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https://sputnikarabic.ae/20230311/القبض-على-الجاني-بعد-إطلاق-سراح-الرهائن-في-ألمانيا-1074592728.html
القبض على الجاني بعد إطلاق سراح الرهائن في ألمانيا
القبض على الجاني بعد إطلاق سراح الرهائن في ألمانيا
أطلقت الشرطة الألمانية سراح الرهائن الذين تم احتجازهم أكثر من 4 ساعات، واعتقلت الجاني في مدينة كارلسروه جنوب غربي البلاد، حسبما أفادت سلطات الشرطة المحلية يوم... 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T04:29+0000
2023-03-11T05:06+0000
أخبار ألمانيا
عملية احتجاز
تحرير رهائن
إطلاق سراح الرهائن
العالم
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وقد اتخذ الجاني المُشتبه به عدة أشخاص كرهائن في صيدلية حوالي الساعة 4:30 مساءً، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية "دي بي أيه".وقد استغرقت العملية اللاحقة عدة ساعات قبل أن تدخل الشرطة الصيدلية حوالي الساعة 9:10 مساءً، وتعتقل المشتبه به، بحسب شرطة كارلسروه.وتشير النتائج الأولية إلى أن المبنى يخضع حاليا للتفتيش، ولم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات.
https://sputnikarabic.ae/20230310/ألمانيا-احتجاز-رهائن-في-كارلسروه-والجاني-يطلب-فدية-أكثر-من-مليون-يورو-1074591280.html
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أخبار ألمانيا, عملية احتجاز, تحرير رهائن, إطلاق سراح الرهائن, العالم
أخبار ألمانيا, عملية احتجاز, تحرير رهائن, إطلاق سراح الرهائن, العالم

القبض على الجاني بعد إطلاق سراح الرهائن في ألمانيا

04:29 GMT 11.03.2023 (تم التحديث: 05:06 GMT 11.03.2023)
© AFP 2023الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2023
© AFP 2023
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أطلقت الشرطة الألمانية سراح الرهائن الذين تم احتجازهم أكثر من 4 ساعات، واعتقلت الجاني في مدينة كارلسروه جنوب غربي البلاد، حسبما أفادت سلطات الشرطة المحلية يوم الجمعة.
وقد اتخذ الجاني المُشتبه به عدة أشخاص كرهائن في صيدلية حوالي الساعة 4:30 مساءً، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية "دي بي أيه".
وقد استغرقت العملية اللاحقة عدة ساعات قبل أن تدخل الشرطة الصيدلية حوالي الساعة 9:10 مساءً، وتعتقل المشتبه به، بحسب شرطة كارلسروه.
الشرطة الألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2023
ألمانيا.. احتجاز رهائن في كارلسروه والجاني يطلب فدية أكثر من مليون يورو
أمس, 21:25 GMT
وتشير النتائج الأولية إلى أن المبنى يخضع حاليا للتفتيش، ولم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات.
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