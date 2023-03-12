عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230312/ريال-مدريد-يعلن-الانضمام-إلى-شكوى-فساد-برشلونة-ولابورتا-يطالب-الجماهير-بالهدوء-1074644252.html
ريال مدريد يعلن الانضمام إلى شكوى "فساد برشلونة" ولابورتا يطالب الجماهير بالهدوء
ريال مدريد يعلن الانضمام إلى شكوى "فساد برشلونة" ولابورتا يطالب الجماهير بالهدوء
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأحد، الانضمام إلى الشكوى التي تقدم بها ممثلو الإدعاء الإسباني ضد برشلونة واثنين من رؤسائه السابقين، بشأن مدفوعات مزعومة... 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T16:24+0000
2023-03-12T16:24+0000
مجتمع
أخبار نادي ريال مدريد
نادي برشلونة
الدوري الإسباني
ترتيب الدوري الإسباني
رياضة
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102288/63/1022886340_0:25:1024:601_1920x0_80_0_0_8a9b3e068aa4ce383ff0c9ba3d2e6720.png
ودعا الريال، في بيان له، "لاجتماع طارئ لمجلس إدارته لمناقشة المحاولات المزعومة من جانب غريمه للتأثير على الحكام، وقرر اتخاذ إجراءات قانونية إزاء ما وصفها بأنها "اتهامات خطيرة" من جانب ممثلي الادعاء".علَّق رئيس برشلونة خوان لابورتا لأول مرة على البيان الذي أصدره ريال مدريد بشأن قضية الفساد المُتهم فيها النادي الكتالوني، مشيرا إلى أن "برشلونة ضحية حملة شارك فيها الجميع، قبل أن يتعهد بإثبات براءة النادي".وقال لابورتا عبر "تويتر"، في رسالته لجماهير برشلونة: "كوليز (لقب مشجعي البارسا)، كونوا هادئين، نادي برشلونة بريء مما اُتهم به، وهو ضحية لحملة ضد شرف النادي، أصبح الجميع جزءا منها".وتشير التقارير الصحفية إلى أن "برشلونة دفع أكثر من 7.3 مليون يورو (7.8 مليون دولار) بين عامي 2001 و2018 لشركات يملكها خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، الذي كان نائب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم في الفترة من 1993 إلى 2018".ويزعم ممثلو الادعاء أنه "بموجب اتفاق سري وبمقابل أموال، جامل نيغريرا برشلونة في القرارات التي اتخذها الحكام في المباريات التي لعبها النادي، وكذلك في نتائج البطولات".ويتصارع ريال مدريد وبرشلونة على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم، إذ يحتل الفريق الكتالوني صدارة جدول الترتيب برصيد 62 نقطة، بفارق 6 نقاط عن ملاحقه "الميرنغي".
https://sputnikarabic.ae/20230308/الاتحاد-الإسباني-يعدل-موعد-مباراة-برشلونة-وريال-مدريد-في-نصف-نهائي-الكأس-1074478002.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102288/63/1022886340_123:0:924:601_1920x0_80_0_0_595bcecd06f034bbc40521f2923854a1.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار نادي ريال مدريد, نادي برشلونة, الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الإسباني, رياضة, منوعات
أخبار نادي ريال مدريد, نادي برشلونة, الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الإسباني, رياضة, منوعات

ريال مدريد يعلن الانضمام إلى شكوى "فساد برشلونة" ولابورتا يطالب الجماهير بالهدوء

16:24 GMT 12.03.2023
© AP Photoريال برشلونة
ريال برشلونة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2023
© AP Photo
تابعنا عبرTelegram
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأحد، الانضمام إلى الشكوى التي تقدم بها ممثلو الإدعاء الإسباني ضد برشلونة واثنين من رؤسائه السابقين، بشأن مدفوعات مزعومة لشركة مملوكة لمسؤول كبير في لجنة الحكام للتأثير على نتائج المباريات.
ودعا الريال، في بيان له، "لاجتماع طارئ لمجلس إدارته لمناقشة المحاولات المزعومة من جانب غريمه للتأثير على الحكام، وقرر اتخاذ إجراءات قانونية إزاء ما وصفها بأنها "اتهامات خطيرة" من جانب ممثلي الادعاء".
برشلونة يتوج بكأس السوبر الإسباني بعد فوزه على ريال مدريد بثلاثية نظيفة اليوم الأحد 15 يناير/ كانون الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2023
مجتمع
الاتحاد الإسباني يعدل موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في نصف نهائي الكأس
8 مارس, 13:34 GMT
علَّق رئيس برشلونة خوان لابورتا لأول مرة على البيان الذي أصدره ريال مدريد بشأن قضية الفساد المُتهم فيها النادي الكتالوني، مشيرا إلى أن "برشلونة ضحية حملة شارك فيها الجميع، قبل أن يتعهد بإثبات براءة النادي".
وقال لابورتا عبر "تويتر"، في رسالته لجماهير برشلونة: "كوليز (لقب مشجعي البارسا)، كونوا هادئين، نادي برشلونة بريء مما اُتهم به، وهو ضحية لحملة ضد شرف النادي، أصبح الجميع جزءا منها".
وتشير التقارير الصحفية إلى أن "برشلونة دفع أكثر من 7.3 مليون يورو (7.8 مليون دولار) بين عامي 2001 و2018 لشركات يملكها خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، الذي كان نائب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم في الفترة من 1993 إلى 2018".
ويزعم ممثلو الادعاء أنه "بموجب اتفاق سري وبمقابل أموال، جامل نيغريرا برشلونة في القرارات التي اتخذها الحكام في المباريات التي لعبها النادي، وكذلك في نتائج البطولات".
ويتصارع ريال مدريد وبرشلونة على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم، إذ يحتل الفريق الكتالوني صدارة جدول الترتيب برصيد 62 نقطة، بفارق 6 نقاط عن ملاحقه "الميرنغي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала