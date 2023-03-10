https://sputnikarabic.ae/20230310/نيمار-يخضع-لعملية-جراحية-في-قطر-فيديو-1074584509.html
نيمار يخضع لعملية جراحية في قطر... فيديو
نيمار يخضع لعملية جراحية في قطر... فيديو
خضع لاعب كرة القدم البرازيلي، نيمار داسيلفا، لعملية جراحية في قطر، وذلك إثر إصابة تعرض لها، التي من شأنها أن تؤدي إلى اسبتعاده لبقية الموسم. 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T17:20+0000
2023-03-10T17:20+0000
2023-03-10T17:20+0000
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وقال ناديه، باريس سان جيرمان، في بيان رسمي، إن جراحين في مستشفى قطري أجروا "بنجاح" عملية جراحية في الكاحل الأيمن لنيمار.وأضاف أن اللاعب البالغ من العمر 31 عاما، دخل إلى مستشفى سبيتار في العاصمة القطرية الدوحة، على عكازين، في وقت مبكر من اليوم الجمعة، وانتهت العملية في غضون ساعات.وأضاف نادي باريس سان جيرمان في بيانه: "أجرى نيمار عملية جراحية بنجاح في وقت متأخر من صباح اليوم، وسيتبع بروتوكول الراحة والعلاج".وأعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء يوم الاثنين الماضي، "انتهاء موسم لاعبه البرازيلي نيمار داسيلفا، وغيابه لمدة تتراوح ما بين 3 أو 4 أشهر بسبب الإصابة".وكانت اللياقة البدنية، مصدر قلق منتظم لنيمار، منذ أن تعاقد مع نادي باريس سان جيرمان في عام 2017، مقابل رقم قياسي عالمي، هو 264 مليون دولار.ولعب نيمار 49% فقط من مباريات باريس سان جيرمان في دوري الدرجة الأولى، ما يعادل 112 من أصل 228 منذ انضمامه للنادي.
https://sputnikarabic.ae/20221209/رسميا-نيمار-يحقق-رقم-بيليه-التاريخي-مع-البرازيل-1071034253.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
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نادي باريس سان جيرمان, رياضة, الأخبار, العالم
نادي باريس سان جيرمان, رياضة, الأخبار, العالم
نيمار يخضع لعملية جراحية في قطر... فيديو
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خضع لاعب كرة القدم البرازيلي، نيمار داسيلفا، لعملية جراحية في قطر، وذلك إثر إصابة تعرض لها، التي من شأنها أن تؤدي إلى اسبتعاده لبقية الموسم.
وقال ناديه، باريس سان جيرمان، في بيان رسمي
، إن جراحين في مستشفى قطري أجروا "بنجاح" عملية جراحية في الكاحل الأيمن لنيمار.
وأضاف أن اللاعب البالغ من العمر 31 عاما، دخل إلى مستشفى سبيتار في العاصمة القطرية الدوحة، على عكازين، في وقت مبكر من اليوم الجمعة، وانتهت العملية في غضون ساعات.
وأضاف نادي باريس سان جيرمان في بيانه: "أجرى نيمار عملية جراحية بنجاح في وقت متأخر من صباح اليوم، وسيتبع بروتوكول الراحة والعلاج".
وأعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء يوم الاثنين الماضي، "انتهاء موسم لاعبه البرازيلي نيمار داسيلفا، وغيابه لمدة تتراوح ما بين 3 أو 4 أشهر
بسبب الإصابة".
وكانت اللياقة البدنية، مصدر قلق منتظم لنيمار، منذ أن تعاقد مع نادي باريس سان جيرمان في عام 2017، مقابل رقم قياسي عالمي، هو 264 مليون دولار.
ولعب نيمار 49% فقط من مباريات باريس سان جيرمان في دوري الدرجة الأولى، ما يعادل 112 من أصل 228 منذ انضمامه للنادي.