https://sputnikarabic.ae/20230227/وزير-خارجية-مصر-الأسبق-زيارة-شكري-إلى-دمشق-تحمل-دلائل-سياسية-وإنسانية-1074085635.html

وزير خارجية مصر الأسبق: زيارة شكري إلى دمشق تحمل دلائل سياسية وإنسانية

وزير خارجية مصر الأسبق: زيارة شكري إلى دمشق تحمل دلائل سياسية وإنسانية

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الاثنين، في أول زيارة لدبلوماسي رفيع المستوى إلى دمشق منذ عام 2011. 27.02.2023, سبوتنيك عربي

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وأكد شكري، اليوم الاثنين، تسليم الرئيس السوري بشار الأسد، رسالة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.وقال شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوري، فيصل المقداد، في العاصمة السورية دمشق: "سلمنا الرئيس الأسد رسالة الرئيس السيسي التي تعبر عن تضامن ومواساة الشعب والقيادة المصرية واستعداد مصر إلى تقديم الدعم لتجاوز تداعيات الزلزال".تعليقا على الزيارة، قال وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير محمد العرابي، إن "زيارة شكري إلى سوريا تحمل العديد من الدلالات".وأوضح العرابي في حديثه مع "سبوتنيك" أن "زيارة وزير الخارجية المصري إلى سوريا تحمل دلائل سياسية"، منوها بأن "الأمر يحتاج لكثير من الوقت حتى تتضح العديد من الجوانب، في حين أن الزلزال الذي وقع في سوريا ولد قوة دفع إنسانية، وهو الإطار الذي تأتي ضمنه زيارة الوزير المصري".ولفت العرابي إلى أن "سوريا تعاني العديد من الإشكاليات والتدخلات الخارجية، لكن الانعكاسات المترتبة على الزيارة قد لا تكون كبيرة كما يتوقع البعض، ما يستوجب التحرك ضمن الإطار المحدد والمناسب، والمتمثل في الجوانب الإنسانية والوقوف مع الشعب السوري في أزمته الإنسانية، وهي المحرك الأساسي للأمور".وبشأن ملف عودة سوريا إلى الجامعة العربية، يرى العرابي أنبدوره، قال وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، إن دمشق "لا يمكن أن تنسى استقبال الشعب المصري للمواطنين السوريين الذين اضطروا إلى مغادرة بلادهم بسبب الحرب".وذكرت وكالة "سانا" السورية، صباح اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية والمغتربين، الدكتور فيصل المقداد، استقبل وزير خارجية جمهورية مصر العربية، سامح شكري، في مطار دمشق الدولي.

https://sputnikarabic.ae/20230227/شكري-للرئيس-السوري-السوريون-يعيشون-بين-أشقائهم-في-مصر-كمصريين-1074065334.html

https://sputnikarabic.ae/20230227/وصول-وزير-الخارجية-المصري-سامح-شكري-إلى-مطار-دمشق-الدولي-1074051414.html

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