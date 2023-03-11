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https://sputnikarabic.ae/20230311/وزير-الخارجية-الإماراتي-يجري-اتصالا-مع-نظيره-السعودي-بعد-اتفاق-المملكة-وإيران-لاستئناف-علاقاتهما-1074611395.html
وزير الخارجية الإماراتي يجري اتصالا مع نظيره السعودي بعد اتفاق المملكة وإيران لاستئناف ‏علاقاتهما
وزير الخارجية الإماراتي يجري اتصالا مع نظيره السعودي بعد اتفاق المملكة وإيران لاستئناف ‏علاقاتهما
أجرى وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا مع نظيره ‏السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، بعد أن عقدت السعودية اتفاقا... 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T14:41+0000
2023-03-11T14:41+0000
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وأعرب بن زايد خلال الاتصال، عن ترحيب الإمارات باتفاق الرياض وطهران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقا لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.وأشار إلى أهمية هذه الخطوة، ودورها في تحقيق الاستقرار بالمنطقة، وتلبية تطلعات شعوبها إلى التنمية والازدهار.وتابع مؤكدا أنواتفقت إيران والسعودية، أمس الجمعة، على "استئناف التعاون في مجالات الأمن والتجارة والاستثمار"، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما، الصين.وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".وأضاف: "يتضمن (الاتفاق) تأكيدهما (البلدين) على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض في عام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر.لكن في الأشهر الأخيرة، أعرب الجانبان عن رغبتهما في حل الخلافات، وفي مقابلة مع مجلة "أتلانتيك" الأمريكية، نُشرت في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إنه يجب بناء العلاقات مع إيران كما هو الحال مع دولة مجاورة.
https://sputnikarabic.ae/20230310/مستشار-رئيس-الإمارات-يعلق-على-الاتفاق-بين-السعودية-وإيران--1074578914.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, العالم العربي

وزير الخارجية الإماراتي يجري اتصالا مع نظيره السعودي بعد اتفاق المملكة وإيران لاستئناف ‏علاقاتهما

14:41 GMT 11.03.2023
© Sputnik . Sergey Pyatakov /  / الانتقال إلى بنك الصور وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان
 وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2023
وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان
© Sputnik . Sergey Pyatakov /
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أجرى وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا مع نظيره ‏السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، بعد أن عقدت السعودية اتفاقا مع إيران لاستئناف علاقاتهما ‏الدبلوماسية.‏
وأعرب بن زايد خلال الاتصال، عن ترحيب الإمارات باتفاق الرياض وطهران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقا لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.
وأشار إلى أهمية هذه الخطوة، ودورها في تحقيق الاستقرار بالمنطقة، وتلبية تطلعات شعوبها إلى التنمية والازدهار.
وتابع مؤكدا أن
"دولة الإمارات تؤمن بأهمية العمل على ترسيخ مبادئ حسن الجوار، ودعم الحوار الإيجابي والمثمر بين دول المنطقة، الذي يقودها إلى البناء والتنمية، ويرسخ التسامح والتعايش السلمي بين شعوبها".
المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، الدكتور أنور قرقاش - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2023
مستشار رئيس الإمارات يعلق على الاتفاق بين السعودية وإيران
أمس, 16:49 GMT
واتفقت إيران والسعودية، أمس الجمعة، على "استئناف التعاون في مجالات الأمن والتجارة والاستثمار"، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما، الصين.
وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".
وأضاف: "يتضمن (الاتفاق) تأكيدهما (البلدين) على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".
وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض في عام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر.
لكن في الأشهر الأخيرة، أعرب الجانبان عن رغبتهما في حل الخلافات، وفي مقابلة مع مجلة "أتلانتيك" الأمريكية، نُشرت في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إنه يجب بناء العلاقات مع إيران كما هو الحال مع دولة مجاورة.
أهم ما تمضنه اتفاق عودة العلاقات بين السعودية وإيران - سبوتنيك عربي
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أهم ما تضمنه اتفاق عودة العلاقات بين السعودية وإيران
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