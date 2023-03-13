https://sputnikarabic.ae/20230313/العراق-يعلن-القضاء-على11-إرهابيا-في-4-محافظات-1074681513.html

العراق يعلن القضاء على11 إرهابيا في 4 محافظات

العراق يعلن القضاء على11 إرهابيا في 4 محافظات

أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الإثنين، القضاء على 11 إرهابيا في 4 محافظات، بغداد وكركوك وميسان وصلاح الدين. 13.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-13T12:43+0000

2023-03-13T12:43+0000

2023-03-13T12:43+0000

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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن الاستخبارات بيانا أوضحت فيه أنه "تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات حيث أسفرت عن إلقاء القبض على (11) إرهابيا من عصابات داعش الإرهابية".وأضاف البيان أن القبض على الإرهابيين جاء بعمليات استباقية وجهود حثيثة لقيادة عمليات ميسان والمقر المتقدم كركوك والفرقة الرابعة عشرة والسابعة عشرة وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات وقوة من المديرية العامة للاستخبارات والأمن وقوة من استخبارات ومكافحة إرهاب مدينة آمرلي.وبحسب البيان فإن "الإرهابيين، مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضاء الشرقاط والمجر الكبير وناحيتي الرشيد وآمرلي وكانوا يعملون ضمن التنظيم الإجرامي بمختلف الصنوف، وقد تم تسليمهم إلى جهات الطلب أصوليا".وفي وقت سابق، تمكنت عناصر وزارة الداخلية العراقية، أمس الأحد، من ضبط كميات من المواد اللوجستية والأسلحة والمقذوفات في محافظة ديالى.ونقل موقع "السومرية نيوز" عن الوزارة بيانا قالت فيه إن "قطعات قيادة فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية تواصل عملياتها الأمنية في محافظة ديالى، حيث تمكن اللواء الأول بالتعاون مع قسم استخبارات الفرقة من العثور على كدس للأسلحة والصواريخ والأعتدة ومقذوفات الهاون بمختلف أنواعها، في منطقة بزل الشاخة وقرية تل كدر، مخبأة داخل حقول الدواجن، في قضاء المقدادية".وأضافت الوزارة قي بيانها أن رجالها وبالتعاون مع وحدة استخباراته عثروا على مواد لوجستية متنوعة ومعدات لتصنيع العبوات الناسفة في أحد البساتين الزراعية بمنطقة خرنابات في المحافظة ذاتها.

https://sputnikarabic.ae/20230313/السوداني-للسفير-الإيراني-العراق-يدعم-الحوار-لتحقيق-الاستقرار-بالمنطقة-1074654064.html

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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, الأخبار