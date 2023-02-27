https://sputnikarabic.ae/20230227/وزير-خارجية-مصر-الأسبق-زيارة-شكري-إلى-دمشق-تحمل-دلائل-سياسية-وإنسانية-1074085635.html
وزير خارجية مصر الأسبق: زيارة شكري إلى دمشق تحمل دلائل سياسية وإنسانية
وزير خارجية مصر الأسبق: زيارة شكري إلى دمشق تحمل دلائل سياسية وإنسانية
التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الاثنين، في أول زيارة لدبلوماسي رفيع المستوى إلى دمشق منذ عام 2011. 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T12:02+0000
2023-02-27T12:02+0000
2023-02-27T12:48+0000
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
حصري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1b/1074061791_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f6560390d4c430cebbf9e5293279e886.jpg
وأكد شكري، اليوم الاثنين، تسليم الرئيس السوري بشار الأسد، رسالة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.وقال شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوري، فيصل المقداد، في العاصمة السورية دمشق: "سلمنا الرئيس الأسد رسالة الرئيس السيسي التي تعبر عن تضامن ومواساة الشعب والقيادة المصرية واستعداد مصر إلى تقديم الدعم لتجاوز تداعيات الزلزال".تعليقا على الزيارة، قال وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير محمد العرابي، إن "زيارة شكري إلى سوريا تحمل العديد من الدلالات".وأوضح العرابي في حديثه مع "سبوتنيك" أن "زيارة وزير الخارجية المصري إلى سوريا تحمل دلائل سياسية"، منوها بأن "الأمر يحتاج لكثير من الوقت حتى تتضح العديد من الجوانب، في حين أن الزلزال الذي وقع في سوريا ولد قوة دفع إنسانية، وهو الإطار الذي تأتي ضمنه زيارة الوزير المصري".ولفت العرابي إلى أن "سوريا تعاني العديد من الإشكاليات والتدخلات الخارجية، لكن الانعكاسات المترتبة على الزيارة قد لا تكون كبيرة كما يتوقع البعض، ما يستوجب التحرك ضمن الإطار المحدد والمناسب، والمتمثل في الجوانب الإنسانية والوقوف مع الشعب السوري في أزمته الإنسانية، وهي المحرك الأساسي للأمور".وبشأن ملف عودة سوريا إلى الجامعة العربية، يرى العرابي أنبدوره، قال وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، إن دمشق "لا يمكن أن تنسى استقبال الشعب المصري للمواطنين السوريين الذين اضطروا إلى مغادرة بلادهم بسبب الحرب".وذكرت وكالة "سانا" السورية، صباح اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية والمغتربين، الدكتور فيصل المقداد، استقبل وزير خارجية جمهورية مصر العربية، سامح شكري، في مطار دمشق الدولي.
https://sputnikarabic.ae/20230227/شكري-للرئيس-السوري-السوريون-يعيشون-بين-أشقائهم-في-مصر-كمصريين-1074065334.html
https://sputnikarabic.ae/20230227/وصول-وزير-الخارجية-المصري-سامح-شكري-إلى-مطار-دمشق-الدولي-1074051414.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1b/1074061791_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_7d9ce50df300f774377a6cddeaba43ac.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, حصري
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, حصري
وزير خارجية مصر الأسبق: زيارة شكري إلى دمشق تحمل دلائل سياسية وإنسانية
12:02 GMT 27.02.2023 (تم التحديث: 12:48 GMT 27.02.2023) تابعنا عبر
حصري
التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الاثنين، في أول زيارة لدبلوماسي رفيع المستوى إلى دمشق منذ عام 2011.
وأكد شكري، اليوم الاثنين، تسليم الرئيس السوري بشار الأسد، رسالة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.
وقال شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوري، فيصل المقداد، في العاصمة السورية دمشق: "سلمنا الرئيس الأسد رسالة الرئيس السيسي
التي تعبر عن تضامن ومواساة الشعب والقيادة المصرية واستعداد مصر إلى تقديم الدعم لتجاوز تداعيات الزلزال".
تعليقا على الزيارة، قال وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير محمد العرابي، إن "زيارة شكري إلى سوريا تحمل العديد من الدلالات".
وأوضح العرابي في حديثه مع "سبوتنيك" أن "زيارة وزير الخارجية المصري إلى سوريا تحمل دلائل سياسية"، منوها بأن "الأمر يحتاج لكثير من الوقت حتى تتضح العديد من الجوانب، في حين أن الزلزال الذي وقع في سوريا ولد قوة دفع إنسانية، وهو الإطار الذي تأتي ضمنه زيارة الوزير المصري".
ولفت العرابي إلى أن "سوريا تعاني العديد من الإشكاليات والتدخلات الخارجية، لكن الانعكاسات المترتبة على الزيارة قد لا تكون كبيرة كما يتوقع البعض، ما يستوجب التحرك ضمن الإطار المحدد والمناسب، والمتمثل في الجوانب الإنسانية والوقوف مع الشعب السوري في أزمته الإنسانية، وهي المحرك الأساسي للأمور".
وتابع العرابي أن "الرسالة الأساسية المصرية موجهة للشعب السوري بالوقوف إلى جانبه".
وبشأن ملف عودة سوريا إلى الجامعة العربية، يرى العرابي أن
"سوريا مثقلة بالعديد من الأزمات، وأن عودتها إلى الجامعة ليست هي ما تحل مشكلاتها في الوقت الراهن".
بدوره، قال وزير الخارجية السوري
، فيصل المقداد، إن دمشق "لا يمكن أن تنسى استقبال الشعب المصري للمواطنين السوريين الذين اضطروا إلى مغادرة بلادهم بسبب الحرب".
وذكرت وكالة "سانا" السورية، صباح اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية والمغتربين، الدكتور فيصل المقداد، استقبل وزير خارجية جمهورية مصر العربية، سامح شكري، في مطار دمشق الدولي.