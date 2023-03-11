https://sputnikarabic.ae/20230311/دراسة-تكشف-تأثير-كورونا-الحقيقي-على-الصحة-العقلية-وتدحض-نظريات-سابقة-1074620811.html
دراسة تكشف تأثير كورونا الحقيقي على الصحة العقلية وتدحض نظريات سابقة
دراسة تكشف تأثير كورونا الحقيقي على الصحة العقلية وتدحض نظريات سابقة
كشفت دراسة جديدة عن تأثير فيروس كورونا على الصحة العقلية بما في ذلك الإصابة بالاكتئاب والقلق، داحضة العديد من النظريات السابقة. 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T21:13+0000
2023-03-11T21:13+0000
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وتوصل الباحثون إلى أن فيروس كورونا ربما لم يكن له تأثير كبير على الصحة العقلية لمعظم الناس، على عكس ما أشارت إليه الأبحاث السابقة، على ما نقلت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.ووفقا للدراسة التي نشرت في المجلة الطبية البريطانية، بقيادة باحثين في جامعة مكغيل في كندا، والتي راجعت 137 دراسة من جميع أنحاء العالم، أدى الوباء إلى تغييرات "طفيفة" في أعراض الصحة العقلية بين عامة السكان.قال بريت ثومبس، أستاذ الطب النفسي بجامعة مكغيل وكبير المؤلفين إن بعض الروايات العامة حول تأثيرات الصحة العقلية لـ Covid-19 كانت تستند إلى "دراسات وحكايات رديئة الجودة"، والتي أصبحت "نبوءات تحقق ذاتها"، مضيفا أن هناك حاجة لمزيد من "العلم الدقيق".وأضاف: "الادعاءات بأن الصحة العقلية لمعظم الناس قد تدهورت بشكل كبير أثناء الجائحة استندت أساسا إلى دراسات فردية" لقطات "لحالة معينة، في مكان معين، في وقت معين. وعادة لا تنطوي على أي مقارنة طويلة المدى مع ما كان موجودا من قبل أو بعد ذلك".قال الباحثون إن النتائج التي توصلوا إليها تتفق مع أكبر دراسة عن الانتحار أثناء الوباء - والتي لم تسجل زيادة في الظاهرة- وطبقت على معظم المجموعات، بما في ذلك مختلف الأعمار والأجناس.ركز ثلاثة أرباع البحث على البالغين، ومعظمهم من البلدان ذات الدخل المتوسط والمرتفع.ومع ذلك، فقد أقر الباحثون بأن النساء عانين أكثر من القلق والاكتئاب أو أعراض الصحة العقلية العامة أثناء الوباء، ربما بسبب التوفيق بين المزيد من المسؤوليات الأسرية، أو بسبب المزيد من العمل في الرعاية الصحية أو الاجتماعية، أو في بعض الحالات، بسبب العنف المنزلي.لاحظ الباحثون كذلك أن أعراض الاكتئاب قد تفاقمت "بمستويات قليلة إلى صغيرة" لدى كبار السن، وطلاب الجامعات، والأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم ينتمون إلى أقلية جنسية وأولياء الأمور.أشارت أبحاث سابقة إلى أن تأثير الوباء على الصحة العقلية كان أكثر حدة. في عام 2021، قرر الباحثون في جامعة كوينزلاند أن القلق والاكتئاب في جميع أنحاء العالم قد زاد بشكل كبير في عام 2020، بينما في أبريل/نيسان 2021، لاحظت الكلية الملكية للأطباء النفسيين ارتفاعا حادا في اعتلال الصحة العقلية، وفي فبراير/شباط 2022 حذرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا (NHS) من "الوباء الثاني"، المصاحب لكورونا: الاكتئاب والقلق والذهان واضطرابات الأكل.
https://sputnikarabic.ae/20211016/مرض-كورونا-يصيب-بالاكتئاب-ما-هي-علامته؟-1050448835.html
https://sputnikarabic.ae/20220923/دراسة-تكشف-الآثار-المدمرة-الطويلة-المدى-للإصابة-بكورونا-1068133875.html
https://sputnikarabic.ae/20210407/دراسة-ثلث-المتعافين-من-كورونا-يعانون-اضطرابات-عصبية-ونفسية-1048598645.html
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أخبار العالم الآن, الأخبار, الصحة, علوم, منوعات
أخبار العالم الآن, الأخبار, الصحة, علوم, منوعات
دراسة تكشف تأثير كورونا الحقيقي على الصحة العقلية وتدحض نظريات سابقة
تابعنا عبر
كشفت دراسة جديدة عن تأثير فيروس كورونا على الصحة العقلية بما في ذلك الإصابة بالاكتئاب والقلق، داحضة العديد من النظريات السابقة.
وتوصل الباحثون إلى أن فيروس كورونا ربما لم يكن له تأثير كبير على الصحة العقلية لمعظم الناس، على عكس ما أشارت إليه الأبحاث السابقة، على ما نقلت صحيفة
"ذا غارديان" البريطانية.
ووفقا للدراسة التي نشرت في المجلة الطبية البريطانية، بقيادة باحثين في جامعة مكغيل في كندا، والتي راجعت 137 دراسة من جميع أنحاء العالم، أدى الوباء إلى تغييرات "طفيفة" في أعراض الصحة العقلية بين عامة السكان.
قال بريت ثومبس، أستاذ الطب النفسي بجامعة مكغيل وكبير المؤلفين إن بعض الروايات العامة حول تأثيرات الصحة العقلية
لـ Covid-19 كانت تستند إلى "دراسات وحكايات رديئة الجودة"، والتي أصبحت "نبوءات تحقق ذاتها"، مضيفا أن هناك حاجة لمزيد من "العلم الدقيق".
16 أكتوبر 2021, 12:07 GMT
وأضاف: "الادعاءات بأن الصحة العقلية لمعظم الناس قد تدهورت بشكل كبير أثناء الجائحة استندت أساسا إلى دراسات فردية" لقطات "لحالة معينة، في مكان معين، في وقت معين. وعادة لا تنطوي على أي مقارنة طويلة المدى مع ما كان موجودا من قبل أو بعد ذلك".
قال الباحثون إن النتائج التي توصلوا إليها تتفق مع أكبر دراسة عن الانتحار
أثناء الوباء - والتي لم تسجل زيادة في الظاهرة- وطبقت على معظم المجموعات، بما في ذلك مختلف الأعمار والأجناس.
23 سبتمبر 2022, 09:48 GMT
ركز ثلاثة أرباع البحث على البالغين، ومعظمهم من البلدان ذات الدخل المتوسط والمرتفع.
ومع ذلك، فقد أقر الباحثون بأن النساء عانين أكثر من القلق والاكتئاب
أو أعراض الصحة العقلية العامة أثناء الوباء، ربما بسبب التوفيق بين المزيد من المسؤوليات الأسرية، أو بسبب المزيد من العمل في الرعاية الصحية أو الاجتماعية، أو في بعض الحالات، بسبب العنف المنزلي.
لاحظ الباحثون كذلك أن أعراض الاكتئاب قد تفاقمت "بمستويات قليلة إلى صغيرة" لدى كبار السن، وطلاب الجامعات، والأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم ينتمون إلى أقلية جنسية وأولياء الأمور.
أشارت أبحاث سابقة إلى أن تأثير الوباء
على الصحة العقلية كان أكثر حدة. في عام 2021، قرر الباحثون في جامعة كوينزلاند أن القلق والاكتئاب في جميع أنحاء العالم قد زاد بشكل كبير في عام 2020، بينما في أبريل/نيسان 2021، لاحظت الكلية الملكية للأطباء النفسيين ارتفاعا حادا في اعتلال الصحة العقلية، وفي فبراير/شباط 2022 حذرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا (NHS)
من "الوباء الثاني"، المصاحب لكورونا: الاكتئاب والقلق والذهان واضطرابات الأكل.