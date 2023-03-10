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https://sputnikarabic.ae/20230310/خبير-أمريكي-روسيا-هي-الدولة-الوحيدة-التي-تملك-أنظمة-استراتيجية-فرط-صوتية-1074584247.html
خبير أمريكي: روسيا هي الدولة الوحيدة التي تملك أنظمة استراتيجية فرط صوتية
خبير أمريكي: روسيا هي الدولة الوحيدة التي تملك أنظمة استراتيجية فرط صوتية
صرّح الخبير في العلوم والتكنولوجيا في وكالة المخابرات العسكرية الأمريكية بول فريشتلر، اليوم الجمعة، أن روسيا هي الدولة الوحيدة التي تملك أنظمة استراتيجية فرط... 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T17:09+0000
2023-03-10T17:09+0000
روسيا
العالم
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وقال فريشتلر خلال جلسة استماع في الكونغرس: "وصل نظام "إس إس-19 مود 4" (أفانغارد)، إلى قدراته التشغيلية الأولية في عام 2018، وهو النظام الاستراتيجي الوحيد الفرط صوتي المنتشر في العالم".وأضاف أن الأسلحة فرط الصوتية مصممة لتجنب أجهزة الاستشعار وأنظمة الدفاع الأمريكية، وتشكل تهديدا خطيرا.تتميز الأسلحة فرط الصوتية بقدرتها على التحليق بسرعات تتجاوز 5 أضعاف سرعة الصوت، التي تساوي 343 متر في الثانية (1225 كلم/ ساعة).ويعني ذلك أن سرعة الأسلحة فرط الصوتية يمكن أن تتجاوز 6 آلاف كيلومتر في الساعة.وتطور روسيا أنواع مختلفة من الصواريخ فرط الصوتية ومنها صاروخ "تسيركون" الذي يمكنه التحليق بسرعات هائلة تصل إلى نحو 2.6 كم في الثانية، بينما تشير تقارير إلى أن صاروخ "أفانغارد" الفرط صوتي يمكن أن تصل سرعته إلى 27 ضعفا لسرعة الصوت.
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

خبير أمريكي: روسيا هي الدولة الوحيدة التي تملك أنظمة استراتيجية فرط صوتية

17:09 GMT 10.03.2023
© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation /  / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق صواريخ "أفانغارد" الفرط صوتية، وزارة الدفاع، روسيا
إطلاق صواريخ أفانغارد الفرط صوتية، وزارة الدفاع، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2023
© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation /
/
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صرّح الخبير في العلوم والتكنولوجيا في وكالة المخابرات العسكرية الأمريكية بول فريشتلر، اليوم الجمعة، أن روسيا هي الدولة الوحيدة التي تملك أنظمة استراتيجية فرط صوتية.
وقال فريشتلر خلال جلسة استماع في الكونغرس: "وصل نظام "إس إس-19 مود 4" (أفانغارد)، إلى قدراته التشغيلية الأولية في عام 2018، وهو النظام الاستراتيجي الوحيد الفرط صوتي المنتشر في العالم".

وتابع فريشتلر: "منافسو واشنطن يطورون قدرات قادرة على إبقاء أمريكا تحت التهديد".

وأضاف أن الأسلحة فرط الصوتية مصممة لتجنب أجهزة الاستشعار وأنظمة الدفاع الأمريكية، وتشكل تهديدا خطيرا.
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تتميز الأسلحة فرط الصوتية بقدرتها على التحليق بسرعات تتجاوز 5 أضعاف سرعة الصوت، التي تساوي 343 متر في الثانية (1225 كلم/ ساعة).
ويعني ذلك أن سرعة الأسلحة فرط الصوتية يمكن أن تتجاوز 6 آلاف كيلومتر في الساعة.
وتطور روسيا أنواع مختلفة من الصواريخ فرط الصوتية ومنها صاروخ "تسيركون" الذي يمكنه التحليق بسرعات هائلة تصل إلى نحو 2.6 كم في الثانية، بينما تشير تقارير إلى أن صاروخ "أفانغارد" الفرط صوتي يمكن أن تصل سرعته إلى 27 ضعفا لسرعة الصوت.
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