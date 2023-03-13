https://sputnikarabic.ae/20230313/خبير-سويدي-النظرية-التي-تنشرها-بعض-الصحف-الغربية-عن-تفجير-نورد-ستريم-مزيفة-وغبية-1074651298.html

خبير سويدي: النظرية التي تنشرها بعض الصحف الغربية عن تفجير نورد ستريم "مزيفة وغبية"

خبير سويدي: النظرية التي تنشرها بعض الصحف الغربية عن تفجير نورد ستريم "مزيفة وغبية"

نفى خبير سويدي مزاعم وسائل إعلام أمريكية وألمانية بأن "جهة فاعلة غير حكومية" كانت مسؤولة عن انفجارات خط أنابيب غاز "نورد ستريم" في سبتمبر/أيلول الماضي. 13.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-13T00:20+0000

2023-03-13T00:20+0000

2023-03-13T00:20+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

التيار الشمالي

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار النرويج

العالم

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1d/1068388658_0:125:3199:1924_1920x0_80_0_0_ec4ee9344987e837dd69aadef8d73035.jpg

استشهدت صحيفة "نيويورك تايمز" يوم الثلاثاء الماضي بمعلومات استخباراتية جديدة تشير إلى أن مجموعة موالية لأوكرانيا نفذت الهجوم على خط أنابيب الغاز نورد ستريم.ومع ذلك، فشلت الصحيفة في تحديد مصدر الادعاء بأنه تم استخدام يخت مستأجر لارتكاب الحادث، وفقا لوكالة "شينخوا"."كيف يعتقدون أننا أغبياء إلى هذا الحد؟ مجموعة صغيرة موالية لأوكرانيا على متن يخت فعلت ماذا؟"، وفقا لما قال جان أوبرج، مدير مؤسسة أبحاث السلام والمستقبل، متسائلا في مقال رأي حديث على بوابته الشخصية.وقال إن "وسائل الإعلام الغربية الرئيسية المنسقة" التزمت الصمت حيال ما كشفه سابقا سيمور هيرش، لكنها الآن تتحدث على نطاق واسع عن النظرية "الزائفة" الواضحة، الأمر الذي كشفت "انحلالها الصحفي والأخلاقي".في مقال نُشر في فبراير على بوابة "سابستاك" الأمريكية، كشف الصحفي الاستقصائي والحائز على جائزة بوليتزر سيمور هيرش أن الولايات المتحدة دخلت في شراكة مع النرويج في عملية سرية للغاية في يونيو 2022 لزرع متفجرات يتم تفجيرها عن بُعد وهي التي تسببت في انفجار ثلاثة من خطوط أنابيب (نورد ستريم) الأربعة بعد ثلاثة أشهر.ومقارنة بسرد هيرش المفصل والمقنع، رفض أوبرج النظرية الأخيرة باعتبارها "قصة ملفقة تأتي بتوثيق وتحليل ومصداقية أقل بكثير من قصة هيرش".وأصر أوبرج، الذي وصف هيرش بأنه "مستقل حقا، ويتمتع بكفاءة عالية، ولديه علاقات طيبة"، على أن تخريب خطوط أنابيب (نورد ستريم) "تم من قبل الولايات المتحدة بمساعدة من النرويج وربما آخرين".

https://sputnikarabic.ae/20230311/خبير-الغرب-يخشى-من-كشف-الحقائق-حول-تفجيرات-التيار-الشمالي-1074608517.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

التيار الشمالي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار النرويج, العالم, روسيا