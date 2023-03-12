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Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230312/مسيرة-داعمة-لروسيا-في-إسبانيا-1074623387.html
مسيرة داعمة لروسيا في إسبانيا
مسيرة داعمة لروسيا في إسبانيا
خرج أكثر من ألفي شخص إلى شوارع مدينة بلباو الإسبانية في مسيرة داعمة لروسيا، ندّدوا فيها بحلف "الناتو" وسياسته العدوانية التي اضطرت روسيا لإطلاق عمليتها... 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T02:00+0000
2023-03-12T02:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
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روسيا
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مدريد - سبوتنيك. وقال ممثل منصة "لا للناتو" لوكالة "سبوتنيك"، "تسعى روسيا جاهدة من أجل السلام منذ عام 2014. لكن الغرب لا يترك لروسيا أي خيار آخر. ولهذا السبب، نعرب عن تضامننا مع موسكو".وعلق المتظاهرون في نهاية مسيرتهم وسط المدينة أعلام روسيا وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك على مبنى مجلس مدينة بلباو.وعارضوا استراتيجية "الناتو"، والدعم العسكري لكييف وزيادة الميزانيات العسكرية للدول الأوروبية، وطالبوا بإعادة توزيع هذه الموارد للإنفاق الاجتماعي ودعم السكان بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والمنتجات والخدمات الأساسية.ودعوا لتغيير سياسة الاتحاد الأوروبي بشكل جذري.
https://sputnikarabic.ae/20230311/مصدر-عسكري-القوات-الأوكرانية-تستخدم-سيارات-الإسعاف-لأغراض-عسكرية-1074593397.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية, روسيا, العالم
أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية, روسيا, العالم

مسيرة داعمة لروسيا في إسبانيا

02:00 GMT 12.03.2023
© Sputnik . Ilia Pitalev / الانتقال إلى بنك الصوراطلاق الألعاب النارية ورفع علم روسيا بعد مراسم توقيع وثائق اعتراف روسيا الاتحادية باستقلال جمهوريتي لوغانسك الشعبيتين ودونيتسك الشعبيتين في شوارع دونيتسك، 21 فبراير 2022
اطلاق الألعاب النارية ورفع علم روسيا بعد مراسم توقيع وثائق اعتراف روسيا الاتحادية باستقلال جمهوريتي لوغانسك الشعبيتين ودونيتسك الشعبيتين في شوارع دونيتسك، 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2023
© Sputnik . Ilia Pitalev
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خرج أكثر من ألفي شخص إلى شوارع مدينة بلباو الإسبانية في مسيرة داعمة لروسيا، ندّدوا فيها بحلف "الناتو" وسياسته العدوانية التي اضطرت روسيا لإطلاق عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
مدريد - سبوتنيك. وقال ممثل منصة "لا للناتو" لوكالة "سبوتنيك"، "تسعى روسيا جاهدة من أجل السلام منذ عام 2014. لكن الغرب لا يترك لروسيا أي خيار آخر. ولهذا السبب، نعرب عن تضامننا مع موسكو".
كما قال أحد منظمي المسيرة، "نؤكد تعاطفنا مع الناس في دونباس من ناحية ومن ناحية أخرى، نولي اهتمامًا خاصًا لحقيقة أن الوضع الاقتصادي في أوروبا يزداد سوءًا (..)"، محملا حلف شمال الأطلسي مسؤولية ما يحدث كونه يتلاعب بالاتحاد الأوروبي كما لو كان دمية.
وعلق المتظاهرون في نهاية مسيرتهم وسط المدينة أعلام روسيا وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك على مبنى مجلس مدينة بلباو.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر عسكري: القوات الأوكرانية تستخدم سيارات الإسعاف لنقل الذخيرة
أمس, 05:32 GMT
وعارضوا استراتيجية "الناتو"، والدعم العسكري لكييف وزيادة الميزانيات العسكرية للدول الأوروبية، وطالبوا بإعادة توزيع هذه الموارد للإنفاق الاجتماعي ودعم السكان بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والمنتجات والخدمات الأساسية.
ودعوا لتغيير سياسة الاتحاد الأوروبي بشكل جذري.
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Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 06:25 GMT
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