فعالية الاتفاقية ستزداد بشكل كبير إذا تم اعتماد بروتوكول عالمي ملزم قانونًا وحيادي يتعلق بجميع مواد الاتفاقية وينص على آلية تحقيق".
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