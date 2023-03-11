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Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230311/سلطات-دونيتسك-القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-الجمهورية-16-مرة-خلال-الـ24-ساعة-الماضية-1074622098.html
سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف أراضي الجمهورية 16 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية
سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف أراضي الجمهورية 16 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 16... 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T22:41+0000
2023-03-11T22:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية
أخبار أوكرانيا
قصف بالمدفعية
العالم
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب التمثيلي على " تيليغرام ": "تم تسجيل خلال الـ24 ساعة الماضية، 16 واقعة قصف لأراضي الجمهورية من جانب التشكيلات الأوكرانية المسلحة".وأضافت "في اتجاه دونيتسك، نفذ العدو 11 عملية قصف بقذائف المدفعية من عيارات 155 ملم و152 ملم وطائرات مسيرة. وعلى اتجاه غورلوفسكي تم تنفيذ 3 عمليات قصف بقذائف مدفعية عيار 155 ملم، وعلى ياسينوفاتايا أطلقت قذيفتان مدفعية عيار 155ملم. وخلال كل ذلك أطلق العدو 60 قطعة ذخيرة من مختلف الأسلحة والعيارات".وتعرضت للقصف الأوكراني 4 مراكز سكنية، غورلوفكا، وياسينوفاتايا، ودونيتسك وستاروميخايلوفكا.وخلال اليوم الماضي، وردت معلومات عن مقتل اثنين من المدنيين وجرح رجل واحد.
https://sputnikarabic.ae/20230311/خبير-إرسال-قوات-غربية-إلى-أوكرانيا-سيحول-الصراع-لحرب-عالمية-ثالثة-1074606751.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, أخبار أوكرانيا, قصف بالمدفعية, العالم
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, أخبار أوكرانيا, قصف بالمدفعية, العالم

سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف أراضي الجمهورية 16 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية

22:41 GMT 11.03.2023
© AP Photo / Libkos جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022.
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2023
© AP Photo / Libkos
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أعلن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 16 خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت ما مجموعه 60 قطعة ذخيرة من مختلف الأسلحة والعيارات .
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب التمثيلي على " تيليغرام ": "تم تسجيل خلال الـ24 ساعة الماضية، 16 واقعة قصف لأراضي الجمهورية من جانب التشكيلات الأوكرانية المسلحة".
وأضافت "في اتجاه دونيتسك، نفذ العدو 11 عملية قصف بقذائف المدفعية من عيارات 155 ملم و152 ملم وطائرات مسيرة. وعلى اتجاه غورلوفسكي تم تنفيذ 3 عمليات قصف بقذائف مدفعية عيار 155 ملم، وعلى ياسينوفاتايا أطلقت قذيفتان مدفعية عيار 155ملم. وخلال كل ذلك أطلق العدو 60 قطعة ذخيرة من مختلف الأسلحة والعيارات".
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير: إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا سيحول الصراع لحرب عالمية ثالثة
13:40 GMT
وتعرضت للقصف الأوكراني 4 مراكز سكنية، غورلوفكا، وياسينوفاتايا، ودونيتسك وستاروميخايلوفكا.
وخلال اليوم الماضي، وردت معلومات عن مقتل اثنين من المدنيين وجرح رجل واحد.
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Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:25 GMT
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