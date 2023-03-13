https://sputnikarabic.ae/20230313/إخراج-نائب-من-أولى-جلسات-البرلمان-التونسي-الجديد-لاستدعائه-من-قبل-النيابة-العمومية-1074690056.html
إخراج نائب من أولى جلسات البرلمان التونسي الجديد لاستدعائه من قبل النيابة العمومية
إخراج نائب من أولى جلسات البرلمان التونسي الجديد لاستدعائه من قبل النيابة العمومية
ذكرت وسائل إعلام تونسية محلية، اليوم الاثنين، أنه تم إخراج نائب من أولى جلسات البرلمان التونسي الجديد، بعد صدور طلب استدعاء في حقه من جانب النيابة العمومية. 13.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-13T14:59+0000
2023-03-13T14:59+0000
2023-03-13T14:59+0000
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من ناحيته، أعرب النائب عن حركة الشعب في مجلس النواب التونسي الجديد، بدر الدين القمودي، في تصريحات للإذاعة الوطنية، عن استيائه من إخراج النائب بتلك الطريقة، وفقا لفضائية "نسمة" التونسية.وتابع مشددا أن "الجميع تحت طائلة القانون، ولكن يجب أن نعلم كيف نطبقه".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، عقد البرلمان التونسي المنبثق عن انتخابات 2022، جلسته العامة الافتتاحية بمقره في باردو، غرب العاصمة التونسية، بحضور النواب المنتخبين الجدد البالغ عددهم 154 نائبا، من أصل 161.وتخصص الجلسة لانتخاب رئيس للبرلمان خلفا لراشد الغنوشي رئيس البرلمان المنحل.يأتي ذلك، بعد أكثر من عام ونصف على توقف أعمال البرلمان السابق، عقب حله وتعليق عمله من طرف الرئيس التونسي قيس سعيد بتاريخ 25 يوليو/ تموز 2021.وكان الرئيس التونسي أكد في وقت سابق أن البرلمان يجب أن يكون في مستوى تطلعات الشعب التونسي.وبحسب مراسلة "سبوتنيك" فقد تم منع وسائل الإعلام الأجنبية والإعلام الخاص من تغطية أولى جلسات البرلمان الجديد باستثناء التلفزة التونسية والإذاعة الوطنية ووكالة "تونس أفريقيا" للأنباء، فيما يشهد محيط البرلمان تعزيزات أمنية كبرى.
https://sputnikarabic.ae/20230313/البرلمان-التونسي-الجديد-يعقد-أولى-جلساته-ويمنع-الإعلام-الأجنبي-والخاص-من-التغطية-1074667507.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
إخراج نائب من أولى جلسات البرلمان التونسي الجديد لاستدعائه من قبل النيابة العمومية
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ذكرت وسائل إعلام تونسية محلية، اليوم الاثنين، أنه تم إخراج نائب من أولى جلسات البرلمان التونسي الجديد، بعد صدور طلب استدعاء في حقه من جانب النيابة العمومية.
من ناحيته، أعرب النائب عن حركة الشعب في مجلس النواب التونسي الجديد، بدر الدين القمودي، في تصريحات للإذاعة الوطنية، عن استيائه من إخراج النائب بتلك الطريقة، وفقا لفضائية
"نسمة" التونسية.
وتابع مشددا أن "الجميع تحت طائلة القانون، ولكن يجب أن نعلم كيف نطبقه".
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، عقد البرلمان التونسي المنبثق عن انتخابات 2022، جلسته العامة الافتتاحية بمقره في باردو، غرب العاصمة التونسية، بحضور النواب المنتخبين الجدد البالغ عددهم 154 نائبا، من أصل 161.
وتخصص الجلسة لانتخاب رئيس للبرلمان خلفا لراشد الغنوشي
رئيس البرلمان المنحل.
يأتي ذلك، بعد أكثر من عام ونصف على توقف أعمال البرلمان السابق، عقب حله وتعليق عمله من طرف الرئيس التونسي قيس سعيد بتاريخ 25 يوليو/ تموز 2021.
وكان الرئيس التونسي
أكد في وقت سابق أن البرلمان يجب أن يكون في مستوى تطلعات الشعب التونسي.
وبحسب مراسلة "سبوتنيك
" فقد تم منع وسائل الإعلام الأجنبية والإعلام الخاص من تغطية أولى جلسات البرلمان الجديد باستثناء التلفزة التونسية والإذاعة الوطنية ووكالة "تونس أفريقيا" للأنباء، فيما يشهد محيط البرلمان تعزيزات أمنية كبرى.