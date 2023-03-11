https://sputnikarabic.ae/20230311/المنفي-يؤكد-التطبيق-الكامل-لخارطة-الطريق-ومخرجات-برلين-ويرحب-بدور-المبعوث-الأممي-في-ليبيا-1074617634.html

المنفي يؤكد التطبيق الكامل لخارطة الطريق ومخرجات برلين ويرحب بدور المبعوث الأممي في ليبيا

المنفي يؤكد التطبيق الكامل لخارطة الطريق ومخرجات برلين ويرحب بدور المبعوث الأممي في ليبيا

أكد رئيس المجلسي الرئاسي، في ليبيا، محمد المنفي دعمه للمبعوث الأممي عبدالله باتيلي، مشددا على أن المجلس عازم على التطبيق الكامل لخارطة الطريق ومخرجات "برلين". 11.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-11T18:45+0000

2023-03-11T18:45+0000

2023-03-11T18:45+0000

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وثمّن المنفي، بحسب موقع "ليبيا الأحرار"، جهود المبعوث الأممي لإنجاز انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية عام 2023.وأشار رئيس المجلسي الرئاسي الليبي استمراره في التنسيق مع المجتمع الدولي ودول الجوار وكل القوى السياسية والمؤسسات المعنية "لاستكمال استحقاقات المرحلة التمهيدية المرتكزة على المصالحة وتوحيد المؤسسات ومبادئ العدالة والشفافية والحياد".وقال إن "المجلس عازم على التطبيق الكامل لخارطة الطريق ومخرجات برلين وتوصيات وقرارات مجلس الأمن".ولفت إلى أن هذا الالتزام "يضمن سيادة ليبيا واستقرارها الأمني والنفطي، وتوحيد مؤسساتها السيادية والاقتصادية، وضمان حيادها السياسي كمتلازمات لإنجاز انتخابات حرة ونزيهة".وفي وقت سابق اليوم، أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، أن هناك إرادة سياسية قوية لدى المجلس لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تجمع كل مكونات المجتمع الليبي قبل نهاية هذا العام، وذلك في ظل حالة الانسداد السياسي التي تعانيها ليبيا.وكتب المشري، في منشور عبر حسابه على "تويتر": "لدينا الإرادة السياسية القوية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بقوانين انتخابية تراعي القوانين المنظمة للعمل السياسي والجنسية، وتنظيم القوات المسلحة وتعهدات ملتقى جنيف، ويشارك فيها الأحزاب والشباب والمرأة وتجمع كل مكونات المجتمع الليبي قبل نهاية هذا العام".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.

https://sputnikarabic.ae/20230221/المنفي-يؤكد-ضرورة-الانخراط-في-ترتيبات-مالية-لإنجاز-الانتخابات-الليبية-لعام-2023-1073818600.html

https://sputnikarabic.ae/20230311/المشري-لدينا-إرادة-سياسية-لإجراء-الانتخابات-الرئاسية-والبرلمانية-في-ليبيا-قبل-نهاية-العام-1074613860.html

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