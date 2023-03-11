https://sputnikarabic.ae/20230311/القبض-على-الجاني-بعد-إطلاق-سراح-الرهائن-في-ألمانيا-1074592728.html
القبض على الجاني بعد إطلاق سراح الرهائن في ألمانيا
القبض على الجاني بعد إطلاق سراح الرهائن في ألمانيا
أطلقت الشرطة الألمانية سراح الرهائن الذين تم احتجازهم أكثر من 4 ساعات، واعتقلت الجاني في مدينة كارلسروه جنوب غربي البلاد، حسبما أفادت سلطات الشرطة المحلية يوم... 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T04:29+0000
2023-03-11T04:29+0000
2023-03-11T05:06+0000
أخبار ألمانيا
عملية احتجاز
تحرير رهائن
إطلاق سراح الرهائن
العالم
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وقد اتخذ الجاني المُشتبه به عدة أشخاص كرهائن في صيدلية حوالي الساعة 4:30 مساءً، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية "دي بي أيه".وقد استغرقت العملية اللاحقة عدة ساعات قبل أن تدخل الشرطة الصيدلية حوالي الساعة 9:10 مساءً، وتعتقل المشتبه به، بحسب شرطة كارلسروه.وتشير النتائج الأولية إلى أن المبنى يخضع حاليا للتفتيش، ولم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات.
https://sputnikarabic.ae/20230310/ألمانيا-احتجاز-رهائن-في-كارلسروه-والجاني-يطلب-فدية-أكثر-من-مليون-يورو-1074591280.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, عملية احتجاز, تحرير رهائن, إطلاق سراح الرهائن, العالم
أخبار ألمانيا, عملية احتجاز, تحرير رهائن, إطلاق سراح الرهائن, العالم
القبض على الجاني بعد إطلاق سراح الرهائن في ألمانيا
04:29 GMT 11.03.2023 (تم التحديث: 05:06 GMT 11.03.2023) تابعنا عبر
أطلقت الشرطة الألمانية سراح الرهائن الذين تم احتجازهم أكثر من 4 ساعات، واعتقلت الجاني في مدينة كارلسروه جنوب غربي البلاد، حسبما أفادت سلطات الشرطة المحلية يوم الجمعة.
وقد اتخذ الجاني المُشتبه به عدة أشخاص كرهائن في صيدلية
حوالي الساعة 4:30 مساءً، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية "دي بي أيه".
وقد استغرقت العملية اللاحقة عدة ساعات قبل أن تدخل الشرطة الصيدلية
حوالي الساعة 9:10 مساءً، وتعتقل المشتبه به، بحسب شرطة كارلسروه.
وتشير النتائج الأولية إلى أن المبنى يخضع حاليا للتفتيش، ولم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات.