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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230314/الصين-تستأنف-إصدار-جميع-أنواع-التأشيرات-للمواطنين-الأجانب---1074702085.html
الصين تستأنف إصدار جميع أنواع التأشيرات للمواطنين الأجانب
الصين تستأنف إصدار جميع أنواع التأشيرات للمواطنين الأجانب
أعلنت الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية الصينية، في بيان، أن الصين ستستأنف ابتداء من 15 آذار/مارس إصدار جميع أنواع التأشيرات للمواطنين الأجانب، التي تم... 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T05:43+0000
2023-03-14T06:08+0000
الصين
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
آخر أخبار كورونا في روسيا
العالم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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بكين - سبوتنيك. وجاء في بيان الدائرة القنصلية بوزارة الخارجية بجمهورية الصين الشعبية الذي نشر على شبكة التواصل الاجتماعي "ويتشات": "من أجل زيادة تسهيل حركة الأشخاص بين الصين والدول الأخرى، فقد تقرر، أنه من الساعة 00:00 يوم 15 مارس 2023 بتوقيت بكين، إجراء التعديلات التالية على سياسة التأشيرات وسياسة الدخول للمواطنين الأجانب الذين يصلون إلى الصين".وينص القرار على إجراء التعديلات التالية: أولاً، اعتبارًا من 15 مارس، سيكون من الممكن دخول الصين بتأشيرات لم تنتهِ صلاحيتها وتم إصدارها قبل 28 مارس 2020.ثانياً، المؤسسات الواقعة خارج الصين والمعنية بإصدار التأشيرات، ستستأنف النظر في جميع أنواع التأشيرات وإصدارها لدخول المواطنين الأجانب إلى الصين.ثالثاً، المؤسسات المعنية بإصدار التأشيرات في المناطق الحدودية ستستأنف معالجة وإصدار جميع أنواع التأشيرات للمناطق الحدودية.رابعًا، سيتم استئناف سياسة الإعفاء من التأشيرات للدخول إلى جزيرة هاينان وسياسة الإعفاء من تأشيرة الدخول إلى شنغهاي لركاب السفن السياحية، وكذلك الدخول من دون تأشيرة إلى مقاطعة غوانغدونغ الجنوبية لمجموعات الأجانب الذين يدخلون من هونغ كونغ وماكاو. وبالإضافة إلى إعفاء المجموعات السياحية من دول آسيان من التأشيرة للدخول إلى مدينة غويلين في منطقة قوانغشي ذاتية الحكم.
https://sputnikarabic.ae/20230314/رئيس-منظمة-الصحة-العالمية-يأمل-بانتهاء-جائحة-كورونا-هذا-العام-1074701212.html
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الصين, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, آخر أخبار كورونا في روسيا, العالم
الصين, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, آخر أخبار كورونا في روسيا, العالم

الصين تستأنف إصدار جميع أنواع التأشيرات للمواطنين الأجانب

05:43 GMT 14.03.2023 (تم التحديث: 06:08 GMT 14.03.2023)
© AFP 2023 / MANAN VATSYAYANAاستمرار الاحتجاجات بداخل مطار هونغ كونغ، الصين، 13 أغسطس/آب 2019
استمرار الاحتجاجات بداخل مطار هونغ كونغ، الصين، 13 أغسطس/آب 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2023
© AFP 2023 / MANAN VATSYAYANA
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أعلنت الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية الصينية، في بيان، أن الصين ستستأنف ابتداء من 15 آذار/مارس إصدار جميع أنواع التأشيرات للمواطنين الأجانب، التي تم تعليقها لمدة ثلاث سنوات منذ مارس 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.
بكين - سبوتنيك. وجاء في بيان الدائرة القنصلية بوزارة الخارجية بجمهورية الصين الشعبية الذي نشر على شبكة التواصل الاجتماعي "ويتشات": "من أجل زيادة تسهيل حركة الأشخاص بين الصين والدول الأخرى، فقد تقرر، أنه من الساعة 00:00 يوم 15 مارس 2023 بتوقيت بكين، إجراء التعديلات التالية على سياسة التأشيرات وسياسة الدخول للمواطنين الأجانب الذين يصلون إلى الصين".
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رئيس منظمة الصحة العالمية يأمل بانتهاء جائحة كورونا هذا العام
03:59 GMT
وينص القرار على إجراء التعديلات التالية: أولاً، اعتبارًا من 15 مارس، سيكون من الممكن دخول الصين بتأشيرات لم تنتهِ صلاحيتها وتم إصدارها قبل 28 مارس 2020.
ثانياً، المؤسسات الواقعة خارج الصين والمعنية بإصدار التأشيرات، ستستأنف النظر في جميع أنواع التأشيرات وإصدارها لدخول المواطنين الأجانب إلى الصين.
ثالثاً، المؤسسات المعنية بإصدار التأشيرات في المناطق الحدودية ستستأنف معالجة وإصدار جميع أنواع التأشيرات للمناطق الحدودية.
رابعًا، سيتم استئناف سياسة الإعفاء من التأشيرات للدخول إلى جزيرة هاينان وسياسة الإعفاء من تأشيرة الدخول إلى شنغهاي لركاب السفن السياحية، وكذلك الدخول من دون تأشيرة إلى مقاطعة غوانغدونغ الجنوبية لمجموعات الأجانب الذين يدخلون من هونغ كونغ وماكاو. وبالإضافة إلى إعفاء المجموعات السياحية من دول آسيان من التأشيرة للدخول إلى مدينة غويلين في منطقة قوانغشي ذاتية الحكم.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:30 GMT
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