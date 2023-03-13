https://sputnikarabic.ae/20230313/قطر-تعلن-خفض-أسعار-أكثر-من-900-سلعة-استهلاكية-1074654250.html

قطر تعلن خفض أسعار أكثر من 900 سلعة استهلاكية

قطر تعلن خفض أسعار أكثر من 900 سلعة استهلاكية

أعلنت وزارة التجارة والصناعة القطرية عن خفض أسعار أكثر من 900 سلعة استهلاكية وذلك في إطار مبادرة "قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة" بمناسبة قرب حلول شهر رمضان. 13.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-13T07:27+0000

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وأوضحت صحيفة "الشرق" القطرية أنه تم تخفيض أسعار قائمة السلع الاستهلاكية التي تتجاوز أكثر من 900 سلعة بالتنسيق مع منافذ البيع الكبرى بالدولة، ليبدأ تطبيق القائمة من يوم أمس الأحد وحتى نهاية شهر رمضان.يشار إلى أن تخفيض تلك السلع يأتي في إطار حرص الحكومة القطرية على توفير احتياجات المواطنين والمقيمين من السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان حيث يزداد الإنفاق على شراء السلع الغذائية والاستهلاكية.يذكر أن العالم يشهد موجة تضخم طاحنة أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار الطاقة، زاد من شدتها الآثار السلبية لجائحة كورونا على العديد من الأنشطة الاقتصادية وكذلك تبعات الأزمة الأوكرانية.وفي وقت سابق، اتهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دول العالم الغنية بخنق البلدان الفقيرة من خلال فرض معدلات فائدة "جشعة" وأسعار وقود مرتفعة.جاء ذلك في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة، حيث قال غوتيريش، إن على الدول الثرية تقديم 500 مليار دولار سنويا لمساعدة تلك "العالقة في حلقات مفرغة" تعرقل جهودها الرامية إلى تعزيز اقتصاداتها وتحسين الصحة والتعليم.

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