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https://sputnikarabic.ae/20230311/تعطل-تويتر-في-مناطق-متفرقة-من-العالم-1074592628.html
تعطل "تويتر" في مناطق متفرقة من العالم
تعطل "تويتر" في مناطق متفرقة من العالم
أظهرت بيانات موقع "داون ديتيكتور" المتخصص في رصد الأعطال بمواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، أن مستخدمي "تويتر"، اشتكوا من تعطل عمل الموقع أو التطبيق على... 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T03:34+0000
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موسكو - سبوتنيك. وأفاد الموقع بأن حوالي أكثر من 1.8 ألف مستخدم في الولايات المتحدة لاحظوا خللا في عمل "تويتر".واشتكى المستخدمون أيضا من الخلل في بريطانيا وكندا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وهولندا واليابان.
https://sputnikarabic.ae/20221207/ماسك-يطرد-مستشار-في-تويتر-بسبب-دوره-في-قمع-المعلومات-عن-نجل-بايدن--1070928449.html
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تويتر, إيلون ماسك, أخبار كندا, أخبار هولندا
تويتر, إيلون ماسك, أخبار كندا, أخبار هولندا

تعطل "تويتر" في مناطق متفرقة من العالم

03:34 GMT 11.03.2023
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERYالملياردير، إيلون ماسك، وشعار شركة "تويتر" الأمريكية
الملياردير، إيلون ماسك، وشعار شركة تويتر الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2023
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERY
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أظهرت بيانات موقع "داون ديتيكتور" المتخصص في رصد الأعطال بمواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، أن مستخدمي "تويتر"، اشتكوا من تعطل عمل الموقع أو التطبيق على الهواتف المحمولة.
موسكو - سبوتنيك. وأفاد الموقع بأن حوالي أكثر من 1.8 ألف مستخدم في الولايات المتحدة لاحظوا خللا في عمل "تويتر".
الملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2022
ماسك يطرد مستشار في "تويتر" بسبب دوره في قمع المعلومات عن نجل بايدن
7 ديسمبر 2022, 01:10 GMT
واشتكى المستخدمون أيضا من الخلل في بريطانيا وكندا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وهولندا واليابان.
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