https://sputnikarabic.ae/20230311/واشنطن-تدعي-قدرتها-على-تعويض-إمدادات-الغاز-والنفط-الروسيين-في-الأسواق-الأوروبية-1074592515.html
واشنطن تدعي قدرتها على تعويض إمدادات الغاز والنفط الروسيين في الأسواق الأوروبية
واشنطن تدعي قدرتها على تعويض إمدادات الغاز والنفط الروسيين في الأسواق الأوروبية
صرح رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ الأمريكي، جو مانشين، بأن الولايات المتحدة قادرة على تعويض إمدادات الغاز والنفط الروسيين في الأسواق الأوروبية ببديل أمريكي . 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T02:57+0000
2023-03-11T02:57+0000
2023-03-11T02:57+0000
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هيوستن- سبوتنيك. وقال مانشين في مؤتمر الطاقة الدولي في هيوستن ردا على سؤال من وكالة "سبوتنيك"، حول إمكانية تعويض النفط والغاز الروسيين في أوروبا، "أعتقد أننا قادرون على ذلك".وبحسب مانشين، هذا سيمنع روسيا من استخدام مصادر الطاقة كـ "سلاح"، حسب ادعائه.وأضاف، "إذا تمكنا من ذلك وأزحنا النفط الروسي المستخدم من السوق، سيكون ذلك نعمة للديمقراطية والحريات".وأكد أنه يفضل حرمان شركات الطاقة الروسية من الوصول إلى الأسواق العالمية. مشيرا رغم ذلك إلى أن كل دولة يجب أن تتخذ قرارها بهذه القضية.
https://sputnikarabic.ae/20230310/روسيا-سنرد-بشكل-مباشر-على-الغرب-لتعديه-على-ممتلكاتنا-في-حال-حظر-التحقيق-بشأن-التيار-الشمالي--1074549096.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار النفط الروسي, اقتصاد, أسعار النفط اليوم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار النفط الروسي, اقتصاد, أسعار النفط اليوم
واشنطن تدعي قدرتها على تعويض إمدادات الغاز والنفط الروسيين في الأسواق الأوروبية
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صرح رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ الأمريكي، جو مانشين، بأن الولايات المتحدة قادرة على تعويض إمدادات الغاز والنفط الروسيين في الأسواق الأوروبية ببديل أمريكي .
هيوستن- سبوتنيك. وقال مانشين في مؤتمر الطاقة الدولي في هيوستن ردا على سؤال من وكالة "سبوتنيك"، حول إمكانية تعويض النفط والغاز الروسيين في أوروبا
، "أعتقد أننا قادرون على ذلك".
وبحسب مانشين، هذا سيمنع روسيا من استخدام مصادر الطاقة كـ "سلاح"، حسب ادعائه.
وأضاف، "إذا تمكنا من ذلك وأزحنا النفط الروسي المستخدم من السوق، سيكون ذلك نعمة للديمقراطية والحريات
".
وأكد أنه يفضل حرمان شركات الطاقة الروسية من الوصول إلى الأسواق العالمية. مشيرا رغم ذلك إلى أن كل دولة يجب أن تتخذ قرارها بهذه القضية.