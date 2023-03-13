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Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230313/قائد-عسكري-أوكراني-الوضع-في-منطقة-أرتيوموفسك-صعب-للغاية-1074661369.html
قائد عسكري أوكراني: الوضع في منطقة أرتيوموفسك صعب للغاية
قائد عسكري أوكراني: الوضع في منطقة أرتيوموفسك صعب للغاية
أعلن قائد القوات البرية الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، أن الوضع على خط التماس في منطقة أرتيوموفسك لا يزال صعبًا. 13.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-13T08:59+0000
2023-03-13T08:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال سيرسكي لوسائل إعلام أوكرانية: "قوات فاغنر الهجومية تتقدم في عدة اتجاهات في محاولة لاختراق دفاعات قواتنا والتقدم إلى المناطق الوسطى من المدينة".وفي اليوم السابق، قال مؤسس فاغنر، يفغيني بريغوجين، إن مقاتلي المجموعة يواصلون المضي قدمًا بالرغم من حقيقة أن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية تلقي المزيد والمزيد من الاحتياطيات الجديدة في المعركة.وتقع أرتيوموفسك في الجزء الذي تسيطر عليه قوات كييف من جمهورية دونيتسك شمال مدينة غورلوفكا الكبيرة، وهي مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.
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قائد عسكري أوكراني: الوضع في منطقة أرتيوموفسك صعب للغاية

08:59 GMT 13.03.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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أعلن قائد القوات البرية الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، أن الوضع على خط التماس في منطقة أرتيوموفسك لا يزال صعبًا.
وقال سيرسكي لوسائل إعلام أوكرانية: "قوات فاغنر الهجومية تتقدم في عدة اتجاهات في محاولة لاختراق دفاعات قواتنا والتقدم إلى المناطق الوسطى من المدينة".
وفي اليوم السابق، قال مؤسس فاغنر، يفغيني بريغوجين، إن مقاتلي المجموعة يواصلون المضي قدمًا بالرغم من حقيقة أن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية تلقي المزيد والمزيد من الاحتياطيات الجديدة في المعركة.
08:57 GMT
وتقع أرتيوموفسك في الجزء الذي تسيطر عليه قوات كييف من جمهورية دونيتسك شمال مدينة غورلوفكا الكبيرة، وهي مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.
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