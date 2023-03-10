https://sputnikarabic.ae/20230310/وزير-الخارجية-السعودي-يعلق-على-استئناف-العلاقات-مع-إيران-1074573593.html
وزير الخارجية السعودي يعلق على استئناف العلاقات مع إيران
وزير الخارجية السعودي يعلق على استئناف العلاقات مع إيران
علق وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، على مسألة استئناف العلاقات مع إيران، بعد توقيع اتفاق في هذا الصدد برعاية صينية. 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T16:48+0000
2023-03-10T16:48+0000
2023-03-10T16:48+0000
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وقال بن فرحان عبر "تويتر" إن استئناف العلاقات مع إيران "يأتي انطلاقا من رؤية المملكة القائمة على تفضيل الحلول السياسية والحوار، وحرصها على تكريس ذلك في المنطقة".وشدد وزير الخارجية السعودي على أن دول المنطقة يجمعها مصير واحد، وقواسم مشتركة، تجعل من الضرورة أن نتشارك سويا لبناء أنموذج للازدهار والاستقرار لتنعم به شعوبنا".وفي وقت سابق، أصدرت كل من السعودية وإيران والصين، اليوم الجمعة، بيانا ثلاثيا مشتركا، أعلنت فيه الدول الثلاث قيام إيران والسعودية بتوقيع اتفاقية لاستئناف العلاقات بين البلدين، برعاية من الرئيس الصيني شي جين بينغ.ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" ووكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم"، البيان الثلاثي الذي أكدت فيه كل من إيران والسعودية توقيع اتفاقية لاستئناف العلاقات الدبلوماسية، مؤكدة أنه "من المقرر فتح سفارتي (البلدين) في غضون شهرين".وأشار البيان إلى أن الاتفاق وقّع بعد عدة أيام من المفاوضات بين رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ونظيره السعودي في بكين.ونوهت الوكالة أنه في ختام هذه المباحثات، صدر اليوم الجمعة، بيان ثلاثي في بكين وقّعه كل من علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، ووزير الدولة السعودي والمستشار في مجلس الوزراء ومستشار الأمن القومي مساعد بن محمد العيبان، وعضو المكتب السياسي في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي ورئيس مكتب اللجنة المركزية في الشؤون الخارجية في الحزب وعضو المجلس الحكومي في الصين الشعبية فانغ يي.
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وزير الخارجية السعودي يعلق على استئناف العلاقات مع إيران
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علق وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، على مسألة استئناف العلاقات مع إيران، بعد توقيع اتفاق في هذا الصدد برعاية صينية.
وقال بن فرحان عبر "تويتر" إن استئناف العلاقات مع إيران
"يأتي انطلاقا من رؤية المملكة القائمة على تفضيل الحلول السياسية والحوار، وحرصها على تكريس ذلك في المنطقة".
وشدد وزير الخارجية السعودي على أن دول المنطقة يجمعها مصير واحد، وقواسم مشتركة، تجعل من الضرورة أن نتشارك سويا لبناء أنموذج للازدهار والاستقرار لتنعم به شعوبنا".
وفي وقت سابق، أصدرت كل من السعودية وإيران والصين، اليوم الجمعة، بيانا ثلاثيا مشتركا، أعلنت فيه الدول الثلاث قيام إيران والسعودية بتوقيع اتفاقية لاستئناف العلاقات بين البلدين
، برعاية من الرئيس الصيني شي جين بينغ.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" ووكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم"، البيان الثلاثي الذي أكدت فيه كل من إيران والسعودية توقيع اتفاقية لاستئناف العلاقات الدبلوماسية، مؤكدة أنه "من المقرر فتح سفارتي (البلدين) في غضون شهرين".
وأشار البيان إلى أن الاتفاق وقّع بعد عدة أيام من المفاوضات بين رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ونظيره السعودي في بكين.
ونوهت الوكالة أنه في ختام هذه المباحثات، صدر اليوم الجمعة، بيان ثلاثي في بكين وقّعه كل من علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، ووزير الدولة السعودي والمستشار في مجلس الوزراء ومستشار الأمن القومي مساعد بن محمد العيبان، وعضو المكتب السياسي في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي ورئيس مكتب اللجنة المركزية في الشؤون الخارجية في الحزب وعضو المجلس الحكومي في الصين الشعبية فانغ يي.