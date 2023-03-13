https://sputnikarabic.ae/20230313/إيران-وبيلاروسيا-توقعان-اتفاقيات-تعاون-مشترك-بإشراف-رئيسي-البلدين-1074667770.html

إيران وبيلاروسيا توقعان اتفاقيات تعاون مشترك بإشراف رئيسي البلدين

إيران وبيلاروسيا توقعان اتفاقيات تعاون مشترك بإشراف رئيسي البلدين

وقّع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، مع نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، وثائق تعاون مشترك بين البلدين. 13.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-13T09:30+0000

2023-03-13T09:30+0000

2023-03-13T10:25+0000

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إيران

أخبار بيلاروسيا اليوم

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ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني وقائع المؤتمر الصحفي الذي جمع رئيسي ولوكاشينكو، اليوم الاثنين، وأكد أن "الرئيس الإيراني والرئيس البيلاروسي وقعا عددا من اتفاقيات ووثائق التعاون المشترك".وبحسب التلفزيون الإيراني، فإن الرئيسين الإيراني والبيلاروسي قد شهدا توقيع 8 مذكرات تعاون بينهما، مشيرًا إلى أن عددا من وزراء البلدين حضر مراسم التوقيع.وقال رئيسي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي: "نرحب بالرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في طهران، ونؤكد أن زيارته بلا شك تمثل نقطة انعطاف في توسيع العلاقات بين البلدين".وتابع الرئيس الإيراني: "30 عاما مضت على العلاقات بين بلدينا، وتوصلنا اليوم إلى اتفاقيات لخطة طريق شاملة تستطيع أن تفتح الآفاق للعلاقات بشكل أقوى".وكان لوكاشينكو قد وصل إلى مطار مهر أباد الدولي في طهران ليلاً، في زيارة رسمية إلى جمهورية إيران الإسلامية، بدعوة من رئيسي، ومن المنتظر أن يكون موضوع تطوير التعاون الشامل، بما في ذلك العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين، على رأس جدول أعمال لوكاشينكو، خلال زيارته لطهران.

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