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https://sputnikarabic.ae/20230311/أجسام-غريبة-تظهر-في-سماء-طرطوس-وسبوتنيك-تكشف-الحقيقة-فيديو-1074622744.html
أجسام غريبة تظهر في سماء طرطوس و"سبوتنيك" تكشف الحقيقة.. فيديو
أجسام غريبة تظهر في سماء طرطوس و"سبوتنيك" تكشف الحقيقة.. فيديو
شاهد سكان في طرطوس أجساما غريبة فوق مدينتهم على الساحل السوري، مأ أثار هلعا محدودا تناولته الكثير من وسائل الإعلام. 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T23:54+0000
2023-03-11T23:54+0000
العالم العربي
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جسم غريب
طرطوس
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وبطبيعة الحال، يبدو سكان المحافظات السورية الشمالية الغريبة على استعداد تام للشك بأي جسم غريب، وخاصة بعد التداول الواسع للأعراض التي تسبق الزلازل ومنها الوميض والكتل الضوئية وما شابه.وأفاد مراسل "سبوتنيك" في طرطوس، أن الجسم الغريب الذي شاهده السكان ما هو إلا بالون حراري أطلقه مجموعة من الشبان في حي المشبكة وسط مدينة طرطوس، ولدى ارتفاعه في الجو شاهده الكثيرون لتبدأ وسائل الإعلام بالاهتمام بالقضية.وعبر بعض المعلقين الذين شاهدوا البالون، عن اعتقادهم بأنه طائرة أو جسم فضائي، الأمر الذي أثار الكثير من اللغط على وسائل التواصل الاجتماعي.وحصل مراسل "سبوتنيك" على مقطع صوره الشبان بأنفسهم، معبرين عن اعتقادهم بأن الناس ستعتقد بأنه جسم فعلا جسم طائر أو ما شابه.يذكر أن وسائل إعلام أبدت اهتمامها بالبالون، وتناولته على أنه أجسام غريبة في سماء طرطوس، وذلك تبعا للاهتمام الواسع الذي حظيت به القضية بين أوساط السوريين.
محافظة طرطوس
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, بالونات حارقة, بالونات, جسم غريب, طرطوس, محافظة طرطوس, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, بالونات حارقة, بالونات, جسم غريب, طرطوس, محافظة طرطوس, حصري, تقارير سبوتنيك

أجسام غريبة تظهر في سماء طرطوس و"سبوتنيك" تكشف الحقيقة.. فيديو

23:54 GMT 11.03.2023
© Photoلقطة شاشة.. لمنطاد ظهر في سماء طرطوس اعتبره السكان جسم فضائي غريب وكشفت وكالة سبوتنيك حقيقته
لقطة شاشة.. لمنطاد ظهر في سماء طرطوس اعتبره السكان جسم فضائي غريب وكشفت وكالة سبوتنيك حقيقته - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2023
© Photo
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حصري
شاهد سكان في طرطوس أجساما غريبة فوق مدينتهم على الساحل السوري، مأ أثار هلعا محدودا تناولته الكثير من وسائل الإعلام.
وبطبيعة الحال، يبدو سكان المحافظات السورية الشمالية الغريبة على استعداد تام للشك بأي جسم غريب، وخاصة بعد التداول الواسع للأعراض التي تسبق الزلازل ومنها الوميض والكتل الضوئية وما شابه.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في طرطوس، أن الجسم الغريب الذي شاهده السكان ما هو إلا بالون حراري أطلقه مجموعة من الشبان في حي المشبكة وسط مدينة طرطوس، ولدى ارتفاعه في الجو شاهده الكثيرون لتبدأ وسائل الإعلام بالاهتمام بالقضية.
وعبر بعض المعلقين الذين شاهدوا البالون، عن اعتقادهم بأنه طائرة أو جسم فضائي، الأمر الذي أثار الكثير من اللغط على وسائل التواصل الاجتماعي.
وحصل مراسل "سبوتنيك" على مقطع صوره الشبان بأنفسهم، معبرين عن اعتقادهم بأن الناس ستعتقد بأنه جسم فعلا جسم طائر أو ما شابه.
يذكر أن وسائل إعلام أبدت اهتمامها بالبالون، وتناولته على أنه أجسام غريبة في سماء طرطوس، وذلك تبعا للاهتمام الواسع الذي حظيت به القضية بين أوساط السوريين.
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