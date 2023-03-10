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https://sputnikarabic.ae/20230310/رئيس-مجلس-النواب-الأمريكي-ينتقد-ميزانية-بايدن-المقترحة-لعام-2024-غير-جادة-على-الإطلاق-1074591537.html
رئيس مجلس النواب الأمريكي ينتقد ميزانية بايدن المقترحة لعام 2024: غير جادة على الإطلاق
رئيس مجلس النواب الأمريكي ينتقد ميزانية بايدن المقترحة لعام 2024: غير جادة على الإطلاق
قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، إن الميزانية المقترحة من الرئيس الأمريكي، جو ‏بايدن للعام المقبل 2024، والتي تتضمن تريليونات من الضرائب الجديدة،... 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T21:38+0000
2023-03-10T21:38+0000
جو بايدن
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وكتب مكارثي، التابع للحزب الجمهوري، على "تويتر": "الرئيس بايدن قدم للتو ميزانيته إلى الكونغرس، وهي غير جادة على الإطلاق، فهو يقترح تريليونات الدولارات من الضرائب الجديدة التي ستدفعها أنت وعائلتك بشكل مباشر أو من خلال تكاليف أعلى".بعد ذلك، وجه مكارثي رسالة إلى بايدن هي: "سيدي الرئيس: واشنطن لديها مشكلة إنفاق وليست مشكلة إيرادات".في سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للصحفيين في البيت الأبيض، إنه سيكون على استعداد للقاء رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، في أقرب وقت، إذا عرض اقتراح ميزانية الحزب الجمهوري.وقال بايدن أمس الخميس، عندما سُئل عن حل وسط محتمل مع الجمهوريين: "أنا مستعد للقاء مكارثي غدا، إذا أظهر لي الميزانية".وفي وقت سابق من أمس الخميس، أصدر الرئيس الأمريكي اقتراح ميزانيته لعام 2024، والذي يتضمن تمويلا بالمليارات لأوكرانيا، وزيادة تمويل وزارة الدفاع بنسبة 3.2٪.كما تشمل الميزانية نحو 6 مليارات دولار من المساعدات لأوكرانيا.ومن المقرر أن تبلغ ميزانية الإنفاق الأمريكي على صيانة الردع النووي في السنة المالية 2024، 37.7 مليار دولار، ومن المقترح توجيه 23.8 مليار دولار أخرى لتحديث المجمع النووي، كما في الوثيقة التي قدمها البيت الأبيض.وجاء في الوثيقة: "الميزانية توفر 37.7 مليار دولار لوزارة الدفاع للحفاظ على رادع نووي قوي كعنصر أساسي لرادع متكامل لأمن الأمة وحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية".ويأتي اقتراح الميزانية، في الوقت الذي تقترب فيه أمريكا من التخلف عن سداد ديونها الوطنية، والذي يبلغ حوالي 31.46 تريليون دولار، وفقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20230107/رئيس-مجلس-النواب-الأمريكي-الجديد-مكارثي-يتعهد-بوقف-الإنفاق-المسرف-في-واشنطن-والدين-القومي-المتزايد-1072011839.html
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, مجلس النواب الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, مجلس النواب الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن

رئيس مجلس النواب الأمريكي ينتقد ميزانية بايدن المقترحة لعام 2024: غير جادة على الإطلاق

21:38 GMT 10.03.2023
© AP Photo / Greg Nash كيفين مكارثي من كاليفورنيا يتحدث خلال جلسة استماع للجنة القضائية بمجلس النواب بشأن التغييرات المقترحة على ممارسات الشرطة والمساءلة
 كيفين مكارثي من كاليفورنيا يتحدث خلال جلسة استماع للجنة القضائية بمجلس النواب بشأن التغييرات المقترحة على ممارسات الشرطة والمساءلة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2023
كيفين مكارثي من كاليفورنيا يتحدث خلال جلسة استماع للجنة القضائية بمجلس النواب بشأن التغييرات المقترحة على ممارسات الشرطة والمساءلة
© AP Photo / Greg Nash
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قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، إن الميزانية المقترحة من الرئيس الأمريكي، جو ‏بايدن للعام المقبل 2024، والتي تتضمن تريليونات من الضرائب الجديدة، "غير جادة على الإطلاق"، ‏بحسب وصفه.‏
وكتب مكارثي، التابع للحزب الجمهوري، على "تويتر": "الرئيس بايدن قدم للتو ميزانيته إلى الكونغرس، وهي غير جادة على الإطلاق، فهو يقترح تريليونات الدولارات من الضرائب الجديدة التي ستدفعها أنت وعائلتك بشكل مباشر أو من خلال تكاليف أعلى".
بعد ذلك، وجه مكارثي رسالة إلى بايدن هي: "سيدي الرئيس: واشنطن لديها مشكلة إنفاق وليست مشكلة إيرادات".
في سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للصحفيين في البيت الأبيض، إنه سيكون على استعداد للقاء رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، في أقرب وقت، إذا عرض اقتراح ميزانية الحزب الجمهوري.
وقال بايدن أمس الخميس، عندما سُئل عن حل وسط محتمل مع الجمهوريين: "أنا مستعد للقاء مكارثي غدا، إذا أظهر لي الميزانية".
وفي وقت سابق من أمس الخميس، أصدر الرئيس الأمريكي اقتراح ميزانيته لعام 2024، والذي يتضمن تمويلا بالمليارات لأوكرانيا، وزيادة تمويل وزارة الدفاع بنسبة 3.2٪.
كما تشمل الميزانية نحو 6 مليارات دولار من المساعدات لأوكرانيا.
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ومن المقرر أن تبلغ ميزانية الإنفاق الأمريكي على صيانة الردع النووي في السنة المالية 2024، 37.7 مليار دولار، ومن المقترح توجيه 23.8 مليار دولار أخرى لتحديث المجمع النووي، كما في الوثيقة التي قدمها البيت الأبيض.
وجاء في الوثيقة: "الميزانية توفر 37.7 مليار دولار لوزارة الدفاع للحفاظ على رادع نووي قوي كعنصر أساسي لرادع متكامل لأمن الأمة وحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية".
ويأتي اقتراح الميزانية، في الوقت الذي تقترب فيه أمريكا من التخلف عن سداد ديونها الوطنية، والذي يبلغ حوالي 31.46 تريليون دولار، وفقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية.
مشروع الميزانية العسكرية الأمريكية لعام 2024 - سبوتنيك عربي
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