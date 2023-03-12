https://sputnikarabic.ae/20230312/البعثة-الإيرانية-لدى-الأمم-المتحدة-استئناف-العلاقات-مع-السعودية-سيسرع-الوصول-إلى-هدنة-في-اليمن-1074639514.html
البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة: استئناف العلاقات مع السعودية سيسرع الوصول إلى هدنة في اليمن
البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة: استئناف العلاقات مع السعودية سيسرع الوصول إلى هدنة في اليمن
أعلنت البعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة، اليوم الأحد، أن استئناف العلاقات السياسية بين إيران والسعودية سيسرع الوصول إلى هدنة في اليمن. 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T14:42+0000
2023-03-12T14:42+0000
2023-03-12T14:42+0000
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وقالت البعثة الإيرانية، في بيان لها، إن "العلاقات الإيرانية السعودية مهمة على مستويات ثنائية وإقليمية ودولية"، مضيفة أن "استئناف العلاقات بين البلدين سيكون إيجابيا على جميع المستويات الثلاثة، بما في ذلك المنطقة والعالم الإسلامي"، حسب قناة العالم الإيرانية.وأشارت إلى أنه "يبدو أن استئناف العلاقات السياسية بين إيران والسعودية سيسرع في تحقيق وقف إطلاق النار في اليمن وبدء حوار الشعب اليمني وتشكيل حكومة وطنية شاملة في هذا البلد".واتفقت إيران والسعودية، الجمعة الماضي، على "استئناف التعاون في مجالات الأمن والتجارة والاستثمار"، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما، الصين.وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض في عام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر.لكن في الأشهر الأخيرة، أعرب الجانبان عن رغبتهما في حل الخلافات، وفي مقابلة مع مجلة "أتلانتيك" الأمريكية، نُشرت في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إنه يجب بناء العلاقات مع إيران كما هو الحال مع دولة مجاورة.
https://sputnikarabic.ae/20230312/رئيس-الشورى-الإيراني-اتفاقنا-مع-السعودية-نقطة-انطلاق-لتطوير-التعاون-الإقليمي-1074632385.html
https://sputnikarabic.ae/20230312/رئيس-الشورى-الإيراني-اتفاقنا-مع-السعودية-نقطة-انطلاق-لتطوير-التعاون-الإقليمي-1074632385.html
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إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن
إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن
البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة: استئناف العلاقات مع السعودية سيسرع الوصول إلى هدنة في اليمن
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أعلنت البعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة، اليوم الأحد، أن استئناف العلاقات السياسية بين إيران والسعودية سيسرع الوصول إلى هدنة في اليمن.
وقالت البعثة الإيرانية، في بيان لها، إن "العلاقات الإيرانية السعودية مهمة على مستويات ثنائية وإقليمية ودولية"، مضيفة أن "استئناف العلاقات بين البلدين سيكون إيجابيا على جميع المستويات الثلاثة، بما في ذلك المنطقة والعالم الإسلامي"، حسب قناة
العالم الإيرانية.
وأشارت إلى أنه "يبدو أن استئناف العلاقات السياسية بين إيران والسعودية سيسرع في تحقيق وقف إطلاق النار في اليمن وبدء حوار الشعب اليمني وتشكيل حكومة وطنية شاملة في هذا البلد".
واتفقت إيران والسعودية، الجمعة الماضي، على "استئناف التعاون
في مجالات الأمن والتجارة والاستثمار"، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما، الصين.
وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".
وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض في عام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر
.
لكن في الأشهر الأخيرة، أعرب الجانبان عن رغبتهما في حل الخلافات، وفي مقابلة مع مجلة "أتلانتيك" الأمريكية، نُشرت في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إنه يجب بناء العلاقات مع إيران كما هو الحال مع دولة مجاورة.