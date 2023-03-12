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https://sputnikarabic.ae/20230312/تركيا-محادثاتنا-مع-أمريكا-بشأن-مقاتلات-إف-16-وصلت-لنقطة-إيجابية-1074632563.html
تركيا: محادثاتنا مع أمريكا بشأن مقاتلات "إف 16" وصلت لنقطة إيجابية
تركيا: محادثاتنا مع أمريكا بشأن مقاتلات "إف 16" وصلت لنقطة إيجابية
كشف وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن المحادثات التي يجريها مع وزارة الدفاع الأمريكية بشأن التزود بمقاتلات "إف-16" وصلت إلى نقطة إيجابية. 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T11:29+0000
2023-03-12T11:29+0000
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أكار في مقابلة مع وكالة "الأناضول" في ولاية هطاي جنوبي البلاد.وقال وزير الدفاع التركي إن البيت الأبيض يدعم تحقيق تقدم في مسألة المقاتلات، مضيفا، "ونتطلع من الكونغرس أن يتخذ قراره بحكمة".وتابع: "نود أن يعلم الجميع أننا لسنا عاجزين في قضية (الحصول على مقاتلات إف-16) ولدينا بدائل".وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن عضو لجنة الأمن والسياسات الخارجية بالرئاسة التركية، شاغري أرهان، أن تركيا ستسحب على الأرجح طلبها لشراء مقاتلات "إف-16" الأمريكية من الولايات المتحدة بسبب السعر، وستسعى إلى خيارات أخرى أكثر تطورا.وطلبت تركيا في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 شراء 40 من مقاتلات "إف-16"، التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن" وقرابة 80 مجموعة من قطع الغيار لتحديث طائرات حربية لديها.
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أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية

تركيا: محادثاتنا مع أمريكا بشأن مقاتلات "إف 16" وصلت لنقطة إيجابية

11:29 GMT 12.03.2023
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع التركي، خلوصي أكار
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2023
© Sputnik . Stringer
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كشف وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن المحادثات التي يجريها مع وزارة الدفاع الأمريكية بشأن التزود بمقاتلات "إف-16" وصلت إلى نقطة إيجابية.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أكار في مقابلة مع وكالة "الأناضول" في ولاية هطاي جنوبي البلاد.
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وقال وزير الدفاع التركي إن البيت الأبيض يدعم تحقيق تقدم في مسألة المقاتلات، مضيفا، "ونتطلع من الكونغرس أن يتخذ قراره بحكمة".
وتابع: "نود أن يعلم الجميع أننا لسنا عاجزين في قضية (الحصول على مقاتلات إف-16) ولدينا بدائل".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن عضو لجنة الأمن والسياسات الخارجية بالرئاسة التركية، شاغري أرهان، أن تركيا ستسحب على الأرجح طلبها لشراء مقاتلات "إف-16" الأمريكية من الولايات المتحدة بسبب السعر، وستسعى إلى خيارات أخرى أكثر تطورا.
وطلبت تركيا في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 شراء 40 من مقاتلات "إف-16"، التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن" وقرابة 80 مجموعة من قطع الغيار لتحديث طائرات حربية لديها.
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