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Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230313/خبير-سويدي-النظرية-التي-تنشرها-بعض-الصحف-الغربية-عن-تفجير-نورد-ستريم-مزيفة-وغبية-1074651298.html
خبير سويدي: النظرية التي تنشرها بعض الصحف الغربية عن تفجير نورد ستريم "مزيفة وغبية"
خبير سويدي: النظرية التي تنشرها بعض الصحف الغربية عن تفجير نورد ستريم "مزيفة وغبية"
نفى خبير سويدي مزاعم وسائل إعلام أمريكية وألمانية بأن "جهة فاعلة غير حكومية" كانت مسؤولة عن انفجارات خط أنابيب غاز "نورد ستريم" في سبتمبر/أيلول الماضي. 13.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-13T00:20+0000
2023-03-13T00:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
التيار الشمالي
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار النرويج
العالم
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استشهدت صحيفة "نيويورك تايمز" يوم الثلاثاء الماضي بمعلومات استخباراتية جديدة تشير إلى أن مجموعة موالية لأوكرانيا نفذت الهجوم على خط أنابيب الغاز نورد ستريم.ومع ذلك، فشلت الصحيفة في تحديد مصدر الادعاء بأنه تم استخدام يخت مستأجر لارتكاب الحادث، وفقا لوكالة "شينخوا"."كيف يعتقدون أننا أغبياء إلى هذا الحد؟ مجموعة صغيرة موالية لأوكرانيا على متن يخت فعلت ماذا؟"، وفقا لما قال جان أوبرج، مدير مؤسسة أبحاث السلام والمستقبل، متسائلا في مقال رأي حديث على بوابته الشخصية.وقال إن "وسائل الإعلام الغربية الرئيسية المنسقة" التزمت الصمت حيال ما كشفه سابقا سيمور هيرش، لكنها الآن تتحدث على نطاق واسع عن النظرية "الزائفة" الواضحة، الأمر الذي كشفت "انحلالها الصحفي والأخلاقي".في مقال نُشر في فبراير على بوابة "سابستاك" الأمريكية، كشف الصحفي الاستقصائي والحائز على جائزة بوليتزر سيمور هيرش أن الولايات المتحدة دخلت في شراكة مع النرويج في عملية سرية للغاية في يونيو 2022 لزرع متفجرات يتم تفجيرها عن بُعد وهي التي تسببت في انفجار ثلاثة من خطوط أنابيب (نورد ستريم) الأربعة بعد ثلاثة أشهر.ومقارنة بسرد هيرش المفصل والمقنع، رفض أوبرج النظرية الأخيرة باعتبارها "قصة ملفقة تأتي بتوثيق وتحليل ومصداقية أقل بكثير من قصة هيرش".وأصر أوبرج، الذي وصف هيرش بأنه "مستقل حقا، ويتمتع بكفاءة عالية، ولديه علاقات طيبة"، على أن تخريب خطوط أنابيب (نورد ستريم) "تم من قبل الولايات المتحدة بمساعدة من النرويج وربما آخرين".
https://sputnikarabic.ae/20230311/خبير-الغرب-يخشى-من-كشف-الحقائق-حول-تفجيرات-التيار-الشمالي-1074608517.html
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التيار الشمالي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار النرويج, العالم, روسيا
التيار الشمالي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار النرويج, العالم, روسيا

خبير سويدي: النظرية التي تنشرها بعض الصحف الغربية عن تفجير نورد ستريم "مزيفة وغبية"

00:20 GMT 13.03.2023
© AFP 2023 / ODD ANDERSENتم تصوير مقاييس ومنشآت لتلقي وتوزيع الغاز الطبيعي على أراضي نقل الغاز ومشغل شبكة خطوط الأنابيب غازكاد في لوبمين، شمال شرق ألمانيا، بالقرب من الحدود مع بولندا، 30 أغسطس 2022
تم تصوير مقاييس ومنشآت لتلقي وتوزيع الغاز الطبيعي على أراضي نقل الغاز ومشغل شبكة خطوط الأنابيب غازكاد في لوبمين، شمال شرق ألمانيا، بالقرب من الحدود مع بولندا، 30 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2023
© AFP 2023 / ODD ANDERSEN
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نفى خبير سويدي مزاعم وسائل إعلام أمريكية وألمانية بأن "جهة فاعلة غير حكومية" كانت مسؤولة عن انفجارات خط أنابيب غاز "نورد ستريم" في سبتمبر/أيلول الماضي.
استشهدت صحيفة "نيويورك تايمز" يوم الثلاثاء الماضي بمعلومات استخباراتية جديدة تشير إلى أن مجموعة موالية لأوكرانيا نفذت الهجوم على خط أنابيب الغاز نورد ستريم.
ومع ذلك، فشلت الصحيفة في تحديد مصدر الادعاء بأنه تم استخدام يخت مستأجر لارتكاب الحادث، وفقا لوكالة "شينخوا".
"كيف يعتقدون أننا أغبياء إلى هذا الحد؟ مجموعة صغيرة موالية لأوكرانيا على متن يخت فعلت ماذا؟"، وفقا لما قال جان أوبرج، مدير مؤسسة أبحاث السلام والمستقبل، متسائلا في مقال رأي حديث على بوابته الشخصية.
وقال إن "الاستخبارات الغربية ونيويورك تايمز في مأزق كبير، حيث يقدمان لنا قصة مزيفة". مضيفا أنه لم "يتردد في وصف (النظرية المزعومة) بالتزوير والتلفيق، وبأنها بكل بساطة غبية وغير محتملة وغير مرجحة".
وقال إن "وسائل الإعلام الغربية الرئيسية المنسقة" التزمت الصمت حيال ما كشفه سابقا سيمور هيرش، لكنها الآن تتحدث على نطاق واسع عن النظرية "الزائفة" الواضحة، الأمر الذي كشفت "انحلالها الصحفي والأخلاقي".
في مقال نُشر في فبراير على بوابة "سابستاك" الأمريكية، كشف الصحفي الاستقصائي والحائز على جائزة بوليتزر سيمور هيرش أن الولايات المتحدة دخلت في شراكة مع النرويج في عملية سرية للغاية في يونيو 2022 لزرع متفجرات يتم تفجيرها عن بُعد وهي التي تسببت في انفجار ثلاثة من خطوط أنابيب (نورد ستريم) الأربعة بعد ثلاثة أشهر.
نورد ستريم - التيار الشمالي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2023
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ومقارنة بسرد هيرش المفصل والمقنع، رفض أوبرج النظرية الأخيرة باعتبارها "قصة ملفقة تأتي بتوثيق وتحليل ومصداقية أقل بكثير من قصة هيرش".
وأصر أوبرج، الذي وصف هيرش بأنه "مستقل حقا، ويتمتع بكفاءة عالية، ولديه علاقات طيبة"، على أن تخريب خطوط أنابيب (نورد ستريم) "تم من قبل الولايات المتحدة بمساعدة من النرويج وربما آخرين".
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