https://sputnikarabic.ae/20230313/قائد-عسكري-أوكراني-الوضع-في-منطقة-أرتيوموفسك-صعب-للغاية-1074661369.html
قائد عسكري أوكراني: الوضع في منطقة أرتيوموفسك صعب للغاية
قائد عسكري أوكراني: الوضع في منطقة أرتيوموفسك صعب للغاية
أعلن قائد القوات البرية الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، أن الوضع على خط التماس في منطقة أرتيوموفسك لا يزال صعبًا. 13.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-13T08:59+0000
2023-03-13T08:59+0000
2023-03-13T08:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال سيرسكي لوسائل إعلام أوكرانية: "قوات فاغنر الهجومية تتقدم في عدة اتجاهات في محاولة لاختراق دفاعات قواتنا والتقدم إلى المناطق الوسطى من المدينة".وفي اليوم السابق، قال مؤسس فاغنر، يفغيني بريغوجين، إن مقاتلي المجموعة يواصلون المضي قدمًا بالرغم من حقيقة أن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية تلقي المزيد والمزيد من الاحتياطيات الجديدة في المعركة.وتقع أرتيوموفسك في الجزء الذي تسيطر عليه قوات كييف من جمهورية دونيتسك شمال مدينة غورلوفكا الكبيرة، وهي مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
قائد عسكري أوكراني: الوضع في منطقة أرتيوموفسك صعب للغاية
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أعلن قائد القوات البرية الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، أن الوضع على خط التماس في منطقة أرتيوموفسك لا يزال صعبًا.
وقال سيرسكي لوسائل إعلام أوكرانية: "قوات فاغنر الهجومية تتقدم في عدة اتجاهات في محاولة لاختراق دفاعات قواتنا والتقدم إلى المناطق الوسطى من المدينة".
وفي اليوم السابق، قال مؤسس فاغنر، يفغيني بريغوجين، إن مقاتلي المجموعة يواصلون المضي قدمًا بالرغم من حقيقة أن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية تلقي المزيد والمزيد من الاحتياطيات الجديدة في المعركة.
وتقع أرتيوموفسك في الجزء الذي تسيطر عليه قوات كييف من جمهورية دونيتسك شمال مدينة غورلوفكا الكبيرة، وهي مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة
في إقليم دونباس.