https://sputnikarabic.ae/20230312/4-مطارات-ألمانية-تلغي-رحلاتها-غدا-الإثنين-بسبب-الإضراب-1074625684.html
4 مطارات ألمانية تلغي رحلاتها غدا الإثنين بسبب الإضراب
4 مطارات ألمانية تلغي رحلاتها غدا الإثنين بسبب الإضراب
قالت تقارير إعلامية إن الإضراب الذي أعلنت عنه نقابات عمالية ألمانية سيؤدي إلى أن تلغي 4 مطارات ألمانية رحلاتها غدا الإثنين. 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T06:32+0000
2023-03-12T06:32+0000
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برلين- سبوتنيك. ووفقا لصحيفة فيلت الألمانية ستلغي مطارات برلين وهامبورغ وهانوفر وبريمن رحلات المغادرة يوم الإثنين بسبب الإضربات التحذيرية.وأوضحت أن نقابة قطاع الخدمات الألمانية "فيردي" دعت موظفي الأمن إلى تنظيم إضراب تحذيري في مطار برلين براندربورغ، وكذلك في مطارات هامبورغ وهانوفر وبريمن.وأوضحت الشركة التي تدير المطارات أنه سيتم إلغاء ما يقرب من 200 رحلة في برلين، مما يؤثر على حوالي 27000 مسافر.وكانت "فيردي" قد أعلنت الشهر الماضي إضرابًا لمدة 24 ساعة للمطالبة بزيادة الأجور، مما أثر على المطارات في عدد من المدن الألمانية.طالع أيضا: محاولات لاحتواء إضراب سائقي القطارات في ألمانيا
https://sputnikarabic.ae/20221017/ألمانياإلغاء-عشرات-الرحلات-الجوية-بسبب-إضراب-الطيارين--1069124307.html
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أخبار ألمانيا, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إضراب
أخبار ألمانيا, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إضراب
4 مطارات ألمانية تلغي رحلاتها غدا الإثنين بسبب الإضراب
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قالت تقارير إعلامية إن الإضراب الذي أعلنت عنه نقابات عمالية ألمانية سيؤدي إلى أن تلغي 4 مطارات ألمانية رحلاتها غدا الإثنين.
برلين- سبوتنيك. ووفقا لصحيفة فيلت الألمانية ستلغي مطارات
برلين وهامبورغ وهانوفر وبريمن رحلات المغادرة يوم الإثنين بسبب الإضربات التحذيرية.
17 أكتوبر 2022, 08:59 GMT
وأوضحت أن نقابة قطاع الخدمات الألمانية
"فيردي" دعت موظفي الأمن إلى تنظيم إضراب تحذيري في مطار برلين براندربورغ، وكذلك في مطارات هامبورغ وهانوفر وبريمن.
وأوضحت الشركة التي تدير المطارات أنه سيتم إلغاء ما يقرب من 200 رحلة في برلين، مما يؤثر على حوالي 27000 مسافر.
وقال التقرير إن النقابة تدعو إلى الإضراب للمطالبة بتعويضات أعلى عن العمل في عطلة نهاية الأسبوع وفي العمل المسائي، وتحسين أجور العمل الإضافي لعمالها.
وكانت "فيردي" قد أعلنت الشهر الماضي إضرابًا لمدة 24 ساعة للمطالبة بزيادة الأجور، مما أثر على المطارات في عدد من المدن الألمانية.