عربي
https://sputnikarabic.ae/20230311/تعيين-لي-تشيانغ-رئيس-للحكومة-الصينية-1074592996.html
تعيين لي تشيانغ رئيسا للحكومة الصينية
تعيين لي تشيانغ رئيسا للحكومة الصينية
عُيّن لي تشيانغ رئيساً للحكومة الصينية، اليوم السبت، وهو من الشخصيات الموثوقة الأكثر قرباً من الرئيس شي جين بينغ. 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T04:42+0000
2023-03-11T05:04+0000
العالم
الصين
الرئيس الصيني شي جين بينغ
الحزب الشيوعي الصيني
شنغهاي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/0b/1074592850_0:149:2800:1724_1920x0_80_0_0_690e968837c70c9a62f54547197c626b.jpg
وتشيانغ (63 عاماً) هو المسؤول السابق للحزب الشيوعي في شنغهاي.ووقع الرئيس الصيني شي جين بينغ مرسوما رئاسيا لتعيين لي تشيانغ رئيسا للوزراء، اليوم، في الدورة الجارية للهيئة التشريعية الوطنية الصينية.وبحسب وكالة "شينخوا"، تعهد لي تشيانغ بالولاء للدستور.وانتخب خلال الجلسة أيضا، يينغ يونغ، نائبا عاما للنيابة الشعبية العليا فالهيئة التشريعية الوطنية الصينية، كما انتخب تشانغ جيون رئيسا لمحكمة الشعب العليا في الصين.
https://sputnikarabic.ae/20230310/وزير-الخارجية-السعودي-يعلق-على-استئناف-العلاقات-مع-إيران-1074573593.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/0b/1074592850_101:0:2589:1866_1920x0_80_0_0_27042d5f32103ca387387022ffe8b887.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الصين, الرئيس الصيني شي جين بينغ, الحزب الشيوعي الصيني, شنغهاي
العالم, الصين, الرئيس الصيني شي جين بينغ, الحزب الشيوعي الصيني, شنغهاي

تعيين لي تشيانغ رئيسا للحكومة الصينية

04:42 GMT 11.03.2023 (تم التحديث: 05:04 GMT 11.03.2023)
© AFP 2023 / NOEL CELISالرئيس الصيني شي جين بينغ مع رئيس الحكومة الصينية لي تشيانغ، السبت، 11 مارس 2023
الرئيس الصيني شي جين بينغ مع رئيس الحكومة الصينية لي تشيانغ، السبت، 11 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2023
© AFP 2023 / NOEL CELIS
تابعنا عبرTelegram
عُيّن لي تشيانغ رئيساً للحكومة الصينية، اليوم السبت، وهو من الشخصيات الموثوقة الأكثر قرباً من الرئيس شي جين بينغ.
وتشيانغ (63 عاماً) هو المسؤول السابق للحزب الشيوعي في شنغهاي.
ووقع الرئيس الصيني شي جين بينغ مرسوما رئاسيا لتعيين لي تشيانغ رئيسا للوزراء، اليوم، في الدورة الجارية للهيئة التشريعية الوطنية الصينية.
وبحسب وكالة "شينخوا"، تعهد لي تشيانغ بالولاء للدستور.
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2023
وزير الخارجية السعودي يعلق على استئناف العلاقات مع إيران
أمس, 16:48 GMT
وانتخب خلال الجلسة أيضا، يينغ يونغ، نائبا عاما للنيابة الشعبية العليا فالهيئة التشريعية الوطنية الصينية، كما انتخب تشانغ جيون رئيسا لمحكمة الشعب العليا في الصين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала