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https://sputnikarabic.ae/20230311/العشرات-من-أعضاء-الكونغرس-يطالبون-بايدن-بالضغط-على-إسرائيل-لوقف-خطة-إصلاح-القضاء-1074613716.html
العشرات من أعضاء الكونغرس يطالبون بايدن بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف خطة "إصلاح القضاء"
العشرات من أعضاء الكونغرس يطالبون بايدن بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف خطة "إصلاح القضاء"
ناشد 92 عضوا في مجلس النواب الأمريكي الرئيس جو بايدن على غير العادة بـ"استخدام كافة الأدوات الدبلوماسية" المتاحة له "لمنع الحكومة الإسرائيلية من الاستمرار في... 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T16:31+0000
2023-03-11T16:31+0000
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مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل
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جاء ذلك في رسالة بعث بها أعضاء الكونغرس، بما في ذلك كبار المسؤولين، وبعضهم من اليهود، إلى بايدن، على خلفية عزم الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو المضي قدما في خطة لإصلاح القضاء، تصفها المعارضة بالانقلاب وتقول إنها تمثل نهاية الديمقراطية في إسرائيل، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.تنص الرسالة التي دعا اللوبي الموالي لإسرائيل "جي ستريت" إلى توقيعها على أن "مقترحات منح الكنيست السيطرة الكاملة على تعيين القضاة، وإلغاء المراجعة القضائية والسماح للكنيست بإلغاء أحكام المحكمة العليا، ستعرض الديمقراطية الإسرائيلية للخطر".كما جاء في الرسالة ذاتها، أن خطة حكومة نتنياهو "ستضر بقاعدة القيم المشتركة للعلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل وستقوي قوة اليمين المتطرف الذي يسعى إلى تعزيز خطة الضم (أراض في الضفة الغربية لإسرائيل) ومنع احتمال تنفيذ حل الدولتين (دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل) في المستقبل".وكتب أعضاء الكونغرس الـ 92: "بما أن إسرائيل تشهد احتجاجات حاشدة ومستمرة ضد الإصلاح، فمن الضروري أن تتمسك الحكومة الإسرائيلية بالمثل الديمقراطية التي تأسست على أساسها وتتجنب حدوث أزمة دستورية".وسبق أن أكد مسؤولون أمريكيون موقف بلادهم الرافض لخطة نتنياهو التي تحد من سلطة المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) وتمنح الائتلاف الحاكم السيطرة على لجنة تعيين القضاة، وهو ما رفضه مسؤولون إسرائيليون واعتبروا ذلك تدخلا في شؤون بلدهم.ومن المقرر أن تشهد إسرائيل، في وقت لاحق من مساء اليوم السبت، احتجاجات واسعة للأسبوع العاشر على التوالي ضد الخطة الحكومية المثيرة للجدل، التي يقول نتنياهو إنها تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية).
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الكونغرس الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل, أخبار الضفة الغربية
الكونغرس الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل, أخبار الضفة الغربية

العشرات من أعضاء الكونغرس يطالبون بايدن بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف خطة "إصلاح القضاء"

16:31 GMT 11.03.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGANالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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ناشد 92 عضوا في مجلس النواب الأمريكي الرئيس جو بايدن على غير العادة بـ"استخدام كافة الأدوات الدبلوماسية" المتاحة له "لمنع الحكومة الإسرائيلية من الاستمرار في إلحاق الضرر بالمؤسسات الديمقراطية".
جاء ذلك في رسالة بعث بها أعضاء الكونغرس، بما في ذلك كبار المسؤولين، وبعضهم من اليهود، إلى بايدن، على خلفية عزم الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو المضي قدما في خطة لإصلاح القضاء، تصفها المعارضة بالانقلاب وتقول إنها تمثل نهاية الديمقراطية في إسرائيل، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
تنص الرسالة التي دعا اللوبي الموالي لإسرائيل "جي ستريت" إلى توقيعها على أن "مقترحات منح الكنيست السيطرة الكاملة على تعيين القضاة، وإلغاء المراجعة القضائية والسماح للكنيست بإلغاء أحكام المحكمة العليا، ستعرض الديمقراطية الإسرائيلية للخطر".
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تصريحات السفير الأمريكي تثير غضب إسرائيل ووزير في حكومة نتنياهو: اهتم بشؤونك الخاصة
19 فبراير, 15:22 GMT
كما جاء في الرسالة ذاتها، أن خطة حكومة نتنياهو "ستضر بقاعدة القيم المشتركة للعلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل وستقوي قوة اليمين المتطرف الذي يسعى إلى تعزيز خطة الضم (أراض في الضفة الغربية لإسرائيل) ومنع احتمال تنفيذ حل الدولتين (دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل) في المستقبل".
وكتب أعضاء الكونغرس الـ 92: "بما أن إسرائيل تشهد احتجاجات حاشدة ومستمرة ضد الإصلاح، فمن الضروري أن تتمسك الحكومة الإسرائيلية بالمثل الديمقراطية التي تأسست على أساسها وتتجنب حدوث أزمة دستورية".
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نتنياهو يستخدم مروحيتين للإفلات من المتظاهرين
أمس, 15:58 GMT
وسبق أن أكد مسؤولون أمريكيون موقف بلادهم الرافض لخطة نتنياهو التي تحد من سلطة المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) وتمنح الائتلاف الحاكم السيطرة على لجنة تعيين القضاة، وهو ما رفضه مسؤولون إسرائيليون واعتبروا ذلك تدخلا في شؤون بلدهم.
ومن المقرر أن تشهد إسرائيل، في وقت لاحق من مساء اليوم السبت، احتجاجات واسعة للأسبوع العاشر على التوالي ضد الخطة الحكومية المثيرة للجدل، التي يقول نتنياهو إنها تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية).
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