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ما علاقة الإمارات؟... "خطوط بيضاء كثيفة" في سماء إسرائيل

ما علاقة الإمارات؟... "خطوط بيضاء كثيفة" في سماء إسرائيل

ظهر العديد من الخطوط البيضاء في سماء إسرائيل، اليوم السبت، وكان بالإمكان رؤيتها بوضوح لاسيما في مناطق وسط البلاد. 11.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-11T17:11+0000

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صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قالت إن السبب في ذلك هو رحلات طيران "الاتحاد" وطيران "الإمارات"، وشركات طيران أوروبية في طريقها إلى الإمارات أو قادمة منها.وأوضحت أن هذه الرحلات تمر فوق إسرائيل على ارتفاعات عالية جدا، وتترك خطوطا في السماء خلفها- في الواقع، هي عبارة عن بخار الماء.وأضافت: "حلقت هذه الطائرات اليوم (السبت) على ارتفاع أعلى من المعتاد (41-39 ألف قدم بدلا من 35-33 ألف قدم)، لذلك بدت الخطوط البيضاء أكثر بروزا. بالإضافة إلى ذلك، تكون الحركة الجوية التي تعبر سماء إسرائيل أكبر في عطلات نهاية الأسبوع، وساعد الطقس الصافي على رؤية الخطوط البيضاء بوضوح".في إحدى الصور المنشورة على الإنترنت، يمكنك رؤية خطين أبيضين بجوار بعضهما البعض - أحدهما أكثر كثافة من الآخر. من هذا يمكن فهم أن الطائرات لا تطير بالقرب من بعضها البعض، ولكن على مسافة تزيد عن ألف قدم عن بعضها البعض، وفق الصحيفة.وقالت "يديعوت" إن من بين الطائرات المسؤولة عن ظهور الخطوط البيضاء اليوم السبت، أكبر طائرة ركاب في العالم، إيرباص A380، مضيفة: "كل هذه الرحلات هي نتيجة لاتفاقيات إبراهيم، مع الإمارات والبحرين".ونقلت الصحيفة عن الطيار ألون بيريغ: "في الارتفاعات التي تحلق فيها طائرات الركاب، وفي بعض الأحيان أيضا الطائرات العسكرية، تكون درجة الحرارة الخارجية منخفضة جدا، نحو 50 درجة تحت الصفر".وأضاف: "في هذا الارتفاع توجد قطرات ماء فائقة البرودة، أي أن القطرات تكون في درجة حرارة منخفضة جدا، لكنها لم تكن قادرة على التبلور إلى بخار ماء، ثم عندما تمر طائرة وتضخ الطاقة في هذه البيئة، وتضخ أيضا بخار الماء (العادم) لأن جزءا من احتراق الوقود في المحرك ينتج انبعاثا لثاني أكسيد الكربون وبخار الماء - كل هذا يتحول إلى سحابة عادية تنشأ في وقت واحد بسبب الطاقة التي يضخها المحرك".شرح الكابتن بيريغ أيضا سبب اختلاف الخطوط من وقت لآخر: "يعتمد ذلك الارتفاع ودرجة الحرارة الدقيقة وكمية الرطوبة، ومدة بقاء هذه الخطوط، وهي تختلف قليلا من يوم لآخر، وأحيانًا تحدث على ارتفاعات مختلفة".يشار إلى أن كل طائرة تطير في سماء بلد في طريقها إلى وجهة أخرى ملزمة بدفع رسوم عبور في مجالها الجوي، ولاستخدام المراقبة الجوية أثناء تواجدها في أجواء ذلك البلد. لكل دولة أسعارها الخاصة ويتم تحديد السعر حسب وزن الطائرة، وفي إسرائيل يتراوح السعر من 146 إلى 315 دولارا لكل طائرة.يشغل طيران الإمارات أسطولا من الطائرات يشمل فقط A380 وبوينغ 777 – وهما طائرتان من الفئات الأعلى سعراً.وحطمت إسرائيل في 2022 الأرقام القياسية من حيث المبالغ التي تحصلت عليها من رسوم التحليق حيث وصلت إلى 6.39 مليون دولار، وفق ما نقلته الصحيفة عن يوتام أفيتان من موقع "أخبار الطيران الإسرائيلية".

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