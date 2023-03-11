https://sputnikarabic.ae/20230311/وزير-الخارجية-الإماراتي-يجري-اتصالا-مع-نظيره-السعودي-بعد-اتفاق-المملكة-وإيران-لاستئناف-علاقاتهما-1074611395.html

وزير الخارجية الإماراتي يجري اتصالا مع نظيره السعودي بعد اتفاق المملكة وإيران لاستئناف ‏علاقاتهما

وزير الخارجية الإماراتي يجري اتصالا مع نظيره السعودي بعد اتفاق المملكة وإيران لاستئناف ‏علاقاتهما

أجرى وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا مع نظيره ‏السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، بعد أن عقدت السعودية اتفاقا... 11.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-11T14:41+0000

2023-03-11T14:41+0000

2023-03-11T14:41+0000

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وأعرب بن زايد خلال الاتصال، عن ترحيب الإمارات باتفاق الرياض وطهران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقا لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.وأشار إلى أهمية هذه الخطوة، ودورها في تحقيق الاستقرار بالمنطقة، وتلبية تطلعات شعوبها إلى التنمية والازدهار.وتابع مؤكدا أنواتفقت إيران والسعودية، أمس الجمعة، على "استئناف التعاون في مجالات الأمن والتجارة والاستثمار"، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما، الصين.وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".وأضاف: "يتضمن (الاتفاق) تأكيدهما (البلدين) على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض في عام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر.لكن في الأشهر الأخيرة، أعرب الجانبان عن رغبتهما في حل الخلافات، وفي مقابلة مع مجلة "أتلانتيك" الأمريكية، نُشرت في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إنه يجب بناء العلاقات مع إيران كما هو الحال مع دولة مجاورة.

https://sputnikarabic.ae/20230310/مستشار-رئيس-الإمارات-يعلق-على-الاتفاق-بين-السعودية-وإيران--1074578914.html

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