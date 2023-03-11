https://sputnikarabic.ae/20230311/تعطل-تويتر-في-مناطق-متفرقة-من-العالم-1074592628.html
تعطل "تويتر" في مناطق متفرقة من العالم
تعطل "تويتر" في مناطق متفرقة من العالم
أظهرت بيانات موقع "داون ديتيكتور" المتخصص في رصد الأعطال بمواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، أن مستخدمي "تويتر"، اشتكوا من تعطل عمل الموقع أو التطبيق على... 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T03:34+0000
2023-03-11T03:34+0000
2023-03-11T03:34+0000
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موسكو - سبوتنيك. وأفاد الموقع بأن حوالي أكثر من 1.8 ألف مستخدم في الولايات المتحدة لاحظوا خللا في عمل "تويتر".واشتكى المستخدمون أيضا من الخلل في بريطانيا وكندا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وهولندا واليابان.
https://sputnikarabic.ae/20221207/ماسك-يطرد-مستشار-في-تويتر-بسبب-دوره-في-قمع-المعلومات-عن-نجل-بايدن--1070928449.html
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سبوتنيك عربي
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تويتر, إيلون ماسك, أخبار كندا, أخبار هولندا
تويتر, إيلون ماسك, أخبار كندا, أخبار هولندا
تعطل "تويتر" في مناطق متفرقة من العالم
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أظهرت بيانات موقع "داون ديتيكتور" المتخصص في رصد الأعطال بمواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، أن مستخدمي "تويتر"، اشتكوا من تعطل عمل الموقع أو التطبيق على الهواتف المحمولة.
موسكو - سبوتنيك. وأفاد الموقع بأن حوالي أكثر من 1.8 ألف مستخدم
في الولايات المتحدة لاحظوا خللا في عمل "تويتر".
واشتكى المستخدمون
أيضا من الخلل في بريطانيا وكندا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وهولندا واليابان.