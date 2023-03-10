https://sputnikarabic.ae/20230310/بريطانيا-وفرنسا-تبرمان-صفقة-جديدة-في-مجال-الطاقة-النووية-1074568327.html

بريطانيا وفرنسا تبرمان "صفقة جديدة" في مجال الطاقة النووية

بريطانيا وفرنسا تبرمان "صفقة جديدة" في مجال الطاقة النووية

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، اليوم الجمعة، أن بلاده أبرمت مع فرنسا صفقة جديدة في مجال الطاقة النووية. 10.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-10T15:24+0000

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سبوتنيك. جاءت تصريحات سوناك في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقب انعقاد قمة جمعتهما في باريس.وأضاف سوناك: "سوف ندرس بشكل مشترك تطوير أسلحة معقدة، مثل أنظمة الدفاع الجوي والأسلحة الجوية والأسلحة بعيدة المدى"، مشيرا إلى أن بريطانيا وفرنسا ظلتا على مدى عقود من بين أكبر قوات الدفاع في العالم.من جانبه، قال ماكرون، في المؤتمر الصحفي ذاته: "رغبتنا في المدى القريب هي مساعدة أوكرانيا على الصمود وشن هجوم مضاد ترغب بالقيام به".يذكر أن سوناك وماكرون كانا قد أعلنا أن المملكة المتحدة ستساعد في تمويل مركز احتجاز في فرنسا لمحاولة منع المهاجرين من عبور القناة الفاصلة بين الدولتين.وقال مكتب رئيس الوزراء إن المركز الجديد سيدعم الجهود الفرنسية لزيادة سعة الاحتجاز للمهاجرين، مما يسمح لمزيد من المهاجرين الذين قد يسافرون عبر طرق خطيرة وغير قانونية إلى المملكة المتحدة، لكي يتم إبعادهم من خلال الساحل الفرنسي.وتعمل الحزمة المالية الجديدة على نشر مزيد من الأمن الفرنسي وزيادة إسهام التكنولوجيا في دوريات الشواطئ، حسب شبكة "سكاي نيوز".

https://sputnikarabic.ae/20230222/روسيا-تعلن-موقفها-من-أنشطة-بريطانيا-وفرنسا-في-مجال-الأسلحة-الاستراتيجية-1073858314.html

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