https://sputnikarabic.ae/20230311/تعطل-تويتر-في-مناطق-متفرقة-من-العالم-1074592628.html

تعطل "تويتر" في مناطق متفرقة من العالم

تعطل "تويتر" في مناطق متفرقة من العالم

أظهرت بيانات موقع "داون ديتيكتور" المتخصص في رصد الأعطال بمواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، أن مستخدمي "تويتر"، اشتكوا من تعطل عمل الموقع أو التطبيق على... 11.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-11T03:34+0000

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موسكو - سبوتنيك. وأفاد الموقع بأن حوالي أكثر من 1.8 ألف مستخدم في الولايات المتحدة لاحظوا خللا في عمل "تويتر".واشتكى المستخدمون أيضا من الخلل في بريطانيا وكندا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وهولندا واليابان.

https://sputnikarabic.ae/20221207/ماسك-يطرد-مستشار-في-تويتر-بسبب-دوره-في-قمع-المعلومات-عن-نجل-بايدن--1070928449.html

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