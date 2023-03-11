https://sputnikarabic.ae/20230311/تعيين-لي-تشيانغ-رئيس-للحكومة-الصينية-1074592996.html
تعيين لي تشيانغ رئيسا للحكومة الصينية
تعيين لي تشيانغ رئيسا للحكومة الصينية
عُيّن لي تشيانغ رئيساً للحكومة الصينية، اليوم السبت، وهو من الشخصيات الموثوقة الأكثر قرباً من الرئيس شي جين بينغ. 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T04:42+0000
2023-03-11T04:42+0000
2023-03-11T05:04+0000
العالم
الصين
الرئيس الصيني شي جين بينغ
الحزب الشيوعي الصيني
شنغهاي
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وتشيانغ (63 عاماً) هو المسؤول السابق للحزب الشيوعي في شنغهاي.ووقع الرئيس الصيني شي جين بينغ مرسوما رئاسيا لتعيين لي تشيانغ رئيسا للوزراء، اليوم، في الدورة الجارية للهيئة التشريعية الوطنية الصينية.وبحسب وكالة "شينخوا"، تعهد لي تشيانغ بالولاء للدستور.وانتخب خلال الجلسة أيضا، يينغ يونغ، نائبا عاما للنيابة الشعبية العليا فالهيئة التشريعية الوطنية الصينية، كما انتخب تشانغ جيون رئيسا لمحكمة الشعب العليا في الصين.
https://sputnikarabic.ae/20230310/وزير-الخارجية-السعودي-يعلق-على-استئناف-العلاقات-مع-إيران-1074573593.html
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العالم, الصين, الرئيس الصيني شي جين بينغ, الحزب الشيوعي الصيني, شنغهاي
العالم, الصين, الرئيس الصيني شي جين بينغ, الحزب الشيوعي الصيني, شنغهاي
تعيين لي تشيانغ رئيسا للحكومة الصينية
04:42 GMT 11.03.2023 (تم التحديث: 05:04 GMT 11.03.2023) تابعنا عبر
عُيّن لي تشيانغ رئيساً للحكومة الصينية، اليوم السبت، وهو من الشخصيات الموثوقة الأكثر قرباً من الرئيس شي جين بينغ.
ووقع الرئيس الصيني شي جين بينغ مرسوما رئاسيا لتعيين لي تشيانغ رئيسا للوزراء، اليوم، في الدورة الجارية للهيئة التشريعية الوطنية الصينية.
وانتخب خلال الجلسة أيضا، يينغ يونغ، نائبا عاما للنيابة الشعبية العليا فالهيئة التشريعية الوطنية الصينية، كما انتخب تشانغ جيون رئيسا لمحكمة الشعب العليا في الصين.