https://sputnikarabic.ae/20230313/العراق-وزارة-الكهرباء-توجه-بإعداد-خطة-خدمية-خاصة-استعدادا-لشهر-رمضان-1074685050.html
العراق... وزارة الكهرباء توجه بإعداد خطة خدمية خاصة استعدادا لشهر رمضان
العراق... وزارة الكهرباء توجه بإعداد خطة خدمية خاصة استعدادا لشهر رمضان
وجهت الحكومة العراقية، اليوم الاثنين، بإعداد خطة خدمية خاصة، لزيادة ساعات التجهيز خلال شهر رمضان المبارك. 13.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-13T13:29+0000
2023-03-13T13:29+0000
2023-03-13T13:29+0000
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جاء ذلك في بيان صادر عن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال الوزير العراقي: "تم توجيه جميع تشكيلات الوزارة إنتاجا ونقلا وتوزيعاً، بإعداد خطة خدمية لازمة تنعكس لساعات تجهيز ملائمة لشهر رمضان المبارك".ووجه الوزير تعليمات لدوائر التشغيل والتحكم والدائرة الفنية، في وزارة الكهرباء بمتابعة هذه الخطة وإجراءاتها، حتى يلمس المواطنون آثارها على أرض الواقع.وأكد فاضل ضرورة أن تراعي دوائر السيطرة التوزيع العادل للطاقة، ووضع حلول سريعة للاختناقات.
https://sputnikarabic.ae/20230313/العراق-يعلن-القضاء-على11-إرهابيا-في-4-محافظات-1074681513.html
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سبوتنيك عربي
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العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, العالم العربي, رمضان
العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, العالم العربي, رمضان
العراق... وزارة الكهرباء توجه بإعداد خطة خدمية خاصة استعدادا لشهر رمضان
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وجهت الحكومة العراقية، اليوم الاثنين، بإعداد خطة خدمية خاصة، لزيادة ساعات التجهيز خلال شهر رمضان المبارك.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال الوزير العراقي: "تم توجيه جميع تشكيلات الوزارة إنتاجا ونقلا وتوزيعاً، بإعداد خطة خدمية لازمة تنعكس لساعات تجهيز ملائمة لشهر رمضان المبارك".
ووجه الوزير تعليمات لدوائر التشغيل والتحكم والدائرة الفنية، في وزارة الكهرباء
بمتابعة هذه الخطة وإجراءاتها، حتى يلمس المواطنون آثارها على أرض الواقع.
وأكد فاضل ضرورة أن تراعي دوائر السيطرة التوزيع العادل للطاقة، ووضع حلول سريعة للاختناقات.