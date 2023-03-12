https://sputnikarabic.ae/20230312/ريال-مدريد-يعلن-الانضمام-إلى-شكوى-فساد-برشلونة-ولابورتا-يطالب-الجماهير-بالهدوء-1074644252.html

ريال مدريد يعلن الانضمام إلى شكوى "فساد برشلونة" ولابورتا يطالب الجماهير بالهدوء

ريال مدريد يعلن الانضمام إلى شكوى "فساد برشلونة" ولابورتا يطالب الجماهير بالهدوء

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأحد، الانضمام إلى الشكوى التي تقدم بها ممثلو الإدعاء الإسباني ضد برشلونة واثنين من رؤسائه السابقين، بشأن مدفوعات مزعومة... 12.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-12T16:24+0000

2023-03-12T16:24+0000

2023-03-12T16:24+0000

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ودعا الريال، في بيان له، "لاجتماع طارئ لمجلس إدارته لمناقشة المحاولات المزعومة من جانب غريمه للتأثير على الحكام، وقرر اتخاذ إجراءات قانونية إزاء ما وصفها بأنها "اتهامات خطيرة" من جانب ممثلي الادعاء".علَّق رئيس برشلونة خوان لابورتا لأول مرة على البيان الذي أصدره ريال مدريد بشأن قضية الفساد المُتهم فيها النادي الكتالوني، مشيرا إلى أن "برشلونة ضحية حملة شارك فيها الجميع، قبل أن يتعهد بإثبات براءة النادي".وقال لابورتا عبر "تويتر"، في رسالته لجماهير برشلونة: "كوليز (لقب مشجعي البارسا)، كونوا هادئين، نادي برشلونة بريء مما اُتهم به، وهو ضحية لحملة ضد شرف النادي، أصبح الجميع جزءا منها".وتشير التقارير الصحفية إلى أن "برشلونة دفع أكثر من 7.3 مليون يورو (7.8 مليون دولار) بين عامي 2001 و2018 لشركات يملكها خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، الذي كان نائب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم في الفترة من 1993 إلى 2018".ويزعم ممثلو الادعاء أنه "بموجب اتفاق سري وبمقابل أموال، جامل نيغريرا برشلونة في القرارات التي اتخذها الحكام في المباريات التي لعبها النادي، وكذلك في نتائج البطولات".ويتصارع ريال مدريد وبرشلونة على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم، إذ يحتل الفريق الكتالوني صدارة جدول الترتيب برصيد 62 نقطة، بفارق 6 نقاط عن ملاحقه "الميرنغي".

https://sputnikarabic.ae/20230308/الاتحاد-الإسباني-يعدل-موعد-مباراة-برشلونة-وريال-مدريد-في-نصف-نهائي-الكأس-1074478002.html

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أخبار نادي ريال مدريد, نادي برشلونة, الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الإسباني, رياضة, منوعات