https://sputnikarabic.ae/20230313/إيران-وبيلاروسيا-توقعان-اتفاقيات-تعاون-مشترك-بإشراف-رئيسي-البلدين-1074667770.html
إيران وبيلاروسيا توقعان اتفاقيات تعاون مشترك بإشراف رئيسي البلدين
إيران وبيلاروسيا توقعان اتفاقيات تعاون مشترك بإشراف رئيسي البلدين
وقّع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، مع نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، وثائق تعاون مشترك بين البلدين. 13.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-13T09:30+0000
2023-03-13T09:30+0000
2023-03-13T10:25+0000
العالم
إيران
أخبار بيلاروسيا اليوم
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ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني وقائع المؤتمر الصحفي الذي جمع رئيسي ولوكاشينكو، اليوم الاثنين، وأكد أن "الرئيس الإيراني والرئيس البيلاروسي وقعا عددا من اتفاقيات ووثائق التعاون المشترك".وبحسب التلفزيون الإيراني، فإن الرئيسين الإيراني والبيلاروسي قد شهدا توقيع 8 مذكرات تعاون بينهما، مشيرًا إلى أن عددا من وزراء البلدين حضر مراسم التوقيع.وقال رئيسي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي: "نرحب بالرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في طهران، ونؤكد أن زيارته بلا شك تمثل نقطة انعطاف في توسيع العلاقات بين البلدين".وتابع الرئيس الإيراني: "30 عاما مضت على العلاقات بين بلدينا، وتوصلنا اليوم إلى اتفاقيات لخطة طريق شاملة تستطيع أن تفتح الآفاق للعلاقات بشكل أقوى".وكان لوكاشينكو قد وصل إلى مطار مهر أباد الدولي في طهران ليلاً، في زيارة رسمية إلى جمهورية إيران الإسلامية، بدعوة من رئيسي، ومن المنتظر أن يكون موضوع تطوير التعاون الشامل، بما في ذلك العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين، على رأس جدول أعمال لوكاشينكو، خلال زيارته لطهران.
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العالم, إيران, أخبار بيلاروسيا اليوم
العالم, إيران, أخبار بيلاروسيا اليوم
إيران وبيلاروسيا توقعان اتفاقيات تعاون مشترك بإشراف رئيسي البلدين
09:30 GMT 13.03.2023 (تم التحديث: 10:25 GMT 13.03.2023) تابعنا عبر
وقّع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، مع نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، وثائق تعاون مشترك بين البلدين.
ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني وقائع المؤتمر الصحفي الذي جمع رئيسي ولوكاشينكو، اليوم الاثنين، وأكد أن "الرئيس الإيراني والرئيس البيلاروسي وقعا عددا من اتفاقيات ووثائق التعاون المشترك".
وبحسب التلفزيون الإيراني، فإن الرئيسين الإيراني والبيلاروسي قد شهدا توقيع 8 مذكرات تعاون بينهما، مشيرًا إلى أن عددا من وزراء البلدين حضر مراسم التوقيع.
وقال رئيسي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي: "نرحب بالرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في طهران، ونؤكد أن زيارته بلا شك تمثل نقطة انعطاف في توسيع العلاقات بين البلدين".
وتابع الرئيس الإيراني: "30 عاما مضت على العلاقات بين بلدينا، وتوصلنا اليوم إلى اتفاقيات لخطة طريق شاملة تستطيع أن تفتح الآفاق للعلاقات بشكل أقوى".
وصل الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين، إلى قصر سعد آباد في العاصمة الإيرانية طهران، وكان في استقباله الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، حيث أقيمت للرئيس الضيف مراسم استقبال رسمية، في ساحة القصر، وتم عزف النشيد الوطني لكلا البلدين، أعقبه استعراض الرئيسين لحرس الشرف.
وكان لوكاشينكو قد وصل إلى مطار مهر أباد الدولي في طهران ليلاً
، في زيارة رسمية إلى جمهورية إيران الإسلامية، بدعوة من رئيسي، ومن المنتظر أن يكون موضوع تطوير التعاون الشامل، بما في ذلك العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين، على رأس جدول أعمال لوكاشينكو، خلال زيارته لطهران.