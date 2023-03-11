https://sputnikarabic.ae/20230311/واشنطن-تدعي-قدرتها-على-تعويض-إمدادات-الغاز-والنفط-الروسيين-في-الأسواق-الأوروبية-1074592515.html

واشنطن تدعي قدرتها على تعويض إمدادات الغاز والنفط الروسيين في الأسواق الأوروبية

واشنطن تدعي قدرتها على تعويض إمدادات الغاز والنفط الروسيين في الأسواق الأوروبية

صرح رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ الأمريكي، جو مانشين، بأن الولايات المتحدة قادرة على تعويض إمدادات الغاز والنفط الروسيين في الأسواق الأوروبية ببديل أمريكي . 11.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-11T02:57+0000

2023-03-11T02:57+0000

2023-03-11T02:57+0000

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هيوستن- سبوتنيك. وقال مانشين في مؤتمر الطاقة الدولي في هيوستن ردا على سؤال من وكالة "سبوتنيك"، حول إمكانية تعويض النفط والغاز الروسيين في أوروبا، "أعتقد أننا قادرون على ذلك".وبحسب مانشين، هذا سيمنع روسيا من استخدام مصادر الطاقة كـ "سلاح"، حسب ادعائه.وأضاف، "إذا تمكنا من ذلك وأزحنا النفط الروسي المستخدم من السوق، سيكون ذلك نعمة للديمقراطية والحريات".وأكد أنه يفضل حرمان شركات الطاقة الروسية من الوصول إلى الأسواق العالمية. مشيرا رغم ذلك إلى أن كل دولة يجب أن تتخذ قرارها بهذه القضية.

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