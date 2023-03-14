https://sputnikarabic.ae/20230314/القوات-الروسية-تسيطر-على-مبنى-داخل-آزوم-وزع-زيلينسكي-فيه-أوسمة-على-جنوده-في-أرتيوموفسك--1074711258.html
القوات الروسية تسيطر على بناء وزع زيلينسكي فيه "أوسمة" على جنوده
القوات الروسية تسيطر على بناء وزع زيلينسكي فيه "أوسمة" على جنوده
أفاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات الروسية سيطرت على أحد مباني مصنع "آزوم" في مدينة أرتيوموفسك (باخموت). 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T09:50+0000
2023-03-14T09:50+0000
2023-03-14T10:30+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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لوغانسك - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "سيطر مقاتلو فاغنر على أحد مباني شركة "فوستوكماش" داخل (مصنع) آزوم، حيث كان زيلينسكي يوزع الأوسمة على الجيش الأوكراني (في هذا المكان)، في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي".وكان قائد القوات البرية الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، قد أكد أمس، أن الوضع على خط التماس في منطقة أرتيوموفسك لا يزال صعبًا.وفي اليوم السابق، قال مؤسس "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، إن مقاتلي المجموعة يواصلون المضي قدمًا بالرغم من حقيقة أن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية تلقي المزيد والمزيد من الاحتياطيات الجديدة في المعركة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.
https://sputnikarabic.ae/20230314/نظام-كييف-ينقل-طيران-حربي-إلى-محور-زابوروجيه-1074705268.html
https://sputnikarabic.ae/20230314/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1074701051.html
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روسيا
القوات الروسية تسيطر على بناء وزع زيلينسكي فيه "أوسمة" على جنوده
09:50 GMT 14.03.2023 (تم التحديث: 10:30 GMT 14.03.2023) تابعنا عبر
يتبع
أفاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات الروسية سيطرت على أحد مباني مصنع "آزوم" في مدينة أرتيوموفسك (باخموت).
لوغانسك - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "سيطر مقاتلو فاغنر على أحد مباني شركة "فوستوكماش" داخل (مصنع) آزوم، حيث كان زيلينسكي يوزع الأوسمة على الجيش الأوكراني (في هذا المكان)، في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي".
وكان قائد القوات البرية الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، قد أكد أمس، أن الوضع على خط التماس في منطقة أرتيوموفسك لا يزال صعبًا.
وقال سيرسكي لوسائل إعلام أوكرانية: "قوات فاغنر الهجومية تتقدم في عدة اتجاهات في محاولة لاختراق دفاعات قواتنا والتقدم إلى المناطق الوسطى من المدينة".
وفي اليوم السابق، قال مؤسس "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، إن مقاتلي المجموعة يواصلون المضي قدمًا بالرغم من حقيقة أن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية تلقي المزيد والمزيد من الاحتياطيات الجديدة في المعركة.
وتقع أرتيوموفسك في الجزء الذي تسيطر عليه قوات كييف من جمهورية دونيتسك شمال مدينة غورلوفكا، وهي مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة
في إقليم دونباس.