https://sputnikarabic.ae/20230312/حاخام-إسرائيلي-كبير-يمتدح-الإرهابي-غولدشتاين-منفذ-مذبحة-الحرم-الإبراهيمي-1074645155.html
حاخام إسرائيلي كبير يمتدح الإرهابي غولدشتاين منفذ مذبحة الحرم الإبراهيمي
حاخام إسرائيلي كبير يمتدح الإرهابي غولدشتاين منفذ مذبحة الحرم الإبراهيمي
دافع حاخام إسرائيلي شهير عن منفذ مذبحة الحرم الإبراهيمي الإرهابي باروخ غولدشتاين الذي قتل 27 مصليا عام 1994، معتبرا أن جريمته منعت "خطرا كبيرا". 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T18:00+0000
2023-03-12T18:00+0000
2023-03-12T18:00+0000
الأخبار
العالم
أخبار العالم الآن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101612/03/1016120326_0:43:1797:1053_1920x0_80_0_0_8017c8abb4fdcf19f7cf24d212395565.jpg
وقال الحاخام مئير مازوز، أحد الحاخامات السفارديم (الشرقيين) البارزين في اوساط الحريديم (اليهود المتشددين)، الأسبوع الماضي خلال درسه الأسبوعي إن باروخ غولدشتاين الذي قتل 27 من المصلين المسلمين في الحرم الإبراهيمي في الخليل "منع خطرا كبيرا"، على ما نقل موقع "والا" العبري، مساء اليوم الاحد.وقال الحاخام في درسه "في مغارة المكفيلة (الحرم الإبراهيمي) وضع العرب فؤوسا وبنادق وسكاكين تحت السجاد الذي يصلون عليه- وكان هناك خطر كبير جدا. وبفضل هذا اليهودي (غولدشتاين) تم تجنب الخطر".قال الحاخام مازوز وهو من أصل تونسي، ذلك في الدرس الذي سبق عيد المساخر (البوريم) اليهودي الأسبوع الماضي، وتحدث لعدة دقائق عن المجزرة التي حدثت قبل 29 عاما.وقال: "هنا في يوم عيد المساخر، دخل يهودي واحد إلى الحرم الإبراهيمي في الصباح الباكر وقتل ثلاثين عربيا بالرصاص- مما أحدث ضجة كبيرة في البلاد".وأضاف مازوز: "رئيس الوزراء في ذلك الوقت إسحاق رابين وصفه بـ" اليهودي القذر"، عندما يقتل الإرهابيون الكثيرين، يكونون طاهرين. لكن اليهودي قذر، لماذا قذر؟".كان الحاخام مازوز ( 78 عاما)، الراعي الروحي للوزير السابق إيلي يشاي، وحتى الوزير إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الحالي كان يأتي إلى مقر إقامته للتشاور معه والحصول على مباركته.يشغل مازوز منصب رئيس المدرسة الدينية "كرسي الرحمة" في بني براك قرب تل أبيب، حيث يدرس الآلاف من الشباب والشابات.في 25 فبراير/شباط 1994 فجر يوم الجمعة 15 رمضان عام 1414 هـ، وصل باروخ غولدشتاين، وهو طبيب يهودي إلى الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل الفلسطينية جنوبي الضفة الغربية وفتح النار على المصلين ما أسفر عن مقتل 27 مصليا وإصابة 125 آخرين، قبل أن ينقض عليه مصلون آخرون ويقتلوه.
https://sputnikarabic.ae/20190225/مذبحة-الحرم-الإبراهيمي-1039326205.html
https://sputnikarabic.ae/20221231/إسرائيل-حاخام-كبير-مقرب-من-درعي-وبن-غفير-يقول-إن-رئيس-الكنيست-مصاب-بمرض-1071804465.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101612/03/1016120326_0:0:1543:1157_1920x0_80_0_0_66f312b75cc747d10422bdae17446fc7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
حاخام إسرائيلي كبير يمتدح الإرهابي غولدشتاين منفذ مذبحة الحرم الإبراهيمي
تابعنا عبر
دافع حاخام إسرائيلي شهير عن منفذ مذبحة الحرم الإبراهيمي الإرهابي باروخ غولدشتاين الذي قتل 27 مصليا عام 1994، معتبرا أن جريمته منعت "خطرا كبيرا".
وقال الحاخام مئير مازوز، أحد الحاخامات السفارديم (الشرقيين) البارزين في اوساط الحريديم (اليهود المتشددين)، الأسبوع الماضي خلال درسه الأسبوعي إن باروخ غولدشتاين الذي قتل 27 من المصلين المسلمين في الحرم الإبراهيمي في الخليل "منع خطرا كبيرا"، على ما نقل موقع
"والا" العبري، مساء اليوم الاحد.
وقال الحاخام في درسه "في مغارة المكفيلة (الحرم الإبراهيمي) وضع العرب فؤوسا وبنادق وسكاكين تحت السجاد الذي يصلون عليه- وكان هناك خطر كبير جدا. وبفضل هذا اليهودي (غولدشتاين) تم تجنب الخطر".
25 فبراير 2019, 15:05 GMT
قال الحاخام مازوز وهو من أصل تونسي، ذلك في الدرس الذي سبق عيد المساخر (البوريم) اليهودي الأسبوع الماضي، وتحدث لعدة دقائق عن المجزرة التي حدثت قبل 29 عاما.
وقال: "هنا في يوم عيد المساخر
، دخل يهودي واحد إلى الحرم الإبراهيمي في الصباح الباكر وقتل ثلاثين عربيا بالرصاص- مما أحدث ضجة كبيرة في البلاد".
وأضاف مازوز: "رئيس الوزراء في ذلك الوقت إسحاق رابين وصفه بـ" اليهودي القذر"، عندما يقتل الإرهابيون الكثيرين، يكونون طاهرين. لكن اليهودي قذر، لماذا قذر؟".
31 ديسمبر 2022, 21:53 GMT
كان الحاخام مازوز ( 78 عاما)، الراعي الروحي للوزير السابق إيلي يشاي، وحتى الوزير إيتمار بن غفير
وزير الأمن القومي الحالي كان يأتي إلى مقر إقامته للتشاور معه والحصول على مباركته.
يشغل مازوز منصب رئيس المدرسة الدينية "كرسي الرحمة" في بني براك قرب تل أبيب، حيث يدرس الآلاف من الشباب والشابات.
في 25 فبراير/شباط 1994 فجر يوم الجمعة 15 رمضان عام 1414 هـ،
وصل باروخ غولدشتاين، وهو طبيب يهودي إلى الحرم الإبراهيمي
في مدينة الخليل الفلسطينية جنوبي الضفة الغربية وفتح النار على المصلين ما أسفر عن مقتل 27 مصليا وإصابة 125 آخرين، قبل أن ينقض عليه مصلون آخرون ويقتلوه.