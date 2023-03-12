https://sputnikarabic.ae/20230312/سفير-طهران-لدى-النمسا-يوجه-نصيحة-إلى-أوروبا-بعد-توقيع-الاتفاق-السعودي-الإيراني-1074627529.html
سفير طهران لدى النمسا يوجه نصيحة إلى أوروبا بعد توقيع الاتفاق السعودي الإيراني
سفير طهران لدى النمسا يوجه نصيحة إلى أوروبا بعد توقيع الاتفاق السعودي الإيراني
وجه السفير الإيراني لدى النمسا، نصيحة إلى أوروبا، بعد أو وقعت بلاده اتفاقا مع المملكة العربية السعودية، لاستئناف علاقاتهما الدبلوماسية. 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T07:43+0000
2023-03-12T07:43+0000
2023-03-12T07:43+0000
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وكتب عباس باروقور على "تويتر"، أمس السبت: "بينما يتضاءل دور الغرب في تشكيل النظام الدولي الجديد، فإن الحركات الإبداعية والذكية للقوى الناشئة حاسمة".وتابع: "يمكن لأوروبا أن تصحح عيوبها من خلال تنويع شركائها، وتقليل اعتمادها على الولايات المتحدة وتجنب الاستمرار في الحسابات الخاطئة".بعد ذلك، أشار السفير الإيراني لدى النمسا إلى الاتفاق بين إيران والسعودية بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية، قائلا: "نتمنى أن تختار أوروبا المسار الصحيح بالابتعاد عن النهج القائم".أعلنت الرياض وطهران، يوم الجمعة، أنهما ستعيدان فتح السفارات والممثليات الدبلوماسية في غضون شهرين وتنفيذ اتفاقيات التعاون الأمني والاقتصادي المبرمة قبل أكثر من عقدين.
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إيران, أخبار إيران, السعودية, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, السعودية, العالم, أخبار العالم الآن
سفير طهران لدى النمسا يوجه نصيحة إلى أوروبا بعد توقيع الاتفاق السعودي الإيراني
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وجه السفير الإيراني لدى النمسا، نصيحة إلى أوروبا، بعد أو وقعت بلاده اتفاقا مع المملكة العربية السعودية، لاستئناف علاقاتهما الدبلوماسية.
وكتب عباس باروقور على "تويتر"، أمس السبت: "بينما يتضاءل دور الغرب في تشكيل النظام الدولي الجديد
، فإن الحركات الإبداعية والذكية للقوى الناشئة حاسمة".
وتابع: "يمكن لأوروبا أن تصحح عيوبها من خلال تنويع شركائها، وتقليل اعتمادها على الولايات المتحدة وتجنب الاستمرار في الحسابات الخاطئة".
بعد ذلك، أشار السفير الإيراني لدى النمسا إلى الاتفاق بين إيران والسعودية بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية، قائلا: "نتمنى أن تختار أوروبا المسار الصحيح بالابتعاد عن النهج القائم".
أعلنت الرياض وطهران
، يوم الجمعة، أنهما ستعيدان فتح السفارات والممثليات الدبلوماسية في غضون شهرين وتنفيذ اتفاقيات التعاون الأمني والاقتصادي المبرمة قبل أكثر من عقدين.