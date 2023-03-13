https://sputnikarabic.ae/20230313/تتعلق-بالسعودية-إيران-تكشف-فحوى-الرسالة-التي-كان-يحملها-قاسم-سليماني-قبل-اغتياله-في-العراق-1074688361.html

تتعلق بالسعودية... إيران تكشف فحوى الرسالة التي كان يحملها قاسم سليماني قبل اغتياله في العراق

تتعلق بالسعودية... إيران تكشف فحوى الرسالة التي كان يحملها قاسم سليماني قبل اغتياله في العراق

كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، عن "فحوى الرسالة التي كان يحملها قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني في زيارته الى بغداد"، مؤكدة أنها "كانت من... 13.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-13T14:45+0000

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن "الرسالة كانت من ضمن الجهود المبذولة لحل الخلافات بين إيران والسعودية والمساهمة في إرساء السلام والاستقرار في المنطقة"، حسب وكالة فارس الإيرانية.وأضاف كنعاني أن "الفريق سليماني كان دوما رجل سلام قبل أن يكون رجل حرب"، مؤكدًا أن "أمريكا وبارتكابها لتلك الجريمة قد نالت من رجل سلام كان بطل المكافحة الدولية للإرهاب، كما أنهم عرقلوا استئناف العلاقات السياسية بين إيران والسعودية".وكان الجيش الأمريكي قد نفّذ عملية اغتيال قاسم سليماني بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.وأدت العملية، التي اغتيل فيها أيضا أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، التي تعهدت بالانتقام القوي.ورد الجيش الإيراني بعد أيام قليلة من العملية بإطلاق صواريخ على قاعدة عين الأسد، كبرى القواعد الأمريكية في العراق.كما تعرضت القوات الأمريكية في العراق لسلسلة من الهجمات من قبل مجموعات عراقية موالية لإيران، كان آخرها في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عندما أطلقت صواريخ على المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، حيث توجد أكثر المواقع العسكرية تحصنا في العراق، إلى جانب احتوائها على مقر السفارة الأمريكية ومقرات منظمات ووكالات حكومية وأجنبية أخرى.

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إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, مقتل قاسم سليماني, الولايات المتحدة الأمريكية, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم