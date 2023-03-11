https://sputnikarabic.ae/20230311/زعيم-كوريا-الشمالية-إعادة-انتخاب-الرئيس-الصيني-تعبير-عن-ثقة-الشعب-والحكومة-العميقة-به-1074598485.html
زعيم كوريا الشمالية: إعادة انتخاب الرئيس الصيني تعبير عن ثقة الشعب والحكومة العميقة به
زعيم كوريا الشمالية: إعادة انتخاب الرئيس الصيني تعبير عن ثقة الشعب والحكومة العميقة به
بعث زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، رسالة إلى الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بمناسبة إعادة انتخابه للمرة الثالثة بأغلبية كاسحة في مجلس النواب. 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T09:25+0000
2023-03-11T09:25+0000
2023-03-11T09:28+0000
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زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الشمالية
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وقال كيم إن "إعادة انتخاب شي، يظهر درجة عالية من الثقة والدعم له من جانب الحزب الشيوعي الصيني، والحكومة والشعب الصيني"، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.وأعرب الزعيم الكوري الشمالي، عن ثقته في أنه في ظل قيادة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني برئاسة شي جين بينغ، سيحقق الشعب الصيني انتصارات جديدة في متابعة وتنفيذ القرارات، والسياسات المعتمدة في المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني.وتابع أنه يعتقد أن الصداقة التقليدية، وعلاقة التعاون بين كوريا الشمالية والصين، سوف تتعمق باستمرار وتتطور، وفقا للتطلعات المشتركة للحزبين والشعبين، وكذلك متطلبات العصر الجديد.وأعاد نواب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أمس الجمعة، انتخاب شي جين بينغ، لمنصب رئيس جمهورية الصين الشعبية، لولاية ثالثة مدتها خمس سنوات، وفقا لنتائج التصويت.وجرى انتخاب رئيس الدولة صباح الجمعة، في الجلسة الكاملة الثالثة للدورة الأولى للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني بالاقتراع السرى.كما أعاد نواب المجلس الوطني، انتخاب شي جين بينغ، لمنصب رئيس المجلس العسكري المركزي في البلاد، وفقا لنتائج التصويت وبذلك يصبح شي جين بينغ أول رئيس صيني ينتخب ثلاث ولايات متتالية.وانتخب شي جين بينغ رئيسا لجمهورية الصين الشعبية في الدورة الأولى للمجلس الوطني الثاني عشر لنواب الشعب الصيني في 14 آذار/مارس 2013، ثم أعيد انتخابه لولاية ثانية مدتها 5 سنوات في الدورة الأولى للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني في 17 مارس 2018.
https://sputnikarabic.ae/20230311/تعيين-لي-تشيانغ-رئيس-للحكومة-الصينية-1074592996.html
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الصين, العالم, أخبار العالم الآن, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية
الصين, العالم, أخبار العالم الآن, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية: إعادة انتخاب الرئيس الصيني تعبير عن ثقة الشعب والحكومة العميقة به
09:25 GMT 11.03.2023 (تم التحديث: 09:28 GMT 11.03.2023) تابعنا عبر
بعث زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، رسالة إلى الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بمناسبة إعادة انتخابه للمرة الثالثة بأغلبية كاسحة في مجلس النواب.
وقال كيم إن "إعادة انتخاب شي، يظهر درجة عالية من الثقة والدعم له من جانب الحزب الشيوعي الصيني، والحكومة والشعب الصيني"، وفقا لوكالة
الأنباء المركزية الكورية الشمالية.
وأعرب الزعيم الكوري الشمالي، عن ثقته في أنه في ظل قيادة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني برئاسة شي جين بينغ، سيحقق الشعب الصيني انتصارات جديدة في متابعة وتنفيذ القرارات، والسياسات المعتمدة في المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني.
وتابع أنه يعتقد أن الصداقة التقليدية، وعلاقة التعاون بين كوريا الشمالية والصين، سوف تتعمق باستمرار وتتطور، وفقا للتطلعات المشتركة للحزبين والشعبين، وكذلك متطلبات العصر الجديد.
وأعاد نواب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أمس الجمعة، انتخاب شي جين بينغ، لمنصب رئيس جمهورية الصين الشعبية، لولاية ثالثة مدتها خمس سنوات، وفقا لنتائج التصويت.
وجرى انتخاب رئيس الدولة صباح الجمعة، في الجلسة الكاملة الثالثة للدورة الأولى للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني بالاقتراع السرى.
كما أعاد نواب المجلس الوطني، انتخاب شي جين بينغ
، لمنصب رئيس المجلس العسكري المركزي في البلاد، وفقا لنتائج التصويت وبذلك يصبح شي جين بينغ أول رئيس صيني ينتخب ثلاث ولايات متتالية.
وانتخب شي جين بينغ رئيسا لجمهورية الصين الشعبية في الدورة الأولى للمجلس الوطني الثاني عشر لنواب الشعب الصيني في 14 آذار/مارس 2013، ثم أعيد انتخابه لولاية ثانية مدتها 5 سنوات في الدورة الأولى للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني في 17 مارس 2018.